Mi Jardín de Flores

Los Desaparecidos no los Pueden Ocultar

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

México debe seguir apostando en una política de fortalecimiento de su producción nacional en todos los sectores, acompañada de una estrategia de sustitución de importaciones. Es decir, producir los más posible localmente lo que consumimos, impulsar el valor agregado de lo que exportamos y proteger a nuestros productores. En paralelo, debemos avanzar en la diversi cación de los destinos de nuestras exportaciones: no podemos depender únicamente de un solo mercado.

Como dice el dicho, no se pueden poner todos los huevos en una sola canasta: Ulises Mejía Haro, diputado federal

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 17 de Julio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

¡Jalón de Orejas al Señor Gobernador!

SI DON Alfredo Femat Bañuelos fue un buen rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como político también se distingue y es un hombre valiente, por eso no me extraña el fuerte ‘jalón de orejas’ que le dio a don David, desde la tribuna más alta del Poder Legislativo: .

SI EL Gobierno del Estado no publica las leyes, simplemente no existen jurídicamente, y eso abre la puerta a la impunidad’, denunció.

ESTO, más que un reclamo, es una denuncia pública, un verdadero ‘jalón de orejas’ a don David Monreal, que peca de pachorrudo.

-¿PACHO, qué?

-PACHORRUDO, así decía mi señor padre, cuando nos ganaba la indolencia: ‘No seas pachorruda, haz bien las cosas y con ganas’, nos llamaba la atención.

-ENTONCES tenemos un gobernador ‘bien pachorrudo’.

-PECA de ‘pachorrudo’, porque ¿de qué sirve que los señores diputados discutan tal o cual ley y después de tanto batallar para lograr un acuerdo y aprobarla, don David la ignore y no la publique en el periódico ofi cial, para darle validez? -PUES SÍ que tiene razón el Femat: eso es dejar las puertas abiertas a las malas artes y sinvergüenzadas, todo por no levantarse temprano y ponerse a trabajar, ¡cuánta razón tiene ‘El Monris’, el David le hace mucho a la hueva.

Y YO qué creí, que nadie superaría al ‘Pinocho de Bernárdez’, pero llegó el ‘Huevos Tibios’ del David Monreal, y se chingó la Francia.

Chupó Faros José Luis de la Peña Alonso

-HABLANDO de don David, el hombre está muy ‘gustoso’ del cambio que hizo en la Secretaría de Obras Públicas: cesó al señor José Luis de la Peña Alonso, licenciado en arquitectura, y nombró en su lugar a la ingeniera Mildret Karla Montes Inchaurregui, porque, dijo, ‘es tiempo de mujeres’.

-ME PASARON el chisme, de que ‘El Holgazán’ culpó al José Luis de la Peña, de que el segundo piso no se haya llevado a cabo, y por eso lo corrió; que el José Luis va a demandar por despido injustifi cado si no lo indemnizan de acuerdo a la ley: tres meses de sueldo y 20 días por año. .

Y que el José Luis se puso súper furioso por el cese,que ni siquiera salió en la foto del relevo..

-OTRA rayita más al tigre de la monrealada: ya lleva tres titulares en la Secretaría de Obras Públicas, no recuerdo cosa igual en ningún otro gobierno… y lo que falta.

YA veremos cuánto aguanta la Mildret, ‘El Holgazán’ -dicen- está en plan muy mamón”.

-NERVIOSO por su cuarto informe de ‘desgobierno’, ocultando asesinatos y tratando de hacer lo mismo con los desaparecido, sin embargo son los familiares los que, preocupados por la privación ilegal de los suyos, obligan a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, a publicar la clásica Cédula de Búsqueda.

COMO LA de RAYMUNDO MONTAÑEZ NÁJERA de 17 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 15 de julio; es muy conocido en el Mineral por ser hijo de connotado empresario.

JUAN CARLOS GAYTÁN REQUENES de 24 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 15 de julio del presente año; como dato especial, JUAN CARLOS fue coordinador del INJUVE en el gobierno de Saúl Monreal Ávila.

TAMBIÉN está desaparecida forzadamente, ADSIRI JOCELIN DE LA CRUZ RODARTE de 24 años, desde el 27de junio de 2024, en Calera de Victor Rosales, Zacatecas.

-¡SANTO DIOS, de las desapariciones forzadas, líbranos Señor! Por cierto, ¿qué se sabe del joven JOSUA JAFET ZAMBRANO HERNÁNDEZ de 23 años, hijo del presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, secuestrado el pasado 9 de julio del presente año? -NO SE ha sabido nada: sigue desaparecido el jovencito.

-POBRES FAMILIARES, es un sufrir espantoso.

-DEBERÍA EL gobierno ofrecer una recompensa a quién o quiénes den información que conduzca a su localización y rescate, anunciarlo por todos los medios.

-¡NAAA, eso no lo harían, quedarían en evidencia por ineptos!, no son uno ni dos, ya van miles de desaparecidos en esta ‘nueva gobernanza.

-¿NO EXAGERA?

-NO, no exagero, son miles de desaparecidos en este gobierno MONREALISTA.

SE HABLA de que son más de 4,000, los desaparecidos”.

-YO CREO que el David ya anda ara- ñando los 5,000 desaparecidos, según vi en la ComisiónNacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, la semana pasada.

-HABRÁ que esperar el cuarto informe de don David, pero que nos diga la verdad, a mí me gustaría saber cuanta gente desapareció del 12 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre del mismo año, cuantas personas más en 2022, 2023, 2024 y lo que va de 2025, para hacer un comparativo y ver si vamos mejorando o empeorando.

-PERO QUE nos hable con la verdad, no con mentiras.

-PUES ya mero se llega al cuarto año de desgobierno.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.