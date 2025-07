Mi Jardín de Flores

No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los recursos del pueblo son del pueblo de México, de nadie más, y se les regresa en salud, educación, obras públicas y programas de Bienestar: Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 14 de julio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Cómo han Pasado los Años...

EL TIEMPO corre inexorablemente y la historia vuelve a repetirse: recuerdo cuando tomo posesión como gobernador, don Alejandro Tello Cristerna, prometiendo un mejor gobierno que el de su antecesor, don Miguel Alonso Reyes y la misma cantidad de empleos generados en su administración: 40 mil en cinco años de gobierno, pero el hombre de la prominente nariz, no cumplió con ninguna de sus promesas.

-¡AY, NI me mencione a ese infeliz ‘Pinochet’, nomás llegó a la casa de los perros y nos cayó el chahuistle!: le abrió las puertas de Zacatecas al narco y aumentaron los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, la venta y el consumo de drogas, la corrupción y la impunidad y no pudo ni siquiera empatar los 40 mil empleos que logró el Miguel ‘Bombón’, en su administración.

-CIERTO, pero David está mucho peor: año con año pierde empleos, no ha habido uno que diga: ‘este año fue superior al anterior en empleos’, puro chile, en todo estamos en los últimos lugares.

-NO EXAGERE, este año mejoramos en el PIB (Producto Interno Bruto).

-POR LA minería, ¿pero de que sirve si los ganones son los voraces extranjeros, principalmente los canadienses? A nosotros nos dejan en los puros calzones y con más contaminación por los jales; aquí es donde ‘El Holgazán’ debería de ponerse las pilas para que, al menos, le bajaran a tanto saqueo, o en unos años más nos van a quitar hasta los choninos: las minas también se agotan.

-CON ‘El Holgazán’ estamos peor que con ‘El Narizón’, pues con el fresnillense perdemos empleos, lo que no sucedía en los gobierno anteriores, lo que me encabro… (censurado), es el engaño, sus promesas falsas: ‘Quiero ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas’, si Chucha, como no, de lengua me como un plato.

RECUERDO MUY bien su primer mensaje como gobernador, ‘El Holgazán’ dijo: Hoy inicia la transformación de Zacatecas con una nueva gobernanza, por lo que convocó a todos los sectores sociales a un gran pacto de unidad y de trabajo para recuperar la tranquilidad y paz que, legítimamente, reclama y merece el pueblo de Zacatecas.

AL RENDIR protesta como Jefe del Poder Ejecutivo, en Sesión Solemne de la LXIV Legislatura del Estado y de cara a la ciudadanía -en su boletín de prensa-, el mandatario recalcó que en la entidad inicia la transformación que comenzó hace tres años en el país con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, agradeció la confi anza y el respaldo que le brindó la ciudadanía el 6 de junio y, ahora, con todo su esfuerzo, honrará su voluntad.

AL ADMITIR que la lucha por lograr la transformación no será fácil, porque el estado se encuentra inmerso en la bancarrota, con una grave crisis fi nanciera y de violencia, David Monreal ofreció poner como prioridad el tema de la seguridad, con políticas públicas enfocadas en recuperar la paz social.

EL MOTOR que me impulsa es el amor inmenso a nuestro estado; por eso, convoco a todos los sectores sociales, campesinos, maestros, amas de casa, empresarios a materializar juntos las ideas de la transformación que nos tienen aquí”, expresó en el Palacio de Convenciones, sede designada para esta ceremonia solemne.

AL EJERCER los más altos valores que ha adquirido en su familia, el mandatario estatal invitó a todos los sectores a convertir a Zacatecas en un protagonista de desarrollo nacional, ya que así se ha demostrado a través de la historia, pues ha dado rumbo y destino al país.

ZACATECAS tiene un cielo bondadoso, un suelo fértil y un subsuelo rico, pero, el principal recurso son las y los zacatecanos, que tienen temple a prueba de todo, con mujeres y hombres que diariamente se levantan para, de sol a sol, demostrar que el trabajo todo lo vence”, dijo.

DAVID MONREAL asentó que llegó la nueva gobernanza a Zacatecas, después de una larga lucha que nada ni nadie pudo detener, con un movimiento unido, con anhelos de justicia social y con el respaldo de un pueblo valiente que apostó a que las cosas se hagan bien.

ANTE REPRESENTANTES e integrantes de los Poderes Judicial y Legislativo, así como de las Cámaras de Diputados y Senadores, como Ricardo Monreal Ávila y Olga Sánchez Cordero, el Gobernador dijo que comparte ese sueño de miles de zacatecanas y zacatecanos que dedican sus vidas a construir un estado donde todas y todos puedan vivir felices y en paz; por ello, en un acto de fe y esperanza, no desperdiciará esta oportunidad para fortalecer la democracia en el estado.

