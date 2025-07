Mi Jardín de Flores

La Corrupción en el Feudo de Gabriela Pinedo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Vamos a demostrar que no somos iguales, ni escatimaremos, ni regatearemos en esfuerzos para lograr un estado más equitativo. No hay varios Zacatecas, es uno solo. El reto es mayúsculo, pero el éxito se verá refl ejado en la capacidad de generar mejores oportunidades de empleo y dar paso a un desarrollo económico justo’: David Monreal Ávila, al tomar posesión como gobernador de Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 10 de julio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Corrupción en el Feudo de Gabriela Pinedo Morales

DON ROBERTO Juárez Hernández, exdirector de Educación Básica, soltó una bomba que provocó que la corrupción y el favoritismo en el Instituto de Educación de Zacatecas (IEZ), cuya titular es Gabriela Pineda Morales, quedara al descubierto, pues el conocido profesionista asegura que hay maestros que cobran en seis plazas, como Edgar Sepúlveda Martínez, y el asesor Roberto Navia Ortiz, quién pese a estar inhabilitado, cobra en tres plazas.

-¡HUUU.. eso es apenas la punta del iceberg!, el IEZ de la Gabriela Pineda, es un mar de corrupción, y no olvidemos que hasta ella estuvo involucrada en la ‘Estafa Legislativa’ que denunció el entonces diputado Ernesto González Romo: el IEZ es pura pudrición, en donde los favoritos de ‘El Holgazán’ son recompensados con varias plazas, estén o no inhabilitados.

-PUES AQUÍ es donde quiero ver la actuación del fl amante secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, ‘coco’ del general Arturo Medina Mayoral.

-¿TODAVÍA siguen peleados ‘los novios del régimen’? -ME IMAGINO que sí, el ‘yéneral’ no puede ver ni en pintura al Ernesto, aunque fingen haber olvidado rencillas, aunque ambos se dicen agraviados.

-PUES QUE se den un tiro y ya, desquitado su coraje, se cojan a besos y abrazos como buenos monrealistas y tan, tan.

-CREO QUE ya fumaron la pipa de la paz.

Gana ‘El Monris’ el Primer Round

-FINALMENTE la Suprema Corte ordenó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, bajar de las redes el audio de las conversaciones entre los ‘hermanos’ Alejandro Moreno Cárdenas y Ricardo Monreal Ávila.

-PUES GANÓ y no, porque yo acabo de ver el video en varios medios, así es que la gobernadora deberá bajarlo de sus plataformas, pero son muchos los medios que los subieron a las redes y ahí siguen: está en chino querer desaparecerlos.

-ES UNA plática que me recuerda a la película ‘El Padrino’, en donde Don Vito Corleone hace sus enjuagues y ‘ofertas que no podrán rechazar’, es una asquerosidad: ‘El Monris’ defendiendo al delincuente ese del ‘Alito’, para que no vaya a la cárcel por sus corruptelas, y salvarle sus propiedades mal habidas, a cambio de la gubernatura de Zacatecas, para su hermano David, un bueno para nada que sigue en la hueva sin importarle la suerte de Zacatecas.

-YO NO creo que doña Layda se quede cruzada de brazos, pues la señora gobernadora demostró, con los correos electrónicos que dio a conocer a la gente, que don Ricardo actuó como una persona ‘traidora, desleal y que trafi có con la justicia’, a cambio de hacer ‘ganar’ la gubernatura a su hermano don David; eso quedó plena y claramente comprobado.

LEJOS de amparar a don Ricardo, debieron sancionarlo por andar haciendo sus enjuagues con un señor, a quien el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó ‘delincuente’.

DOÑA Layda luchó mucho para castigar a ‘Alito’, incluso a sabiendas de los enjuagues que hubo entre el presidente del PRI, y el entonces senador, a cambio de la gubernatura de Zacatecas para don David, pues ordenó catear la residencia de don ‘Alito’ cuando ya don David era gobernador de Zacatecas.

NUESTRO Diario Página 24 publicó ese cateo: Fiscalía Realiza Cateos en Casa de ‘Alito’ en Campeche: MORENO Cárdenas es acusado ante el SAT de la contratación de empresas fantasmas, cuando fue gobernador en la entidad, para hacer operaciones simuladas y desvíos por más de 59 millones de pesos.

MIENTRAS realiza la reunión con exdirigentes del PRI, bajo la exigencia de su renuncia, Alejandro Moreno líder nacional de este partido, enfrenta nuevos problemas. Agentes de la Fiscalía de Campeche catearon una de sus casas en Campeche, informaron fuentes de la dependencia.

LA ACCIÓN de la Fiscalía de Campeche se da en medio de los señalamientos contra el dirigente priísta tras los audios difundidos por la gobernadora Layda Sansores, así como de la crisis interna del tricolor tras las elecciones 2022.

ALEJANDRO Moreno Cárdenas, es acusado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la contratación de empresas fantasmas, cuando fue gobernador de Campeche, para hacer operaciones simuladas y desvíos de recursos por mas de 59 millones de pesos…

-SÍ, recuerdo que la Layda estaba aferrada a meter a la cárcel al Alito, pero El Monris tenía todos los hilos para tejer la impunidad, porque además ¿se imaginan el escándalo mundial que se hubiera armado por esos enjuagues que sirvieron para que Morena y el David ganarán.

la gubernatura de Zacatecas, embarazando urnas? -¡UFFF, hubiera sido un escándalo muy peliagudo! -ESO SÍ, pero debió de hacerse, no le hace que se repitieran las elecciones y fueran a parar en la cárcel todos los involucrados, pues se cometió un delito electoral y así está comprobado, con la confesión del propio Alito y la defensa perruna de Ricardo Monreal.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.