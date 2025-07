Mi Jardín de Flores

Secuestro y Liberación de Guardias Nacionales, la Comidilla del día

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Agradecemos profundamente el respaldo de nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y el invaluable apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, con quienes seguimos trabajando en coordinación para alcanzar nuestro mayor anhelo: conservar y fortalecer la paz en Zacatecas”: David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 5 de julio de 2025. Glorifica mi alma el Se􀁸or y mi espiritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Se􀁸or, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Fue Premeditado el Secuestro de los Tres Guardias Nacionales y su Posterior Liberación

AVE MARÍA Purísima.

-SIN PECADO concebida.

-LA COMIDILLA del día fue el secuestro de los tres guardias nacionales, y su posterior liberación sanos y salvos, por los propios ‘malos organizados’, lo que no deja de ser extraño.

-YO CREO -dice doña Petra- que los narcos no sabían que eran guardias nacionales y cuando se enteraron, se asustaron y decidieron liberarlos sin siquiera tocarles un pelo.

-NO, NO fue así -tercia don Roberto-: mis fuentes me dicen que fue una cachetada con guante blanco.

-NO LE entiendo, explíquese.

-MIREN: SE comenta que nuestras fuerzas del orden ‘ajustician’ a los narcos, o sea los detienen para luego matarlos y decir que ‘murieron en enfrentamiento’, entonces en esta ocasión, los narcos actuaron así para evidenciarlos: ‘a los detenidos se les encarcela o no se les deja en libertad, no se matan’, fue esta la lección.

-TIENE SENTIDO lo que dice.

-POR SUPUESTO Miren, a los narcos nada les costaba sacarles la sopa a los guardias nacionales, torturarlos y luego matarlos, pero no lo hicieron para enviar ese mensaje; en esto tienen razón: narco detenido, narco que debe ser encarcelado conforme a la ley, pero no ‘ajusticiado’, sin embargo, desde que mataron al general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, las reglas del juego cambiaron.

-PUES VAYA que las fuerzas del orden se espantaron, seguramente creyeron que sus compañeros serían. ‘ajusticiados’.

-CIERTO; TAN se asustaron que pidieron apoyo a la presidenta Sheinbaum, y ella mandó a 100 elementos de Élite de la Secretaría de la Defensa Nacional, afortunadamente los guardias nacionales fueron dejados libres sanos y salvos, ¡bendito sea mi Padre Dios!

-ESTO ES una prueba más, de que el gobierno de David Monreal, debe mucho en el tema de seguridad, el pedo no es como él lo platica, pues los asesinatos continúan, pero tiene tiempo que los esconde en su amplio clóset, y eso lo hemos demostrado: suceden asesinatos y no los reportan a los medios de información, tampoco al Gobierno Federal, como lo hemos comentado en ocasiones anteriores con pelos y señales.

“VAMOS A ver y a escuchar el informe que en septiembre dirá David por su cuarto año de gobierno: puro auto elogios, es la costumbre, sólo que los zacatecanos ya nos la sabemos y es imposible que nos engañen porque en esta vida hay dos cosas que no se pueden ocultar: ‘lo pendejo y lo ratero’.

-¡TAMPOCO LO holgazán!

-BUENO, YA son tres cosas, jajaja.

-PUES PODRÁN ocultar las muertes y lo malo que causan la distribución, venta y consumo de drogas, pero no las desapariciones forzadas.

-CIERTO, SÓLO aquellas personas que están solas en el mundo, su ausencia puede ser ocultada, pero el resto de los mortales no: ahí está el joven Josua Jafet Zambrano Hernández de 23 años, hijo de Juan Manuel Zambrano Jiménez, presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, que sigue sin aparecer, secuestrado desde el pasado 9 de junio del presente año.

-¡SANTO DIOS!, ya va a ser un mes de su secuestro y las autoridades siguen dando palos de ciego, ojalá y los 100 elemento de élite de la Sedena que llegaron anoche en avión, logren ubicarlo y rescatarlo sano y salvo.

-CÓMO VUELA el tiempo, estamos a cuatro días de que se cumpla el mes. Ojalá y pronto el hijo del alcalde de Ojocaliente, regrese sano y salvo a su hogar.

Violador Sentenciado a 12 Años de Prisión

HOY EN la mañana leí una nota en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que me llamó la atención: un joven de nombre Sergio ‘N’, abusó sexualmente de una menor de edad: se la llevó al río en Villanueva, Zacatecas y ahí abusó sexualmente de la menor.

“LOS PADRES de la menor denunciaron el ilícito y en juicio abreviado el joven violador fue sentenciado a 12 años de prisión; claro está que me acordé del maldito rector de la UAZ, el Rubén Ibarra Reyes, sentenciado a cuatro años de prisión, por violar sexualmente a una niña de cuatro años.

-¡PINCHE JUSTICIA, se vende al mejor postor!

-EL DESGRACIADO Rubén Ibarra cometió dos delitos, cuya pena superaba los 20 años de prisión sin derecho a fianza, pero la ley se puso de su lado y el méndigo violador de niñas, fue juzgado por el más leve de los dos delitos, y castigado con cuatro años de prisión solamente, por lo que el maldito exrector de la UAZ recuperó su libertad al pagar una ridícula fianza.

“EL FRANCÉS (Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general del estado), debió de apelar, pero no lo hizo, seguramente por órdenes del David Monreal; en cualquier otro estado, de comprobarse lo que hicieron, de seguro les harían juicio político a los dos, pero aquí en Zacatecas tenemos una oposición deshuevada y comodina.

-LES FALTAN esas dos causas… y así no podrán nunca recuperar o ganar la gubernatura, vean: Morena y el Ulises Mejía Haro van en caballo de hacienda rumbo a la Casa de los Perros, los únicos que le podrían dar batalla son el Fito Bonilla y el Miguel Varela, aunque ganarles está en chino.

Las Casas del Centro Histórico de Zacatecas

-HAY MUCHAS casas muy bonitas con fachada de cantera, que en la capital del estado están en peligro de colapsar por el abandono en que se encuentran y las lluvias que han caído en las últimas semanas: las calles del Centro Histórico de la capital del estado parecen ríos y cascadas las partes altas y la cantera de las fachadas de las fincas se ven chulas de bonitas al ser bañadas por la lluvia y cómo luce el alumbrado que puso el Miguel Alonso… ¡Europa nos viene guanga!

-LÁSTIMA DE gobiernos chafas que tenemos, deberían de cuidar más no solamente el buen estado de las fincas, sino la limpieza del Centro Histórico, los callejones huelen a meados y eso espanta el turismo: en las callejoneadas deberían de poner baños portátiles que se pongan y se retiren a determinadas horas.

-MUY BUENA idea, al menos el Centro Histórico ya no apestaría a orines.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.