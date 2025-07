Artesanos Luchan por Preservar una Tradición

Ofrecen Gran Variedad de Artículos

Por Nallely de León Montellano

Desde el pasado 21 de julio y hasta el 4 de agosto, un grupo de artesanas y artesanos de Zacatecas participa en una jornada de venta directa de productos hechos a mano, con el objetivo de fortalecer su economía y preservar una tradición que representa tanto sustento como identidad cultural.

Durante estos días, las y los creadores ofrecen una variedad de artículos como joyería, cosméticos naturales, papelería artesanal, piezas de barro, textiles y chocolate de metate. Cada producto refleja horas de trabajo, creatividad y conocimientos transmitidos de generación en generación.

Pese a las inclemencias del clima —altas temperaturas, lluvias intermitentes y ráfagas de viento—, los artesanos decidieron mantenerse firmes en sus puestos, conscientes de que esta actividad representa su principal fuente de ingresos.

Lo recaudado se destina, en su mayoría, a cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y salud, así como a reinvertir en materiales e insumos para continuar con su labor.

“Estar aquí desde temprano no es fácil, sobre todo cuando hay calor o llueve, pero esto es lo que hacemos para vivir. Cada venta nos permite llevar algo a casa”, compartió una de las participantes. Estos espacios de venta directa son esenciales para quienes, por diversas razones, no cuentan con acceso a plataformas digitales o canales amplios de distribución. La feria representa no solo una oportunidad económica, sino también una forma de visibilizar y dignificar el trabajo artesanal frente a un entorno que suele subestimarlo.

Además, señalaron que, si bien existen algunos apoyos institucionales, aún es necesario garantizar condiciones más justas para el sector, como acceso a seguridad social, promoción constante y formación especializada. Los participantes hicieron un llamado a la ciudadanía a valorar el trabajo artesanal y a optar por productos locales que, más allá de su belleza, representan historias de lucha, creatividad y compromiso.

“Comprar artesanía no es solo llevarse un producto bonito, es apoyar a una familia, a una forma de vida que resiste frente a la adversidad”, coinciden los organizadores.