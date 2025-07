Mi Jardín de Flores

Ya Agarraron de Bajada al Javo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El gobierno tiene la obligación de atender al que menos tiene de la mejor manera posible, esa es la única manera de disminuir desigualdades: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 7 de julio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

A POCO menos de un año de sufrir estrepitosa derrota en su bastión, los hermanos Monreal reinician el ataque mediático en contra de quien les arrebató el poder en su territorio: el Javier Torres Rodríguez, presidente municipal de Fresnillo.

-QUIEN hace la denuncia, es un incondicional del Saúl Monreal, el diputado local, Martín Álvarez Casio, su ‘mozo de estoques’, quien vuelve a reciclar una vieja demanda en medios.

-SÍ –tercia don Roberto-, con anterioridad, Martín ya había denunciado a la prensa, ‘los malos manejos del presupuesto público, a favor de la familia del alcalde Javier Torres’; Martín asegura que el ‘Javo’ comete tráfi co de infl uencias y otras faltas administrativas al otorgar jugosos convenios de publicidad, a dos de las empresas de ‘Torres Corporativo’, por 116,000 pesos mensuales cada una.

Y QUE la síndico tiene relación con las empresas: Romántica, Frecuencia Azul y La Primera FM, las cuales reciben pagos que, en conjunto, suman cerca de 290 mil pesos mensuales.

O SEA: ‘El Javo’ le da su medicina generosamente a su propia familia, mientras que otros medios de comunicación reciben convenios miserables de 10 mil o 11 mil pesos al mes, lo que refl eja una distribución inequitativa e inmoral del presupuesto municipal, a favor de las empresas de la familia del presidente municipal de Fresnillo.

–NO PUEDE ser: la familia del Javo es muy católica y honesta, me resisto a creer que comete tales crímenes, porque viola la Ley de Dios que dice ‘no robarás’, para mí que el mozo de estoques de los hermanos Monreal, el Martín Álvarez, está calumniando a El Javo, por encargo de los Monreal.

-PUES HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la acusación que hace Martín, quien por su parte abunda de que el dueño de las empresas benefi ciadas, es un tío del Javo y en el caso de la síndico, la administradora es su prima, pero además el denunciante dijo que ya acudió a la Fiscalía a poner su demanda, y que le dará seguimiento a este caso que: ‘me parecería irresponsable -dice- no hacerlo publico, porque no se puede permitir que el municipio se utilice como un negocio familiar’, fi nalizó el diputado Martín.

–PUES YO insisto: no creo que una familia tan católica cometa esas pillerías, además de no tener necesidad, pues los Torres son muy ricos, no tienen necesidad de robar. Pa’mí que esto es una venganza de los hermanos Monreal, heridos en su amor propio por haber perdido el poder en la tierra que los vio nacer: Fresnillo.

-HABRÁ que ver lo que diga la Fiscalía y, posteriormente, el juez que lleve el caso, o que el diputado nos dé copias de sus afi rmaciones.

-HABRÁ también qué ver lo que diga el alcalde Javo, la acusación que le hacen es muy seria.

El Obispo se Paró de Pestañas

-SAÚL Monreal Ávila, hermano de ya saben quién, tiene años y años diciendo que él será el próximo gobernador de Zacatecas, y el obispo Sigifredo Noriega Barceló ha dicho algo al respecto, ¿ha mostrado molestia alguna? -NO QUE yo sepa.

-HA PERMANECIDO callado como momia.

-NO HE registrado comentario alguno de monseñor Noriega al respecto.

POR SUPUESTO que no, porque no los hay, el obispón no ha dicho ‘esta boca es mía’, sin embargo hoy salió a decir en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ‘los políticos deben responder a los tiempos establecidos y enfocarse en las necesidades actuales del estado,, no en ambiciones futuras’, lamentando que algunos perfi les políticos estén adelantando sus aspiraciones electorales sin haber concluido ni atendido de manera efectiva las responsabilidades que actualmente ejercen, porque ‘ahorita hay que pensar en lo que necesita ek estado, y no perder el tiempo ni dejarse llevar por distracciones’.

EL OBISPÓN se lanzó duro, denunciando el posible uso indebido de recursos públicos para promover aspiraciones personales, algo que considera doblemente reprobable: .

LA LEY es muy clara -continúa-, pero desgraciadamente hay impunidad. Si se usan recursos públicos, obviamente que está doblemente mal: se está adelantando y además lo está haciendo con dinero que no es propio.

-SUS DECLARACIONES son acertadas, pero lo que no me cuadra es que cuando se acelera el Cachorro de los Monreal, él opta por el silencio, pero cuando otro saca el pescuezo, ¡mocos!, se lo quiere cortar, por lo que es obvio su preferencia.

¿QUÉ habrá pactado con David Monreal, la fría mañana en que lo invitó a desayunar con chocolate caliente y espumoso, en Casa de Gobierno?

-PUES SÍ es muy raro que cuando el joven Saúl Monreal manifi este sus aspiraciones gubernamentales, monseñor Noriega no diga nada al respecto, pero si es otro el que las dice, entonces viene la crítica y el no hagan olas.

El Miguel y El Holgazán, Polvo de Aquellos Lodos

-ENCONTRÉ, madre Teresa, la versión completa de las declaraciones que el Miguel Varela, alcalde de Zacatecas, dijo a El Saco de Pus. en Atypical T. V. del higadito Carlos Alazraki, ¿la leo?

-OTRO día, doña Petra, el tiempo se va volando y ya se me hizo tarde.

-A MÍ también, es hora de mi mezcalito, pa.comer a gusto

BUENO, me voy. Se quedan con. Dios y María Santísima de Guadalupe.