Rubén Flores Estalla Contra Ulises Mejía Haro por Sentarse al Lado de Miguel Varela en el Informe de Alfonso Ramírez Cuéllar

“El Panista es Enemigo Público de la 4T”, Truena el Líder de Morena

Por Nallely de León Montellano

El presidente estatal de Morena en Zacatecas, hizo un llamado enérgico a la congruencia ideológica y política de sus representantes, luego de que el diputado federal Ulises Mejía Haro fuera captado en una fotografía junto al alcalde panista de la capital, Miguel Varela Pinedo, lo que le generó fuerte coraje.

Durante una rueda de prensa, Rubén Flores Márquez, presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, calificó como desafortunado el gesto del legislador morenista al mostrarse públicamente con un actor político que —afirmó— ha sido abiertamente contrario al proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

“No hay justificación, no hay civilidad política, no hay cálculo para tomarte una foto con Miguel Varela. Es enemigo público de la Cuarta Transformación. Este tipo de acciones no abonan, sólo generan confusión en la militancia”, expresó el dirigente partidista.

El encuentro involuntario entre Mejía Haro y el alcalde panista ocurrió durante el informe legislativo del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, también de Morena, realizado recientemente en un hotel de la capital. A dicho evento acudieron diversas figuras políticas locales y federales, a invitación del propio Ramírez Cuéllar, no de Ulises.

Flores Márquez sostuvo que Mejía Haro aún tiene margen para rectificar su postura y sumarse activamente al fortalecimiento del partido en Zacatecas, respaldando el trabajo del gobierno estatal que encabeza David Monreal Ávila. Además, señaló que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento con el legislador federal para coordinar esfuerzos en el territorio.

En el mismo contexto, el dirigente morenista también se refirió al senador Saúl Monreal Ávila, a quien pidió mantener la mesura ante los procesos internos del partido rumbo a la elección de 2027.

“Hoy no hay definiciones ni candidaturas. Morena cuenta con reglas claras para evitar prácticas como el nepotismo, y esas reglas deben respetarse, sin excepciones”, puntualizó.

Durante la conferencia, Flores Márquez anunció que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, visitará Zacatecas el próximo 26 de agosto como parte de una jornada de evaluación política y organización rumbo a los procesos electorales venideros.

Por su parte, Mariano Casas Valadez, secretario del Comité Ejecutivo Estatal, destacó la importancia de consolidar la unidad al interior del movimiento para avanzar en proyectos estratégicos como la presa Milpillas, obra clave para el abasto de agua en la entidad.

Criticó la falta de coherencia de actores que han rechazado otras obras de infraestructura, como el segundo piso del bulevar Metropolitano, y que hoy también se oponen al desarrollo hídrico.

“Hay que llevar a cabo el bienestar para todas y todos, que se dejen de politiquerías, justamente hoy no veo una sociedad organizada -como esos que hicieron amparos- apoyando este proyecto importantísimo”, finalizó.