Mi Jardín de Flores

David Monreal, Vulgar Picapleitos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Nadie puede estar por encima del proyecto de la Cuarta Transformación, por lo que no se puede tolerar que quienes no intentan una candidatura amenacen con dividir a Morena. De cara al año 2027, todas y todos debemos respetar las reglas del movimiento. Nadie está por encima del proyecto. Nadie tiene derecho a adelantarse, ni a imponer su voluntad, ni a chantajear con la ruptura, si no se le concede aquello a lo que aspira: Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena.

CHALCHIHUITES, ZAC.Lunes 21 de Julio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal, Vulgar Picapleitos

YO CREÍ que don David Monreal era gente seria, confi able, pero me equivoqué: es un vulgar picapleitos que culpa a otros de sus fracasos: en los últimos meses la ha estado emprendiendo contra don Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas que está por cumplir 9 años que dejó el poder, dejando una buena imagen.

-SÍ, ES decepcionante -contesta doña Petra-, ya hasta se olvidó de ‘El RaTello’ a quien acusó pública y mediáticamente, de haberle robado al pueblo 2,900 millones de pesos.

-PERO luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, diera a conocer el acuerdo que hicieron Ricardo Monreal y Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, para que David arribara a la gubernatura de Zacatecas, a cambio de que Alejandro no fuera a la cárcel y no se le embargaran sus bienes patrimoniales mal habidos, dejó de nombrar a Alex y cambió de villano, enfocando sus baterías a Miguel Alonso, a quien ahora culpa de todos sus males.

EL HOLGAZÁN’, está pedorro, lo primero que debería de hacer es levantarse temprano y ponerse a trabajar en todos los problemas que agobian a Zacatecas, pero le fue más fácil buscar un culpable y encontró a Miguel Alonso a quien en 2010 le levantó la mano en señal de triunfo como gobernador de Zacatecas (2010-2016), después de declinar su propia candidatura a favor de Alonso.

Seguimos Pagando la Ignorancia de Miguel Alonso: David Monreal

-YA TIENE semanas con la misma cantaleta, el reportero Raúl García de El Sol de Zacatecas, escribió ayer domingo: .

EN LA expoferia en Tlaltenango, el gobernador retomó los ataques a sus antecesores a los que acusó de saquear al estado.

DAVID Monreal Avila, gobernador de Zacatecas, afi rmó que a casi cuatro años de haber iniciado su administración, va a rendir ‘buenas cuentas’ porque logró sanear las fi nanzas que ‘estaban muy enredadas.

AL INAUGURAR la Expoferia Agropecuaria Regional en Tlaltenango, el gobernador, David Monreal Ávila culpó a ‘la ignorancia y desconocimiento’ de Miguel Alonso por las dificultades fi nancieras que aún se están pagando con recursos públicos.

AYER SÁBADO ante cientos de productores del sur del estado, el mandatario afi rmó que a casi cuatro años de haber iniciado su administración, va a rendir ‘buenas cuentas’ porque logró sanear las fi nanzas que ‘estaban muy enredadas’.

RECORDÓ QUE al inicio había una deuda que superaba los 12 mil millones de pesos (sic), de los cuales se han pagado siete mil millones.

LO PEOR es que el dinero lo gastaron en pura tontera, este estado llegó a recibir más de 46 mil millones de pesos al año, pero se enojan algunos exgobernadores y exgobernadoras (sic) porque les digo que lo único que hicieron fue saquear al estado.

LAMENTÓ EL error de Miguel Alonso, quien se negó a federalizar la nómina educativa, que hoy cuesta tres mil 300 millones de pesos anuales que se pagan con apoyos extraordinarios de la federación y con mil millones propios.

ESTOY TRATANDO de arreglar también ese problema, porque no se vale que los maestros los traigan en la incertidumbre, en la inseguridad de su salario (sic)’.

La Jauría

-PERO no sólo son las declaraciones de David -dice don Robertosino que, a la voz del amo, los perros de caza: Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia de Zacatecas y Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, ya amenazaron a Miguel con ‘meterlo a la cárcel’, por ‘enriquecimiento ilícito’, pues Ernesto dice que el exgobernador