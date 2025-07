“Salud Casa por Casa es Territorio, Prevención, Atención Temprana, y Sobre Todo, Mucho Amor a la Patria”

Presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Obregón, Sonora:

Detalló que Salud Casa por Casa se complementará con las Farmacias para el Bienestar en la que personas mayores y con discapacidad podrán adquirir sus medicamentos.

En Sonora, además habrá unidades móviles para llevar los servicios de atención médica a las zonas más alejadas de la entidad: Bienestar.

Ciudad Obregón, Sonora,.- Desde Ciudad Obregón, Sonora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la asamblea de Salud Casa por Casa donde recordó que se trata de un programa de territorio, prevención a la salud, atención temprana y de mucho amor a la patria.

“Es territorio, es prevención de la salud, atención temprana, pero, sobre todo, mucho amor y en nuestro movimiento lo que nos caracteriza es el amor. ¿Para qué llegamos o por qué llegamos al gobierno? Por amor al pueblo. ¿Por qué llegamos al gobierno? Por amor a la patria y eso es lo que ustedes hacen todos los días”, afirmó.

Detalló que estas características definen a los gobiernos de la Cuarta Transformación, que son de territorio y que garantizan el derecho a la salud desde la prevención y la atención temprana para evitar la complicación de enfermedades como la diabetes, hipertensión u obesidad. Agregó que este programa se complementará con las Farmacias para el Bienestar, donde los derechohabientes podrán acceder a sus medicamentos de manera gratuita. Ante esto, puntualizó que este programa se perfila para ser el mejor programa de prevención y atención temprana de la salud en el mundo, ya que es el único que brinda atención directa en los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad.

“Digo yo y no me voy a equivocar porque ahí están ustedes, que va a ser el programa de prevención más importante de todo el mundo, le vamos a dar un ejemplo a todo el mundo porque no hay otro programa como este, solo en México y si logramos, poco a poco, ir disminuyendo la atención en los hospitales pues va a ser lo mejor que podamos a hacer”, aseveró.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, al momento, en todo el país se han realizado un millón y medio de visitas con Salud Casa por Casa y detalló que, en Sonora, además de las visitas a los domicilios de las personas adultas mayores y con discapacidad, habrán unidades móviles para llevar los servicios a las zonas más alejadas de la entidad.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, recordó que este programa tiene el objetivo de otorgar atención temprana antes de que las enfermedades lleguen a una etapa avanzada generando complicaciones a la salud, además puntualizó que es un programa humanista por el contacto directo y permanente con las y los derechohabientes.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, refrendó el respaldo del pueblo sonorense a la presidenta.

La enfermera, Alicia Lara Juárez, extendió el agradecimiento de sus pacientes a la presidenta de México, ya que, aseguró previo a Salud Casa por Casa no contaban con ningún servicio médico.