Miguel Varela, Desnuda a los Hermanos Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El IMSS Bienestar se fortalece con una inversión de 4 mil mdp para que cada hospital, Unidad de Medicina Familiar y cada quirófano funcione. Ya se tiene el 96% de los medicamentos e insumos comprados con una inversión estimada entre 2025-2026 de 284 mil mdp; se podrán consultar en el sitio: monitoreocompra: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 16 de julio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Le Preocupan al Alcalde Miguel Varela las Bóveda del Centro Histórico

YA SON varias las ocasiones de que el alcalde de Zacatecas, el joven Miguel Varela Pinedo, manda un SOS a don David Monreal Ávila, gobernador del estado, urgiéndolo a rehabilitar las bóvedas del Centro Histórico de la capital, pues por las torrenciales lluvias de las últimas semanas, pueden colapsar y sería una desgracia terrible.

-¡NAAA..!, .El Holgazán’ está como el Carlos Salinas, no lo ve, ni lo oye, se cree dueño de la verdad y a quienes no coincidan con él, los llama ‘ignorantes’, así también le dijo al ‘Javo’ Torres,alcalde de Fresnillo, cuando éste le dijo que quería municipalizar Tránsito, conforme a lo que ordena el Artículo 115 Constitucional, y la contestación del David fue burlarse de él y llamarlo ignorante e incapaz, puesto que no tiene la infraestructura para municipalizar Tránsito.

-Y SURTIÓ efecto,, porque ‘Javo’ se agachó.

–NO, EL HOMBRE fue decente, porque contestó de buena manera a don David: si hubiera sido el joven Miguel, él si le hubiera contestado devolviéndole el insulto más el IVA.

-ESO SÍ, a Miguel nomás le dices ‘rana’ y salta, no es nada dejado.

-LO MALO es que ellos no pierde nada, el que pierde es el pueblo al que le deben el poder, pero eso a ellos les vale madre, pues nomás llegan a Palacio y se sienten dioses: el poder los trastorna.

-LO QUE sucede es que ‘El Holgazán’ debe de seguir enchilado por todo lo que el Miguel fue a decir de los hermanos Monreal, en el programa de Atypical TV del ‘higadito’ Carlos Alazraki.

-SÍ, RECUERDO que la comentamos.

-LA EDICIÓN corta; ya localicé la completa: el Miguel Varela no se midió y el Alazraki, que no puede ver a ‘El Monris’, le dio muchísimo espacio, aquí traigo el video, véanlo y escúchenlo, es de colección e histórico: MIGUEL VARELA (MV): Referente al tema de la reforma judicial, hablando de Zacatecas con el tema del segundo piso, el gobernador está esperando la elección del primero de junio para que los que (sic), porque allá estamos compitiendo las seis boletas federales, cuatro boletas locales, él esperando, eh… eh… está esperando que los jueces, eh… administrativos y el tema del poder judicial mixto, en lo local ganen los afi nes a él para que se revierta… BEATRIZ PAGES (BP): Claro MV: …la sentencia defi nitiva que ahorita tenemos del segundo piso CARLOS ALAZRAKI (CA): Claro, contra ustedes, claro MV: Exactamente, o sea ese es un tema que él va a jugar a su favor y yo les garantizo que nosotros como opositores allá en Zacatecas, los que abiertamente estamos de opositores contra el monrealato en Zacatecas, pues van a buscar cualquier cosa para hacernos a un lado, para inhabilitarnos electoralmente, para potenciar su poderío, porque obviamente a ellos les estorba cuando alguien les está picando la cresta JAVIER LOZANO (JL): Claro MV: Cuando alguien les dice… CA: Está cabrón MV: …“estamos haciéndole competencia, estamos haciéndole oposición”.

La verdad es que eso es algo importante de señalar, algo que ahorita estoy leyendo en los comentarios, créanme que los opositores, los que somos oposición al gobierno, este, o al monrealato en este caso, de repente nos entra el miedo, ¿eh? De repente sí nos entra el temor de… de qué puede pasar con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también algo que no podemos desperdiciar es la oportunidad de que en esta adversidad haya una gran oportunidad.

