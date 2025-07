Inician Trabajos de Rehabilitación en la Casa Municipal de Cultura

Por fin Cambiarán Domo Dañado

Por Miguel Alvarado Valle

Después de muchos años sin intervención, este jueves finalmente iniciaron los trabajos para reemplazar el domo del patio central de la Casa Municipal de Cultura, marcando el comienzo de una serie de acciones de rehabilitación que buscan mejorar las condiciones de este espacio emblemático.

María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, directora del Área de Arte y Cultura de Zacatecas, confirmó que los trabajos comenzaron esta semana y que el nuevo domo estará completamente instalado para principios de agosto.

La intervención fue necesaria ante el deterioro progresivo de la estructura y el material del domo, que ya mostraba señales claras de desgaste, como pequeños orificios visibles.

La directora explicó que esta obra es solo el primer paso de un proyecto más amplio de mantenimiento gradual, en el que también se contempla atender otras áreas del recinto, como los baños y las diversas salas de talleres.

Aunque aún se evalúa si será posible conservar parte de la estructura original del domo, no se descarta una renovación total si las condiciones lo requieren, “La intención es rescatar lo más que se pueda, pero si no, se cambiará todo”, detalló María del Mar de Ávila. A pesar de las labores en curso, los talleres que ofrece la Casa de Cultura no se verán interrumpidos, ni tampoco lo talleres de verano programados del 28 de julio al 8 de agosto, los cuales, dijo que se realizarán sin contratiempos, a menos que se presenten complicaciones mayores en los trabajos, en cuyo caso se contempla un ajuste en las fechas.

En cuanto al presupuesto destinado para estas acciones, María del Mar reconoció que desconoce el monto exacto, ya que el recurso podría variar conforme avancen los trabajos, “no te quiero mentir porque eso viene directamente del presidente”, comentó. La directora también reconoció que el deterioro no se limita al domo, ya que hay múltiples detalles en todo el edificio que requieren atención.

Mencionó que hay presencia de humedad, rodapiés descuidados y otros signos de desgaste que, aunque no representan un riesgo inmediato, deben ser atendidos antes de que escalen. Además del domo, otro cambio próximo será la renovación del piso en la sala de 􀃀amenco y folklore, una acción que se espera esté concluida también durante el mes de agosto.

Finalmente destacó que con estas mejoras, se busca conservar en condiciones óptimas la infraestructura de la Casa Municipal de Cultura, un espacio que no sólo alberga actividades artísticas y talleres, sino que también forma parte importante del patrimonio cultural de Zacatecas.