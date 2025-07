Mi Jardín de Flores

Ahora Fueron los Narcos, los Espantados

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Es importante un mensaje: todos somos parte de este gran movimiento de transformación, todas y todos somos parte de este movimiento tan importante. El pueblo de México nos tiene confi anza, cariño, siempre hemos dicho que amor con amor se paga y San Luis Potosí no es la excepción: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 6 de julio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad

Se Espantó ‘la Nueva Gobernanza ’

-PUES ZACATECAS se llenó de soldados de élite: la nueva gobernanza se espantó con el secuestro de tres guardias nacionales y David se vio obligado a pedir chiche, y no sólo le enviaron 100 soldados de élite, sino 300 más que podrían convertirse en 600 de un momento a otro, si las circunstancias así lo requieren.

-LA INSEGURIDAD en el estado, persiste, sólo que el narco ha modifi cado sus crímenes:

YA NO los mata, los secuestra y se los lleva a otros estados y así los suma a sus fi las para convertirlos en carne de cañón, pues son los primeros en caer en los enfrentamientos, pues su entrenamiento es muy pobre, nada qué ver con el adiestramiento que tienen los soldados, guardias nacionales; el ejército sí los prepara y entrenan a conciencia.

HASTA los simples policías están mejor preparados, por eso en donde el pueblo se organiza y se mete como autodefensa son más duchos que los narcos, eso está comprobado.

-ESO SE da mucho en Michoacán y Guerrero, principalmente, en la llamada tierra caliente; ¿algún día zacatecanos se organizarán en autodefensas? -ACÁ somos más tranquilos y difí- cilmente formaríamos autodefensas, aunque en el gobierno de Alex hubo tal inconformidad que se hicieron intentos por formarlas, sobre todo en la región de Pinos y en la exhacienda de San Marcos, entre los estudiantes, poco faltó para que se lograran.

-QUÉ BUENO que no sucedió, hubiera sido el inicio de una guerra civil; por eso son buenas las demandas anónimas: cuando la gente ve algo raro es bueno denunciarlo directamente al Ejército.

-¿POR qué al Ejercito y no a la Fiscalía o a la policía estatal?

-LA GENTE no confía ni en la Fiscal ía ni en la policía, ¿cuántas veces se ha sabido que son los mismos policías que están metidos con el narco? No se olviden del comandante colombiano, el tal John William Casares Luna, quien difícilmente saldrá vivo de prisión, pues le echaron muchos años por el cobarde asesinato del joven Iván Espino Colunga de 18 años, a quien previamente secuestró por la madrugada.

No Descansa la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

-LA DRA. Sheinbaum nos salió igual de trabajadora que mi cabecita de algodón, nuestra Presidenta no descansa ni los domingos, ahora sí como dice el dicho: descansa haciendo adobes: ayer sábado estuvo en Ríoverde, San Luis Potosí, para inaugurar un hospital del IMSS Bienestar, en cuya inversión se fueron 500 millones de pesos, y ahí mismo anunció nuevo hospital para Ciudad Valles.

LUEGO, en el mismo estado, pero en Villa de Reyes, echó a andar un desarrollo energético que generará 26 mil megawatts durante el sexenio a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la inversi ón en esta obra fue de 350 millones de dólares y benefi ciará a dos millones 400 mil viviendas con energía eléctrica.

-QUÉ NO diéramos porque don David se pusiera a trabajar todos los fi nes de semana, como lo hace nuestra presidenta.

-¡MMM... si no trabaja de lunes a viernes, ¿cómo quieren que trabaje los fines de semana? Brincos diéramos si trabajara -al menos- de lunes a viernes; nunca habíamos tenido un gobernador tan holgazán como David Monreal, el bato nació cansado, por eso digo que me conformaría coj que trabajara -como Dios manda-al menos de lunes a viernes, ¿a poco es mucho pedir? -PUES SÍ, está visto que a don David no le gusta trabajar, a él le gusta ver llover desde Palacio de Gobierno por las tardes ¿no salió en un video diciendo algo así como qué bonito es ver llover desde Palacio de Gobierno y no mojarse? ¡Cínico!

-PERO QUÉ bueno que El Monris lo regañó en aquella ocasión que le confesó haberse despertando a las 10:30 de la mañana, ¿lo seguirá regañando?

-SÍ, PERO el David, como ya es gobernador, se le rebela y -dicen- se dan sus buenos agarrones, ya no le tiene el mínimo respeto.

-LO QUE le reconozco a el Monris es que a él sí le gustaba su chamba, siempre llegaba temprano a la casa de los perros y atendía a la gente, cosa que tampoco hace el David; en fin, parece ser que a la llegada de los 400 militares de élite, 100 primero y 300 después, los narcos se replegaron y no han matado a nadie, ojalá y el ambiente siga así.

-HOY, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nomás publica la Cédula de Búsqueda de un desaparecido forzadamente: la de ELEAZAR DEL RÍO MORENO de 20 años, de quien no se sabe nada desde el 21 de junio de 2025, cuando desapareció en Santa Monica, Guadalupe, Zacatecas.

-PUES DE algo sirvieron los 400 efectivos de élite que nos mando la Sedena, por instrucciones precisas de la Dra. Sheinbaum.

-¡JESÚS, María y José ya es muy tarde y todavía tengo pendientes los entregos.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.