“Urge Rehabilitar las Bóvedas por el Riesgo de Colapsar el Centro Histórico por Lluvias”

El Peligro Existe y es Apremiante: Miguel Varela

Por Miguel Alvarado Valle

Ante la llegada de lluvias y los recientes colapsos registrados en viviendas del Centro Histórico de Zacatecas, el presidente municipal Miguel Varela Pinedo hizo un llamado urgente a priorizar la rehabilitación de las bóvedas que atraviesan esta zona de la ciudad.

El alcalde reconoció que ha sido criticado por insistir en este tema, pero aseguró que su postura responde a una necesidad real y apremiante, “me han dicho que me he ido al extremo, pero prefiero exagerar que lamentar”, declaró al advertir que los daños seguirán aumentando si no se actúa a tiempo.

Explicó que la geografía del Centro Histórico, caracterizada por su terreno irregular de subidas y bajadas, facilita que el agua de lluvia se acumule y provoque filtraciones o daños estructurales en propiedades tanto públicas como privadas.

Reiteró que el estado de las bóvedas subterráneas, las cuales son muy antiguas, representa un riesgo latente para la población, especialmente en temporadas de precipitaciones intensas como las actuales.

El presidente municipal hizo una propuesta directa al gobernador David Monreal Ávila: reconsiderar la inversión de los recursos estatales y federales destinados a infraestructura. Planteó la posibilidad de conformar una bolsa tripartita “peso a peso” entre los tres niveles de gobierno para financiar el proyecto y mitigar riesgos futuros.

Por otro lado, Varela aprovechó la próxima celebración del Festival de Ciudades Patrimonio, que se realizará del 15 al 17 de agosto, para sugerir que el tema de las bóvedas sea visibilizado en ese espacio.

Asimismo, anunció que el municipio presentará formalmente un proyecto de rehabilitación de las bóvedas ante el Congreso de la Unión en noviembre, con la esperanza de que sea contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026.

En relación con los colapsos de viviendas privadas registrados en el Centro Histórico, el alcalde reconoció el esfuerzo de Protección Civil, pero también pidió mayor participación de la ciudadanía.

Resaltó que muchos de los predios afectados son antiguos y carecen de mantenimiento, lo que incrementa el riesgo de derrumbes, por ello, propuso realizar reuniones con los propietarios de estas viviendas, incluso si no cuentan con recursos suficientes, para buscar soluciones conjuntas que eviten tragedias.

Finalmente, Varela reiteró que el deterioro del subsuelo en la capital zacatecana no es un problema menor ni exclusivo del gobierno municipal, y que requiere la coordinación de los tres órdenes de gobierno, así como del sector privado.