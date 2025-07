Mi Jardín de Flores

Las Carreteras de la Muerte en Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“No podemos permitir que el ambulantaje dañe las canteras o los edi􀂿cios históricos. Los turistas no vienen a ver tamales o braseros, sino la riqueza arquitectónica de Zacatecas”: Lourdes Velasco, representante de Comerciantes Unidos del Centro Histórico de Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 3 de julio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Carreteras Peligrosas Provocan Accidentes Mortales

VALIENTES y certeras las declaraciones que el señor Hermann Hernández Ponce, gerente general de la Central de Autobuses de Zacatecas, hace hoy jueves en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, dirigidas al señor gobernador, don David Monreal Ávila, en torno al pésimo estado de las carreteras de nuestro estado que están en ruinas y que han provocado decenas de muertes en las últimas semanas, a pesar del trabajo y la inversión que el gobierno estatal ha hecho.

-¡PUROS pinches parches pedorros y con pésimo material, que al día siguiente vuelven a aparecer y cada vez más grandes. Están gastando dinero a lo pendejo, David no tiene ni idea de como arreglar una carretera, debería de asesorarse con profesionales, no con buitres que sólo cobran por porquerías.

“DAVID tiene años arreglando carreteras: no acaba de terminar una cuando donde comenzó ya inició a deteriorarse por lo chafa de los trabajos y materiales; y es que lo barato, 􀂿nalmente, resulta caro.

-LO MALO es que este gobierno es bien burro, no entiende, el gobernador sigue levantándose tarde, es un “HOLGAZÁN” que todo deje en manos de su inútil secretario general de Gobierno, el Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, quien actúa como Vicegobernador, pues David es un güevonazo de primera, al que no le gusta trabajar.

-YA LO dijo el propio Ricardo Monreal, ‘David es un indolente que se levanta tarde’.

-EL PROBLEMA de las carreteras es grave, son muchas las vidas que se pierden por el mal estado de las carreteras en Zacatecas.

“SE HAN derrochado a lo pendejo cientos, tal vez miles de millones de pesos y no se ven resultados, hay que mirar a la modernidad, a la tecnología, ¿cómo le hacen los chinos para mantener 􀃀amantes sus caminos y carreteras? “¡CHINGAO, pónganse a investigar las nuevas tecnologías y aplíquenlas, no se vayan con las técnicas tradicionales, investiguen los nuevos inventos, hagan algo, enséñense a gobernar y déjense de ‘monrealadas’ que ya no funcionan.

“LES VOY a dar, gratis, un tip:

“UN NUEVO método para reparar carreteras utiliza un parche autoadhesivo con fibra de vidrio reforzada, llamado ‘American Road Patch’ . Este parche -recomendado por expertos- se aplica sobre la zona afectada después de limpiarla y promete devolver la super􀂿cie a su estado original. Ademas, existen técnicas innovadoras como el uso de microondas para calentar y rellenar baches con una mezcla de magnetita y asfalto reciclado, o el desarrollo de betún autorreparable que podría revolucionar el mantenimiento de las carreteras en Zacatecas.

-ES que las carreteras cada día están peor, y ‘El Holgazán’ sigue en la hueva y levantándose tarde, como si las muertes de zacatecanos por el mal estado de las carreteras le valieran madre.

-PUES EN su salud lo hallará.

YA NI hagan corajes. Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.