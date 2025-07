Mi Jardín de Flores

Aquella Acusación

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Estas redadas son muy injustas, pero además van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos y no sólo mexicanos sino de otras nacionalidades, latinos, fortalecen la economía de Estados Unidos, la han levantado; sin esa mano de obra lo que va a ocurrir es que los campos de California y otros estados no van a producir, afectando así́ su economía”: Claudia Sheinbaum Pardo.

Chalchihuites, Zac.- Sábado 12 de julio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Esta Violencia que no Termina

“EN BASE a un pitazo, policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado descubrieron una narcofosa con un cadáver, en la comunidad de ‘El Jagüey’, terreno del municipio de Villanueva, pero no solamente encontraron la narcofosas con un cadáver, sino también varias plantas -no informaron cuántas- de mariguana.

“PERROS AMAESTRADOS fueron los que evidenciaron la narcofosa, y participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

-LES ECHARON montón.

-ASÍ DEBE ser, pues se corre el riesgo de si nomás van dos, tres personas, les vayan a poner una celada y acaben con sus vidas.

-TIENE RAZÓN, no había reparado en eso.

-PUES ASÍ está el ambiente en Zacatecas: el narco no deja de operar con total impunidad, la violencia y la inseguridad no terminan y no hay para cuándo finalice esta larga pesadilla.

“Y, EN Jerez, narcos colgaron varias narcomantas en diferentes puntos de la ciudad, que policías municipales las retiraron y entregaron a la Fiscalía.

-¿QUÉ DECÍAN las mantas?

-TOP SECRET: desde aquella ocasión en que pusieron narcomantas acusando a David Monreal de tener nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades ya no las muestran a la prensa: están ‘chiviadas’ pues David, en esa ocasión hasta puso una demanda penal en contra de los responsables.

-LA RECUERDO muy bien -dice doña Petra-, es más, esa foto publicada en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, la tengo en mis archivos:

“GENTE DE ZACATECAS, NO ESTAN SOLOS SEGUIMOS TRABAJANDO PARA UN MEJOR ESTADO LIBRE DE SECUESTRADORES EXTORSIONADORES Y VIOLADORES QUE SOLO DAÑAN A LA SOCIEDAD, DAVID MONREAL LE DIO ACCESO AL CJNG LIDERADO POR AUDIAS FLORES SILVA “EL JARDINERO” QUIEN SECUESTRA Y EXTORSIONA PARA PAGAR SU CAMPAÑA A GOBERNADOR, EN LOS TERRENOS DEL SR. MAYO ZAMBADA NO SE PERMITE EL SECUESTRO, ROBO O EXTORSIÓN ATTE. CDS

-¡SANTO DIOS! Ese señor Audias, ¿no es el que dicen sería el sucesor del señor ‘Mencho’?

-SÍ, ES ese mismo.

-ESTÁ PESADO ese hombre.

-BUENO, ¿Y qué pasaría con esa Demanda que puso don David?

-COMO DICE el corrido… ¡nunca más se supo nada!

Hay Talento, y Mucho, en Niños Zacatecanos

-NIÑAS Y niños de Zacatecas pusieron muy en alto el nombre de nuestro estado en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Singapur, ¡ganaron 15 medallas: 2 fueron de oro, 4 de plata y 9 de bronce, y dice la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, que pudieron haber sido más, si el David Monreal los hubiera apoyado.

PORQUE NIÑAS y niños y sus familias anduvieron haciendo colectas para pagar sus viaje a Singapur.

-¿QUÉ NO los apoyó ‘El Holgazán’?

-NO LO suficiente, dice la diputada Renata Libertad, que los gastos del viaje salen en alrededor de 75 mil pesos por piocha, y ‘El Holgazán’, no dio más de 20 mil pesos.

-¡INFELIZ, PERO sí tuvo millones de pesos para comprarle los antros al Benjamín Medrano, no se vale!

-PARA EL David es mejor meterle dinero al vicio, que apoyar el talento y la educación de la niñez zacatecana: ¡15 medallas trajeron nuestros niños, a pesar del pinchurriento gobierno que tenemos, es un buen logro!

-TALENTO HAY, está demostrado, nuestros niños son muy inteligentes y responsables, ¿por qué no apoyarlos? ¡Ay, pinche David tan miserable; no se vale!

-¡DOÑA PETRA!

-ES QUE da coraje, madre Teresa, a lo mejor esas 9 medallas de bronce pudieron haber sido de oro, hay que apapachar a nuestros niños, son el futuro de Zacatecas y de México.

-TIENE USTED razón, con apoyo hubieran actuado mejor, pues se hubieran concentrado más.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.