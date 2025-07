Claudia Sheinbaum Supervisa Obra del Hospital General IMSS Bienestar de Tuxtepec, Oaxaca

Se Inaugura el 4 de Agosto

Tuvo una inversión de más de dos mil 300 mdp y va a beneficiar a un millón 200 mil personas de Oaxaca y Veracruz.



Tuxtepec, Oaxaca.- La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la construcción del Hospital General IMSS Bienestar en Tuxtepec, Oaxaca, que será inaugurado el próximo 4 de agosto y es un símbolo de la Cuarta Transformación, ya que se construyó con los recursos obtenidos de la venta del avión presidencial.

“Es un símbolo el Hospital de Tuxtepec, en muchos sentidos, fíjense, lo primero: se construyó vendiendo el avión presidencial, ese que compró Calderón para regalárselo a Peña y que se usó durante ese periodo, un avión lujoso, de mucho dinero. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido nuestro país, dijo: ‘lujos no, privilegios para los gobernantes no, el avión presidencial se va a vender y la venta va a ser para construir dos hospitales, uno para el pueblo de Guerrero, en Tlapa, y otro para el pueblo de Oaxaca en Tuxtepec’.

“Así que es un gran símbolo este hospital, es atención de primer nivel para el pueblo de Oaxaca y también significa que se acabaron los privilegios del gobernante. Nosotros los que venimos de la Cuarta Transformación, los que somos de la Cuarta Transformación, gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, aseguró.

Este hospital tuvo una inversión de más de dos mil 300 millones de pesos (mdp) y beneficiará a más de un millón 200 mil personas de 109 municipios de Oaxaca y Veracruz; contará con 150 camas: 90 censables y 60 no censables; tres quirófanos; 25 consultorios; dos salas de parto de alto riesgo, seis cubículos de trabajo de parto y dos ambulancias.

Adicionalmente, la jefa del Ejecutivo Federal anunció una inversión de tres mil mdp para fortalecer el sistema de salud en esta entidad para garantizar el funcionamiento de todos los quirófanos, la contratación de especialistas y personal médico en centros de salud y hospitales; y rehabilitación de hospitales.

El subdirector de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, general José Manuel Ramírez Martínez, detalló que el edificio se construyó con los más altos estándares de seguridad sísmica y de cimentación, derivado de la experiencia adquirida en la construcción de otros hospitales en el país.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, puntualizó que la inversión de 3 mil mdp autorizada por la presidenta se utilizará para la sustitución del Hospital General de Valdivieso; la adquisición de un nuevo acelerador lineal para el Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca (CORO); la conclusión de obra del Hospital Psiquiátrico; la sustitución del Hospital General de San Pablo de Huixtepec; y la sustitución del Hospital General de Huajuapan.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, agradeció la voluntad de la presidenta para llevar justicia a las y los oaxaqueños con esta infraestructura hospitalaria, que se suma al recién inaugurado Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña, al Hospital Civil Aurelio Valdivieso y a los centros de salud recién inaugurados en Ixtlán, Santiago Astata y San Pablo Villa de Mitla.