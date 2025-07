“Más de dos mil Aspirantes Rechazados por la UAZ”

Flores Dice “Tendrán Nueva Oportunidad”

Por Nallely de León Montellano

Ante el rechazo de más de dos mil aspirantes a su primera opción de carrera en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la institución anunció que estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse a programas académicos, que aún cuentan con espacios disponibles, con el objetivo de evitar la deserción escolar y asegurar su permanencia en el sistema educativo.

Juan Armando Flores de la Torre, rector interino de la UAZ, informó que se proyecta que al menos mil 100 de estos aspirantes logren ingresar a una segunda opción, como ocurrió el año pasado.

“La universidad está comprometida con brindar alternativas académicas viables a quienes no fueron admitidos en su primera elección”, dijo. El rector destacó que más de 80% de los estudiantes que optan por una carrera diferente logran continuar sus estudios dentro de la institución, mientras que un porcentaje menor —alrededor del 25%— logra ingresar a su primera opción desde el inicio. Además, 40% continúa intentando acceder a la carrera de su preferencia en periodos posteriores.

Para evitar la deserción, la UAZ pondrá en marcha el llamado semestre integrador, una modalidad de ingreso que permite a los jóvenes permanecer activos académicamente desde agosto, con la posibilidad de incorporarse formalmente al segundo semestre en enero.

“Es una estrategia diseñada para no perder el vínculo educativo con los jóvenes y evitar que abandonen sus aspiraciones universitarias”, señaló Flores de la Torre.

En cuanto a la oferta actual, se detalló que hay 481 lugares disponibles en el área de Ciencias de la Salud, más de 200 espacios en Ingenierías, y aproximadamente 250 cupos en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Económico-Administrativas.

Finalmente, Flores de la Torre hizo un llamado a los jóvenes a no abandonar sus estudios y confiar en las diversas rutas académicas que ofrece la universidad: “Muchos profesionales han encontrado su verdadera vocación en carreras que no eran su primera opción. Lo importante es no detenerse”.