Yo creo que la oposición en lo local, en las capitales, podemos obviamente generar.

JL: Yo así lo veo MV: .

esa, esa (sic), ese conducto precisamente de que la gente vuelva a observar y vuelva a ver a la oposición, o más que a la oposición, algo distinto a lo que ahorita nos ofrece una sola familia en Zacatecas o a nivel global, a nivel nacional, un solo ente que defi ne qué es lo que se tiene que hacer.

Creo que es importante también como una refl exión los que somos opositores que también entendamos el por qué en el 2018 el presidente López Obrador ganó con la contundencia con la que llegó, creo que esos excesos que sí se cometieron JL: Sí MV: en el PRIAN, hay que decirlo, son los que hicieron que la gente se fuera a una decisión que hoy en día pues nos tiene como como nos tiene y que hoy en día la gente todavía no lo ve.

Pero hay algo que yo alcancé a observar el año pasado porque yo me fui y me metí a la boca del lobo a la capital, yo competí contra el que ahora es ahora (sic) secretario de economía, con David Monreal.

Él era alcalde electo, él era alcalde, él iba por la reelección, fue secretario de fi nanzas en un gobierno del PRI, fue secretario de fi nanzas en un gobierno del PRD contra el que competí; y al ganarles, algo que a mí me sirvió muy, muy bien con la gente y más con las bases populares es decirles: .

señores (y hacérselos dejar en claro), su pensión y su beca va a continuar, los programas sociales no se van a acabar.

.

Cuando logremos hacerle ver a la gente que los programas sociales no terminan, que cambian de nombre, y a lo mejor en un formato distinto, pero que existen desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, eso es lo que nos hizo la diferencia en Zacatecas y yo creo que si la oposición hoy en día, lo digo con el respeto desde los que estamos todavía en, en (sic) los partidos políticos, dejamos de meternos en cuestiones cupulares, yo critico mucho la parte de mi partido, el Partido Acción Nacional, lo digo con mucho respeto, yo creo que el PAN, porque Javier entiende cómo, cómo (sic) también opera el Partido Acción Nacional, yo creo que el PAN el día que deje de ser tan de darle tanto tiempo a las cuestiones internas, ese día creo que la gente se puede volver a fi jar en nosotros en un tema de mayoría.

Perdemos mucho tiempo los partidos políticos de oposición en defi niciones internas, que si la Comisión Permanente, que si el Consejo Estatal, que si el Consejo Nacional.

Yo creo que si logramos erradicar un poco esa parte y nos enfocamos a salir a la calle y a dar un mensaje claro con la gente, creo que ese día la oposición podemos volver a recuperar estos espacios.

[A CONTINUACIÓN Alazraki indaga sobre la marcha del domingo y Miguel Varela a que el punto de llegada que es la Plaza de Armas, menciona que en ese momento está tomada por los maestros y comienza una discusi ón entre los otros integrantes de la mesa sobre el CNTE en la que el alcalde no emite opinión alguna, mientras van criticando la poca importancia que ellos dicen que la 4T le da a la educación y a la salud, el alcalde aprovecha para hurgarse .

discretamente.

la nariz y posteriormente revisar su celular.

Miguel Varela vuelve a prestar atención cuando Jorge Lozano trae a colación la siguiente anécdota del pasado] JL: A ver si luego este podemos localizar ese video donde mi hermano Jorge Triana se le pone enfrente y le dice a este, a Fernando Noroña, porque dice Fernando Noroña: .

A ver, vuélveme a decir changoleón en mi cara.

.

Y se le pone así [se inclina hacia adelante], nariz con nariz.

MV: Yo estaba ahí a un lado de él JL: ¡Ah! ¿Tú estabas ahí, cabrón? MV: Sí JL: Bueno, ¿qué, qué dijo? MV: Fue la comparecencia de Manuel Bartlett JL: ¡Fíjate! Y le dice .

Changoleón legislativo .

MV: (ríe) JL: .

¿Y qué?.

