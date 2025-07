Mi Jardín de Flores

No hay que Abordar ese Vuelo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El gobierno actual ha fallado en enfrentar problemáticas clave como los constantes paros magisteriales, el colapso del sector salud y el abandono del campo zacatecano, no es sencillo defender un gobierno que está entre los peor califi cados del país: Carlos Peña Badillo, diputado local y presidente estatal del PRI.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 4 de julio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Javo Reta al ‘ Holgazán’, ¿Quién Gana?

EL PRESIDENTE municipal de Fresnillo, don Javier Torres Rodríguez, insiste en que su Ayuntamiento debe regir la policía de tránsito, mientras que el gobierno de ‘El Holgazán’, dice que Tránsito debe continuar en poder de Gobierno del Estado, ¿qué les parece? -PA MÍ que ‘El Javo’ ya abrió los ojos y por eso exige que Tránsito pase al municipio.

-ES QUE, constitucionalmente -tercia don Roberto-, es el municipio el encargado de policía y transito, lean el Artículo 115 Constitucional, ahí lo ordena.

“ADEMÁS, será un aliviane al David pues recuerden que no le gusta trabajar, entonces es una buena oportunidad de deshacerse de esa responsabilidad y hacer lo que le gusta: ¡nada! -PERO EL problema está en el dinero recaudado: las multas son muchas y millonarias.

-PUES SÍ, pero eso le corresponde al municipio, reitero, lean el Artículo 115 Constitucional.

“ES MÁS: apuesto a que este pedo lo gana ‘El Javo’, ¿quién le entra? -PUES DICE el ‘vicegobernador’, Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, que Tránsito es y seguira siendo del estado.

-PUES ‘GUSTAVITO’ está pedorro, no sabe ni lo que dice, insisto, voy ‘Javo’ y pago tronchado: en todos los estados del país, Tránsito es manejado por los municipios.

Yo les recomendaría a las autoridades zacatecanas, se echaran un clavado a LA LEY DE VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, o la de Jalisco pa’que no batallen tanto y aprendan más de lo que es un municipio libre.

Qué Gobernador tan Ojete

-CREO, sin temor a equivocarme, que ‘El RaTello’ no era tan ojete como el David, éste le dijo: quítate que a’i te voy, y nos llevó el tío de las muchachas.

-¿POR QUÉ lo dice, doña Petra? -PUES por todo lo que está pasando desde que ‘El Holgazán’ llegó a la Casa de los Perros: en Zacatecas todo está mal, ocupamos en todo lo bueno los últimos lugares, además de que no atiende a la gente, se cree la última coca-cola del desierto.

AHÍ ESTÁN los pobres maestros de los Cindi infantiles protestando bajo las lluvias porque tienen seis meses que no les paga sus sueldos, no se vale, esas son hijeces .

-’EL RATELLO’ era mala onda, pero ‘El Holgazán’ resultó peor, es muy ojete, ojalá y le retuvieran a él el sueldo seis meses para que sintiera lo que sienten los profes de los Cindi infantiles.

“ADEMÁS, ‘El Holgazán’ no trabaja, se la pasa en la hueva, ni siquiera va a eventos importantes, acabo de recibir un boletín de prensa de mi amiga Daniela Hermida, sobre el nuevo vuelo de Volaris Oakland-Zacatecas, al cual ni siquiera acudió el ‘vicegobernador Gustavito’, solo fue el Le Roy.

“EL boletín dice lo siguiente:

Zacatecas y Oakland se conectan con nueva ruta aérea

“LA RUTA operada por Volaris fue inaugurada ofi cialmente este viernes 4 de julio en el Aeropuerto Internacional de Zacatecas. Tendrá tres frecuencias a la semana: miércoles, viernes y domingo. Con esta incorporación, Zacatecas suma ya cuatro rutas internacionales a Estados Unidos: Chicago, San José, Los Ángeles y Oakland.

“ESTE viernes 4 de julio se llevó a cabo la inauguración ofi cial del nuevo vuelo Zacatecas- Oakland, operado por la aerolínea Volaris, en una ceremonia realizada en el Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz (ZCL).

“EL secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo; la diputada local Susana Barragán Espinosa; Ricardo Dueñas Espriú, director general de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), y Nanci Aide Galaviz Lomelí, gerente de Desarrollo de Mercados de México de Volaris, llevaron a cabo la presentación de la nueva ruta.

ESTE nuevo vuelo comenzó operaciones este 2 de julio y cuenta con tres frecuencias semanales: miércoles, viernes y domingo.

DESPEGAN de Zacatecas a las 9:00 y aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Oakland (OAK) a las 11:40, mientras que el regreso está programado a las 13:10 para llegar a Zacatecas alrededor de las 17:00 horas.

ESTE NUEVO vuelo se suma a las conexiones internacionales que ya ofrece Zacatecas hacia Chicago, San José, Texas Fort Worth y Los Ángeles, fortaleciendo su red aérea y posicionando al estado como un punto estratégico de conexión con el vecino país del norte.

LA incorporación de esta ruta forma parte de la estrategia de la Secretaría de Turismo del Estado para consolidar a Zacatecas como un destino competitivo, accesible y bien conectado. Además de impulsar el turismo y la economía local, esta nueva ruta refuerza el vínculo con la comunidad migrante en California.

SEGÚN estimaciones de la Secretaría del Zacatecano Migrante, más de 700 mil zacatecanos de primera generación viven en Estados Unidos, y al incluir a sus descendientes de segunda y tercera generación, la cifra supera 1.5 millones de personas, principalmente en estados como California, Texas o Illinois. Esta nueva ruta representa una oportunidad para facilitar los encuentros familiares, promover el segmento de turismo de romance, fortalecer las tradiciones y mantener vivas las raíces zacatecanas en el extranjero.

CON acciones como esta, Zacatecas reafi rma su compromiso con la conectividad internacional y con la comunidad migrante, generando bene cios tangibles a través del trabajo coordinado entre autoridades, aerolíneas y sociedad civil.

-HASTA aquí el boletín de prensa, ¿qué les parece?

-PUES A mí me caen gordos los pinches gringos: yo no volaría a los Estados Unidos ni gratis, allá nos tratan muy mal, por eso yo nunca iría, además de que acaban de deportar a Julio jr. hijo del campeón Julio César Chávez, le inventaron muchas jaladas, todo porque criticó la deportación de mexicanos, cuando todos sabemos que nos robaron medio país: nuestra gente está allá trabajando y pagando impuestos, pero eso no lo ven los pinches gringos. Así es que yo les recomiendo a mis paisanos que, en protesta por lo culero que es el presidente Donald Trump con los paisanos, no vuelen esa ruta Zacatecas-Oakland.

-ESA ES buena idea: que nadie aborde ese vuelo.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.