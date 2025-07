Mi Jardín de Flores

Volar a España con su “Propio” “Peculio”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Si alguien cometió un delito o se desvió de los principios que le dan vida a nuestro movimiento, esa persona debe tener consecuencias y le toca a la autoridad continuar con las investigaciones ¿Hasta dónde? Hasta donde tope: Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 23 de Julio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

¿Volar a España Para Estar dos Días en Madrid?

¿ALLGUIEN recuerda la fecha en que contrajeron nupcias don Ricardo Monreal Ávila y su esposa doña Marychuy Perez Guardado de Monreal? -NO -CONTESTA doña Petra-, pero El Monris ha platicado que fue en septiembre de 1985, pero por más que busco fotograf ías de la boda o alguna nota periodística al respecto no encuentro nada: yo creo que se comieron la torta antes del recreo, pues son eventos que, normalmente, todo mundo presume y de ese matrimonio no hay foto ni reseña alguna, en ningún medio de información.

-QUÉ EXTRAÑO que no haya fotos ni reseña de esa boda, pues en 1985, año de su matrimonio con la señora Marchuy, don Ricardo, que en ese entonces tenía 25 años, ya era regidor de su natal Fresnillo.

TRES años después -según veo en su curriculum- fue electo diputado federal para el trienio 1988-1991, posteriormente dio el brinco para el Senado de la República, de 1991-1997; en ese año volvió a ganar un escaño por el Distrito 1 de Zacatecas.

EN 1998, vienen las elecciones para gobernar Zacatecas y, como el PRI no le dio la candidatura, don Ricardo renuncia al partido de sus amores y se convierte en candidato del PRD, a gobernador del estado, cuando don Andrés Manuel López Obrador, era el presidente nacional del entonces Partido del Sol Azteca.

-ES CORRECTO -dice don Roberto- La candidata natural del PRD era Amalia García Medina, pero cedió su lugar a Ricardo Monreal, con el acuerdo de que en las próximas elecciones sería ella la candidata.

Y SUCEDIÓ lo inimaginable: ¡el llamado monrealazo!, ganó la elección Ricardo Monreal, pero el PRI no quería dejar el poder e intentó por todos los medios de que su candidato, José Marco Antonio Olvera Acevedo, fuera el ganador, pero Andrés Manuel López Obrador defendió con todo el claro triunfo de Ricardo, fue apoteósico, noticia internacional.

HAY QUE decirlo: Ricardo Monreal hizo un buen gobierno, muy cercano a la gente; pero luego llegó el enfrentamiento con Amalia García Medina, pues Ricardo intentó desconocer lo pactado e imponer a su candidato: Tomás Torres Mercado (+), pero no lo logró y Amalia García, hija del exgobernador priísta, Francisco Espartaco García Estrada, ganó la elección y gobernó Zacatecas (2004-2010), e hizo muy buen gobierno y muchísima obra pública.

NO OBSTANTE, el problema con Ricardo Monreal se recrudeció y en la siguiente elección, éste metió a su hermano David Monreal como candidato del PT a la gubernatura de Zacatecas, que luego declinó a favor de Miguel Alonso Reyes, cuando éste renunció al PRD y fue por el PRI para ganar la gubernatura de Zacatecas.

LO DEMÁS es historia: de una cosa estoy seguro, si Ricardo Monreal no hubiera metido la cizaña, el PRD no hubiera dejado la gubernatura de Zacatecas, nuestro pueblo jala más por la izquierda que por el centro o la derecha, la verdad.

Mal y de Malas el Desgobierno de David Monreal

-MAL Y de Malas el desgobierno de David Monreal, apenas él y su secretario y mozo de estoques.

, Rodrigo Reyes Mug üerza, decían que la desaparición forzada de personas iba a la baja, cuando la realidad los despertó de su sueño y nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica hoy miércoles las siguientes Cédulas de Búsqueda: EVELYN NAYELI GARCÍA PARRA de 22 años, desaparecida forzadamente junto con su hija DANIKA TONANCY GARCÍA PARRA de 5 años, en Loreto, Zacatecas, el 22 de julio del presente año.

-¡VIRGEN Santa!, ¿cómo es posible? ¿Pues a qué se dedican nuestras policías? -A ECHAR rostro y a apantallar con sus armas e uniformes a la población, ¿qué no ha visto al general Arturo Medina Mayoral con sus corcholatas que no le caben en su uniforme? ¡Pura pantalla, y cobran miles de pesos para brindarnos una falsa seguridad.

TAMBIÉN SE publica hoy la Cédula de Búsqueda de PERLA YAJAIRA ORTEGA MUÑOZ de 31 años, desaparecida en Zacatecas, Zacatecas, el 18 de julio del presente año, y JUAN ANTONIO CAMACHO ÁVILA, desaparecido el 20 de julio de 2025, en Villanueva, Zacatecas.

TRES mujeres y un hombre joven desaparecidas, entre ellas una inocente de 5 años de edad, ¿hasta cuándo terminará esta horrible pesadilla? .

NO SÉ con que cara dicen de que la criminalidad va a la baja, cuando no es así, pero el coraje que me da es que intentan burlarse de la inteligencia de los zacatecanos, ¡imbéciles, creen que el pueblo es tonto! -NO HAGA corajes, doña Petra.

-CÓMO no hacerlos si estos infelices nos defraudan pidiendo nuestro voto con la falsa promesa de hacer un buen gobierno y nomás llegan al poder a servirse? ¿Cuándo Ricardo Monreal, que vendía aguas frescas, soñó con volar a España y darse la gran vida comiendo en los mejores restaurantes, y descansando en los mejores hoteles, gracias a los impuestos de los zacatecanos que, con mucho trabajo, apenas comen una vez al día?

-¡ESAS SÍ que son monraleadas! -¿YA VE cómo no miento? -BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.