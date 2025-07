Locatario del González Ortega Llama Mentirosas a Autoridades Estatales y Municipales; no Apoyan

No Cesa la Competencia Desleal: Francisco Baltazar

Por Miguel Alvarado Valle

“Una cosa es lo que se dice y otra lo que se ve”, asegura Francisco Baltazar Jiménez, locatario del Mercado González Ortega, criticó la falta de apoyo por parte de las autoridades municipales hacia el comercio formal del Centro Histórico de Zacatecas. En entrevista para página 24 Zacatecas, aseguró que existe una gran incongruencia entre lo que las dependencias declaran públicamente y lo que realmente ocurre en las calles.

El comerciante cuestionó las afirmaciones del titular de Plazas y Mercados, quien aseguro que los permisos para vender en espacios públicos del centro no han aumentado y que solo se mantienen los expositores tradicionales.

Sin embargo, Baltazar Jiménez señaló que los portales están ocupados prácticamente todo el año, con presencia constante de vendedores incluso provenientes de otros estados.

“Dicen que no hay venta de vino y ahí está el mezcal con el alacrán. Dicen que no vienen de fuera, pero vienen de Oaxaca y de otros lados”, aseguró.

Desde su perspectiva, esto representa una competencia desleal hacia los comerciantes establecidos que deben cumplir con una serie de obligaciones fiscales, de renta, salarios y de mantenimiento, mientras que los ambulantes se instalan sin mayor regulación y ocupan espacios de manera permanente.

También denunció la presencia constante de vendedores en zonas como el Callejón de la Palma, la Plaza Goitia, los alrededores de Catedral y el Callejón de las Campanas, “Hasta las áreas verdes las tienen tomadas, clavan cosas y se quedan todo el año”, enfatizó.

Baltazar lamentó que ni el gobierno estatal ni el municipal muestren empatía con el comercio formal, y aseguró que desde el inicio de ambas administraciones no se ha hecho nada por revertir esta situación, “no hay acercamiento, no hay apoyo, no hay voluntad”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad y dejar de simular, “no se trata de estar en contra de nadie, se trata de que nos tomen en cuenta a los que estamos aquí todo el año, pagando y cumpliendo”, concluyó.