HARÁ LO que esté a su alcance para evitar la regresión al autoritarismo y, en su debido tiempo, llevará a cabo las acciones legales necesarias para someterse a la revocación de mandato, con lo que se pondrá fi n a la simulaci ón del pasado, de que, si no cumplían, se iban, pero que nunca se llevó a la práctica.

VAMOS a demostrar que no somos iguales, ni escatimaremos, ni regatearemos en esfuerzos para lograr un estado más equitativo. No hay varios Zacatecas, es uno solo. El reto es mayúsculo, pero el éxito se verá refl ejado en la capacidad de generar mejores oportunidades de empleo y dar paso a un desarrollo económico justo.

PARA lograrlo, en la administración 2021- 2027 se desarrollarán cuatro ejes rectores: minería, turismo, campo y la industria, en los que, en conjunto con la iniciativa privada, se buscará que las inversiones generen empleos de calidad y que, por consiguiente, la riqueza se distribuya equitativamente.

DAVID MONREAL asentó que no es el mejor momento para gobernar, pero sí para sacar la casta y demostrar de qué estamos hechos los zacatecanos y lograr la transformación. “Se acabaron los tiempos del infl uyentismo como método de enriquecimiento y se dará paso a una administración con espíritu de servicio”, afi rmó.

SEGÚN LA primera etapa de transición, añadió, existen fi nanzas públicas en quiebra, una deuda con máximos históricos y los pocos recursos disponibles en el presupuesto ejercidos de manera poco efi ciente; “recibimos un estado frente a una emergencia social.

LA ECONOMÍA, ahora golpeada por la pandemia, agregó el Gobernador David Monreal, ha estado estancada en los últimos 11 años, y el Gobierno no tiene recursos siquiera para lo más elemental, además de que el retiro de los adultos mayores no está garantizado.

AL DAR una radiografía del estado, señaló que el instituto de pensiones, el Issstezac, después de haber sido criminalmente desfondado, está en quiebra; la seguridad pública se encuentra en el peor momento y los salarios apenas alcanzan para sobrevivir, además de que no se cuenta con recursos económicos para pagar la quincena del sector educativo.

EN PRESENCIA de Verónica Díaz Robles, titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, David Monreal recalcó que la infraestructura carretera está destruida, el campo abandonado, las deudas rebasan por mucho los ingresos y las fi nanzas de los municipios están deshechas; en resumen, nuestro estado agoniza, aseveró.

ANTE ELLO, pidió a las y los maestros, a la gente del campo, deportistas, comunidad científi ca y cultural, mujeres, sectores indígenas, académicos, empresariado y a todo el pueblo de Zacatecas en su conjunto a caminar en unión y en comunión social; “no me dejen solo en esta lucha, recuperemos la esperanza de un Zacatecas más próspero.

MONREAL ÁVILA DIJO que será un Gobernador cercano a todas y todos, que verá de frente, ya que mi único anhelo y mi sueño es ser el mejor Gobernador que haya tenido Zacatecas.

OFRECIÓ TOMAR medidas urgentes y hacer un profundo rediseño de la administraci ón pública, que apueste por eliminar los gastos innecesarios y con un combate frontal a la corrupción y a terminar con los lujos de la alta burocracia, para dar paso a los hechos que logren la Cuarta Transformación del estado.

EL MANDATARIO en funciones estuvo acompañado por su esposa e hijos, hermanos, gobernadores, alcaldesas y presidentes municipales electos y en funciones; por Mario Delgado Carrillo, dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como por representantes de las fuerzas armadas.

HASTA aquí el mensaje de ‘El Holgazán’: puras mentiras disfrazadas de buenas intenciones que no fructifi caron”.

-ES CORRECTO. Puro chile, con esto puso fi nal al engaño y ya estamos prácticamente a cuatro años de su miserable gobierno y no ha cumplido con lo prometido en ningún rublo.

-Y TODAVÍA faltan dos años y un cachito más para que este señor se vaya a su rancho de Puebla del Palmar, en Fresnillo, a montar borregas.

-SI YA aguantamos cuatro, los dos que faltan se pasarán como agua.

-SOMOS, como nos dibujó el maestro Rius Frius en Los Supermachos, muy aguantadores.

-POR eso abusan.

-EL LOCATARIO del Mercado González Ortega, Francisco Baltazar Jiménez, está que echa chispas contra ‘El Holgazán’ Monreal y Miguel Varela, porque no apoyan a los comerciantes del Centro Histórico, pero en cambio lo están convirtiendo en un zoco árabe, tan bonito el centro de Zacatecas, pero todo sucio y oliendo a meados.

-ES UNA porquería, por eso el turismo se sigue alejando de la capital del estado.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.