(risas) MV: De hecho si, de hecho si sacas otra vez el video, ahí estoy yo atrás con una pancarta JL: ¿Ah, sí? MV: Porque fue la comparecencia de Bartlett, yo estaba en la comisión de infraestructura JL: A ver, consíganlo de una vez, cabrón MV: Y ahí, eh.

una vez a mí me tocó participar precisamente, como yo soy de 1988 lo que yo dije hablando de Bartlett dije: .

yo apenas había nacido y usted ya había cometido el fraude electoral.

JL: Ah, ¡qué bonito! MV: Ese fue mi comentario que yo le hice en cuanto inicié mi participación, pero ahí estuve ese día y se rayaron la madre (risas) JL: ¿Ya lo están buscando? Está poca madre, está.

CA: Mientras pasen lo que dijo el, el.

.

la basura de Noroña de que Sheinbaum podía ir a no sé qué hoy en la mañana [NUEVAMENTE el alcalde hace mutis y deja de participar en la conversación que está en la mesa, que versa sobre la posibilidad de que la presidenta convocara a una manifestaci ón en la frontera por el tema de las remesas, para después emitir sus opiniones acerca de que se está buscando imponer una dictadura en el país y dar los resultados de una encuesta que hicieron en ese canal de youtube de por qué la audiencia considera que .

todo lo que toca AMLO lo destruye.

] BEATRIZ Pagés (BP): La gran pregunta es ¿quién va a reconstruir esto? [risas en la mesa] es decir, a propósito de, estamos hablando de la oposición PACO CALDERÓN (PC): Y si lo llegaremos a ver JL: Nosotros yo creo que difícilmente, mi querido Paco BP: A ver, ¿quién va a reconstruir esto? JL: Pero bueno, vamos a echarle ganas cabrón ¿no? Por lo menos a ti te vamos a ver de gobernador de Zacatecas, ca.

MV: (ríe) JL: No nos vayas a quedar mal MV: No, muchas gracias JL: ¿Eh? MV: Que conste que no le dije que dijera eso [se estrechan la mano, el alcalde ríe] JL: No, no.

Ya ha llegado el momento, vamos, llevamos el programa para allá, para echarle porras a este hombre CA: Sí, sí JL: ¿No? CA: Sí, con mucho gusto JL: ¿Verdad? MV: Muchas gracias.

Por cierto, en cuanto a la falta de recursos desde las dependencias: antes el programa Conafor [Comisión Nacional Forestal] era un programa permanente en tiempos de incendios forestales JL: Ah, ¿cómo no? MV: En esta temporada de incendios, el estado de Zacatecas perdimos 11 mil hectáreas en nuestra Sierra Madre Occidental que es al sur del estado de Zacatecas porque no hay programa forestal, no hay recursos BP: No hay nada MV: Los pobres hombres de protección civil de los municipios, la gente de las comunidades, es quien tiene que mitigar obviamente los incendios.

Eso es un tema que ahorita a lo mejor dice: .

¿pues eso qué importancia tiene? .

.

Pero estamos hablando de la naturaleza y estamos hablando del futuro de nuestros hijos o de nuestras futuras generaciones y es algo que creo que se tiene que seguir peleando esa parte.

Yo lo viví en carne propia, en Zacatecas tuvimos casi treinta incendios alrededor de nuestra capital y otros cuatro municipios tuvieron incendios severos por la falta de recurso al tema del programa forestal que antes sí se tenía.

PC: Sí, el Conafor MV: .

en el tema de Conafor y que hoy en día ni siquiera los voluntarios de Conafor se les paga JL: Era como el Fonden [Fondo de Desastres Naturales].

A ver, todos esos fi deicomisos, ciento ocho fi deicomisos, desaparecieron ¿por qué? so pretexto ¿de qué? de la corrupción.

Y dijo: .

en 10 días les traigo las pruebas de la corrupción.

.

¿Algún día presentó alguna prueba? Es pura madre, se robaron todo ese dinero BP: Pero han desmantelado todo, Javier JL: Todo BP: Es decir, le han quitado recursos a todo, es un gobierno desmantelado JL: ¿Sabes qué? Son incompetentes e indolentes PC: Son corruptos BP: Sí, sí.

