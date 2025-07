Llama el Obispo Noriega a no Caer en Distracciones Políticas, “son Pérdida de Tiempo y de Esperanza”

“Distraen al Ciudadano”, Dice

Por Miguel Alvarado Valle

Ante los primeros posicionamientos de algunos actores políticos que ya han expresado su intención de contender en las elecciones de 2027, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, advirtió que este tipo de declaraciones resultan prematuras y constituyen una distracción innecesaria para la ciudadanía.

En su opinión, los políticos deben responder a los tiempos establecidos y enfocarse en las necesidades actuales del estado, no en ambiciones futuras.

En este sentido, lamentó que algunos perfiles políticos estén adelantando sus aspiraciones electorales sin haber concluido ni atendido de manera efectiva las responsabilidades que actualmente ejercen, “ahorita hay que pensar en lo que necesita el estado, y no perder tiempo ni dejarse llevar por distracciones”, subrayó.

Señaló que más allá de lo legal, este tipo de prácticas afectan directamente al tejido social, pues desvían la atención de las verdaderas prioridades colectivas.

El obispo también cuestionó el posible uso indebido de recursos públicos para promover aspiraciones personales, algo que considera doblemente reprobable.

“La ley es muy clara, pero desgraciadamente hay impunidad. Si se usan recursos públicos, obviamente que está doblemente mal: se están adelantando y además lo est án haciendo con dinero que no es propio”, afirmó.

Noriega Barceló hizo énfasis en el papel que deben jugar los ciudadanos frente a estos fenómenos, exhortando a la población a mantenerse vigilante y no dejarse arrastrar por la polarización o por discursos vacíos.

“Los ciudadanos tenemos que estar muy atentos, muy vigilantes” no perder el tiempo ni meternos en camisas que no nos van a quedar”, expresó, refi riéndose a la necesidad de enfocarse en el bien común y no en las pugnas políticas que poco contribuyen al desarrollo social.

Finalmente refi rió que tanto autoridades como ciudadanía deben centrar sus esfuerzos en resolver los problemas actuales y no en disputas prematuras que, en su visión, son una forma de “pérdida de tiempoc