Mi Jardín de Flores

Año del Bienestar, Despedazado y Sangrante

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Lo dije y lo reitero: Si Felipe Calderón no sabía que su secretario de seguridad era narco, era por pendejo o por cómplice. Lo mismo digo respecto del senador Adán Augusto López Hernández.: Manuel Espino Barrientos, diputado federal por Morena.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 20 de Julio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Se Lucieron, Sacaron la Casta y se Lanzaron Contra la violencia y la Inseguridad

Y AHÍ estaban los niños viendo, sorprendidos, el espectáculo: decenas de homosexúales y lesbianas, acompañados de varias autoridades, criticando con dureza la inseguridad y la violencia que este régimen monrealista no ha podido controlar como prometió en campaña: .

¡NO HAY LIBERTAD política si no hay libertad sexual!, fue una de las consignas que la gente más aplaudió -dice doña Petra- al inicio de los comentarios de hoy domingo.

-LO DICE para incomodarme -contesta don Roberto-, pues bien sabe que a mí, no me gustan esas cosas: los zacatecanos somos hombres, no puñales.

-NADIE está diciendo lo contrario, pero pues cada quién su comezón: me gustó la crónica de la Nallely y las fotos de la Diana, son para concurso, sobre todo la representada del AÑO DEL BIENESTAR, una paloma hecha pedazos y ensangrentada, muy buena crítica, certera y al centro del poder.

CON ESTO le pegaron al desgobierno del David muy fuerte, le dieron a llenar y para llevar, con esa paloma ensangrentada y destrozada, que simulaba ser EL AÑO DEL BIENESTAR.

Y LA foto de los niñitos, abriendo sus ojos a todo lo que les da, sorprendidos, desconcertados, por tanta gente estrafalaria: ¡hasta mineros con una especie de brasier sobre sus pechos, gritando y exigiendo libertad, seguridad y respeto para sus preferencias, ¿qué culpa tienes ellos si así lo quiso Dios, ¿verdad madre Teresa?

-NO ME pregunte esas cosas, no quiero incomodar a nadie.

-PUES A mí sí me gustó que hayan ganado la calle y que hayan tenido el valor de denunciar la ineptitud de El Holgazán que nomás no ha cumplido sus promesas de campaña: ¡Pobre palomita, toda ensangrentada y dada al cuas!, pero pues así está el año del bienestar.. .

LO QUE sea de cada quién, se lucieron, por eso fue mucha gente a verlos, ¡pobre palomita del año del bienestar, toda ensangrentada y hecha pedazos, así nos tiene a Zacatecas este pinche gobierno monrealista! Eso sí, y ni Cómo Defenderlo -CIERTO, eso sí -contesta don Robertoy ni cómo defenderlo: David sigue estando entre los cinco peores gobernadores de todo el país.

Y MIENTRAS homosexuales y lesbianas, hacían mofa por el AÑO DEL BIENESTAR, en La Pachona, municipio de Pinos, los narcos se daban vuelo apretando el gatillo de sus armas y asesinaron a balazos a dos hombres que caminaban por la calle El Monte. Obviamente los asesinos huyeron con total facilidad e impunidad, como siempre sucede.

-¿DÓNDE queda el AÑO DEL BIENESTAR .?

Siguen las Desapariciones Forzadas

PERO NO solamente sigue la matazón de gente en Zacatecas , sino también las desapariciones forzadas de jóvenes; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: ALBERTO GIOVANNI FERNÁNDEZ ESPINOZA de 17 años, desaparecido forzadamente el 13 de marzo de 2022, en Fresnillo, Zacatecas, y JUAN CARLOS ALTO DELGADO de 20 años, desaparecido forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, desde el 15 de septiembre de 2010.

-¡POBRE gente, con tantos años de sufrimiento!

-DEBE ser horrible.

-NADIE estamos a salvo, ya ven que hasta familiares de los hermanos Monreal han sido secuestrados y hasta asesinados… ¡toco madera! .

EL MONRIS no fue al Consejo Nacional de Morena, programado hoy domingo en Ciudad de México, nuestro Diario publica que el patriarca de la familia de los Monreal Ávila, se disculpó con la presidenta nacional del partido, Luz María Alcalde, pues dijo tenía un compromiso familiar, previamente agendado.

-MÁS BIEN Ricardo no quiso ir porque en estos eventos no faltan las voces que le gritan ¡traidor!, yo creo que a eso se debe porque tiro por viaje lo vituperan los miembros del partido.

-¿TANTO así?

-COSECHA LO que sembró.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.