Han empobrecido, han empobrecido al gobierno PC: Corruptos hasta la médula BP: A cuérdense lo que ha pasado con los fi deicomisos, con todos los fi deicomisos que han desaparecido MV: [señalando] Ahí están, ahí están en la foto [sonríe], estamos con el.

[hace un ademán llevándose una mano a la boca para hacer la alusión al uso de cubrebocas] JL: A ver, ¿ya podemos poner la foto? [ALGUIEN de producción contesta: .

al aire.

y se muestra en la pantalla un tuit de Jorge Triana del 26 de octubre de 2021 con el hashtag #ChangoleonLegislativo disponible en https://x.

com/jtrianat/ status/1453172642689830926?s=43&t=UnUoKRNkjHW5qwfQVRbYtg] JL: AL aire.

A ver platícanos, ahí está, ese es de, otra vez de Jorge Triana CA: ¿Pero qué dice Jorge? JL: Dice: .

pues no, llegó muy bravo el changoleón legislativo y ni un pelo me tocó.

es tan machista y misógino que seguramente se reserva sus golpes para las mujeres.

.

Es lo que decías tú, Paco.

.

Un favor, ya no le digan changoleón legislativo y ya no le den retuit a estos tuits, se enoja mucho el diputado.

.

Y ahora tú [se dirige a Miguel Varela], explícanos las fotos MV: Sí, ahí estábamos sentados él [Jorge Triana] y yo.

Noroña estaba del otro lado JL: Ajá MV: Este, en la comparecencia de Bartlett y [Triana] empezó a gritar .

changoleón.

.

Entonces llega.

yo soy el de la, el de la (sic) pancarta, el de la cartulina JL: El de la lámina MV: A un lado está Paulo Martínez que es diputado compañero de, de Aguascalientes (sic) y regresa y, de lado a lado se va Noroña y le dice a Triana: “me vuelves a decir changoleón y te voy a romper tu madre”, o sea, esas fueron las palabras.

[Triana] le dijo “rómpemela, dame un golpe, quiero ver, a ver si muy machito”.

JL: Y mira cómo se le pone MV: Y fue todo.

Pero él también, o sea Triana no se le dejó ¿eh? JL: Mira, no, no ¿qué va? ¡que se atreva! Y se regresó, se dio la media vuelta y se regresó a su, a su curul CA: Es un culero, es, es un cobarde, es un cerdo, lo que le hizo al amigo de Paco Torres Landa, a este abogado Velázquez, no tiene madre, es, es… es que es lo que vamos a ver… BP: Es la representación… es la cara más oscura de Morena, eso es lo que representa Noroña.

Y la pregunta que yo hacía el otro día era: ¿y quién le pone límites, y quién lo controla, y quién lo disciplina, o a quién le conviene que siga siendo como es? JL: Pero es que sí, va a haber un cambio de ecuación, es un cambio de ecuación.

En lugar de que el estado esté al servicio de la persona… BP: Es un instrumento, mira, es uno de los instrumentos más radicales que tiene Morena a su servicio.

Él, junto con Paco Ignacio Taibo, él junto con otros son los que… JL: Ah, sí.

¿Cómo se llama el otro el baboso este que se las da de cineasta y que le prestó 150 millones de pesos? PC: Ah, Epigmenio JL: Epigmenio Ibarra BP: Epigmenio Ibarra.

Y es el caso del Fisgón y es el caso de este grupito de… [inaudible] JL: A ver, a ver, permíteme, permíteme.

Nada más les voy a decir: dos cartonistas dos: Paco Calderón y el Fisgón PC: No, compadre (risas) JL: No, es que ca’, no, es que de veras.

Ahí tienes la diferencia, ahí tienes la gran diferencia, ¿sí? Porque tú [se dirige a Paco Calderón] sabes fijar posición CA: El Fisgón va por la lana JL: No, no es… CA: No mames, es todo JL: Pero el otro es un activista, pero dentro de la estructura de… CA: Pero por lana, Javier, por favor.

