Padecen TDAH Alrededor de un Millón 600 mil Menores en México

Menos de 10% son Diagnosticados

De no ser Atendido Oportunamente, Afecta la Vida Personal y Académica

Uno de cada 30 niños y adolescentes en México padece el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), y menos de 10 por ciento son diagnosticados; pero lo más preocupante es que menos de 5 por ciento son tratados, informó la encargada del Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, doctora Rosa Elizabeth Márquez Palacios.

En rueda de prensa celebrada en el marco del Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que se conmemora el 13 de julio, Márquez Palacios destacó la importancia de una atención e intervención oportunas.

“Es un trastorno, una condición que va a acompañar a los chicos durante toda su vida; en la que se presentan ciertos síntomas que pueden mermar la calidad de atención, síntomas como la hiperactividad o el constante movimiento y la impulsividad. Hasta 75 por ciento de los chicos con este trastorno pueden tener alguna comorbilidad”, apuntó.

Al no darse un tratamiento adecuado y las herramientas psicoemocionales al paciente para enfrentar esta condición, en la edad adulta tienen dificultades en el área laboral, cambian constantemente de trabajo y generan relaciones difíciles.

“No pueden desenvolverse por completo; pueden generar también algunos problemas asociados, como el trastorno de ansiedad. Afortunadamente, ya hay más sensibilidad de la población y de los médicos para detectar oportunamente esta condición”, añadió.

Otro de los mitos es sobre la medicación, que representa un temor para los familiares. Márquez Palacios dijo que no todos los pacientes requieren tratamiento farmacológico, y ése se prescribe por la severidad de los síntomas y el impacto en la calidad de vida del paciente.

“Hay mucho temor porque existe este mito de que van a generar dependencia al medicamento, que van a hacerse adictos, cuando en realidad que se dé un tratamiento bien dirigido y dosificado de manera adecua no debe ser un conflicto para el paciente”, apuntó.

El Jefe del Servicio de Paidopsiquiatría del HCG “Fray Antonio Alcalde”, doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, explicó que este trastorno del neurodesarrollo se puede presentar entre los tres y los siete años de edad, con diferentes síntomas.

“El déficit de atención es una predisposición recurrente en varios lugares, no solamente en uno, de no poder dirigir la atención, no enfocarse, distraerse ante cualquier estímulo. No anotan la tarea, o no las entregan. Otro síntoma que les puede acompañar es una hiperactividad constante, y esto puede hacer que los niños o las niñas puedan salir del salón con cualquier pretexto, levantarse a la hora de comer, no sentarse a hacer la tarea”, señaló.

Otro síntoma, explicó, es la impulsividad, que debe de ser tratada urgentemente porque puede llevarles a sufrir accidentes frecuentes; regularmente, niñas o niños que llegan al servicio tienen un récord de cicatrices, situaciones graves como un traumatismo craneoencefálico, pérdida de alguna función o de un órgano por algún tipo de impulsividad.

“Actualmente, podemos situar los síntomas entre leve, moderado o grave, y hay que valorar esta situación. Los niños con déficit de atención pueden pasar desapercibidos como soñadores, y a veces se pierde mucho tiempo para dar un tratamiento. Más o menos, a los siete u ocho años empiezan a tener comorbilidades como ansiedad, y eso es grave porque tienen ya un problema de la concentración, la ansiedad, que los pone en una situación de baja autoestima, o hasta llegar a depresión. Hemos tenido casos de niños con impulsividad, ansiedad y trastornos de aprendizaje, con tentativas suicidas”, alertó.

Explicó que otra condición importante es ver si tiene la comorbilidad con otros problemas del desarrollo, donde el más frecuente es el trastorno del aprendizaje; hay muy pocas herramientas para detectarlos, pero los más comunes se presentan en la lectura, la escritura y el cálculo matemático.