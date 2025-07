“El PRI Cuida al PRI”

Carlos Peña Defiende Aprobación del Tricolor a Reforma Electoral

Por Miguel Alvarado Valle

Tras las críticas emitidas por dirigentes y legisladores del PAN y PRD en Zacatecas respecto a la reforma al artículo 25 de la Ley Electoral del Estado (impulsada por Morena y respaldada por el PRI), quienes acusaron a los legisladores priistas de estar siendo “chamaqueados” por Morena, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, defendió la postura de su partido.

Argumentó que el PRI es la primera fuerza opositora y, por lo tanto, no le preocupan este tipo de reformas enfocadas en la representación proporcional, “quienes deben preocuparse por su registro son quienes tienen pocos votos”, declaró. Peña Badillo dejó claro que, si bien el PRI ha construido alianzas con otras fuerzas políticas, sus decisiones responden exclusivamente a los intereses de su partido, no de otros.

Aseguró que respetan a sus aliados electorales y legislativos, pero que el tricolor tiene como prioridad proteger a su militancia y sus objetivos políticos, “el PRI hace política y toma decisiones en torno a los intereses de su partido”, reiteró.

Además, enfatizó que la visión del partido está puesta en recuperar el gobierno estatal en 2027, por lo que ya se preparan para fortalecer su presencia en ayuntamientos, regidurías y en la próxima legislatura de mayoría.

El dirigente priista minimizó las preocupaciones sobre los efectos de la reforma en la representación proporcional, al señalar que su partido no depende de dichos mecanismos, pues confían en obtener el respaldo ciudadano directamente en las urnas.

También aclaró que haber apoyado la reforma no implica una coincidencia ideológica con Morena, sino una coincidencia legislativa puntual, “son cosas distintas (sic)”.

Dijo que, aunque algunos aliados se sintieron excluidos, el PRI evaluó la iniciativa desde su propia lógica y encontró beneficios para su proyecto político.

Peña Badillo también abordó el hecho de que la comisión legislativa haya retirado la iniciativa de la discusión, afirmando que fue una decisión estratégica que respondía a la coyuntura del momento.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que, si la propuesta vuelve a subirse y coincide con los principios del PRI, podrían acompañarla nuevamente.

“Si no va a favor de la ciudadanía, no vamos a ir; pero si beneficia a la ciudadanía, indistintamente del partido que la proponga, la vamos a acompañar”, afirmó, destacando que el PRI es un partido “congruente, maduro y responsable” que no responde a intereses personales ni de grupo.

Respecto a la relación con sus aliados, negó que exista una ruptura, y recordó que en diferentes momentos, dentro del Congreso local, han votado junto a otras fuerzas políticas, incluso con aquellas que no forman parte de la coalición opositora.

Finalmente, explicó que su bancada busca que las votaciones tengan una lógica común, aunque reconoció que no siempre coinciden en todo con el PAN o el PRD, “eso no significa que estemos peleados ni que busquemos afectar a nadie”, concluyó.