Le pagan por su programa en televisión, le pagan por ser no sé qué JL: Lo que han dicho de ti CA: Le pagan mamada y media BP: Está al frente del comité este de capacitación política CA: Exactamente, ¿y tú crees que es gratis, Javier? BP: No, bueno JL: Ya no le digan changoleón al changoleón, no sean cabrones [ríe Carlos Alazraki] [CARLOS Alazraki comienza a despedir el programa, comienzan los chistes y los saludos de los integrantes de la mesa a mandatarios de la oposición] BP: Ojalá que fueran así tan claros los pocos gobernadores que hay de oposición JL: Oye, es que de veras es lo que tenemos, así con esa….

(inaudible) MV: Tere Jiménez en Aguascalientes está haciendo también… JL: Otra bombón [había hecho referencia anteriormente a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua] MV: De hecho a nosotros nos está ayudando mucho el comparar el gobierno que hace Tere… ahí les voy a dar un dato: en temas de salud, Aguascalientes, los municipios que hacen frontera con Zacatecas, son los municipios de Ojocaliente, de Loreto, de Genaro Codina, de Cuauhtémoc, de Luis Moya, de Huanusco, de Jalpa, de Villanueva y de Tabasco; esos municipios mi querido Javier, mi querido Carlos, mi querida Beatriz, mi querido Paco ¿saben qué hacen? ya no van a las dependencias estatales, a los hospitales de Zacatecas, se van a Aguascalientes y Tere está permitiendo que gente de Zacatecas pueda obviamente ser recibida sin costo alguno, porque ya la gente, mira ¿ahorita vieron el video de, de los del sindicato de salud en Zacatecas… PC: No, no MV: …mandándole un mensaje? Salió incluso en los medios nacionales, mandándole un mensaje a la gente: “no se enfermen… JL: no se enfermen MV: …no tenemos medicamentos”.

La gente se está yendo mejor a Aguascalientes, o la gente que está pegada a Durango, lo que es Sombrerete, o la gente del sur prefiere irse a Jalisco BP: Eso es Morena, alcalde [el alcalde asiente con la cabeza] JL: Pero eso es negligencia criminal, es como la negligencia criminal de López Gatell que dejó morir a tanta gente, por eso es lo mismo, nos prometieron que estar como Dinamarca, no tienen madre y por eso desapareció este idiota el Seguro Popular que porque ni es seguro ni es popular, ¿sí? y crearon el Insabi, [Instituto de Salud para el Bienestar] CA: Que es una mierda JL: Y estados como Tamaulipas con García Cabeza de Vaca que dijeron “yo, ni madres, yo no, yo no me voy a ir, yo no te entrego mi sistema de salud al Insabi, yo me quedo para, para los tamaulipecos mi sistema”.

Tenía toda la razón BP: Por supuesto JL: Pero no los perdonan PC: Se le echaron encima JL: Y se le fueron encima, ¿verdad? Pero, ¿para tener lo que tenemos? No se vale BP: ¿Qué pasa Dalita? DALIA [moderadora del chat]: Rapidísimo, unos comentarios.

Voto comentaba: “en Zacatecas estamos con Miguel Varela, ha sido referente para poner en su lugar y darle en su madre a la mafia morenista y monrealista” JL: Pues nada más cuídate, hermano ¿eh? [el alcalde ríe].

No, me cae de madre, te lo digo ¿eh? MV: Sí [asiente con la cabeza] [LA moderadora sigue leyendo mensajes del chat y agradece las aportaciones monetarias que hacen los suscriptores. Cierran el programe].

-INTERESANTE la entrevista al alcalde de Zacatecas, yo creo que no habrá entendimiento entre él y el gobernador David Monreal.

-OJALÁ Y el Miguel Varela esté equivocado y las bóvedas del Centro Histórico no vayan a colapsar a causa de las intensas lluvias que están cayendo en la capital del estado., pues provocaría una catástrofe. -OJALÁ Y don Miguel esté equivocado y las bóvedas no vayan a colapsar.

Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.