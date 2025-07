Mi Jardín de Flores

Así Terminan Quienes Tuercen el Camino

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Adán Augusto López Hernández dejó de ser funcional para el gobierno de la Cuarta Transformación y se ha convertido para Claudia Sheinbaum y Morena un pesado fardo, un cadáver político insepulto por el escándalo que lo involucra presuntamente con la delincuencia organizada en su natal Tabasco”: Raúl Rodríguez Cortés, periodista.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 26 de Julio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Así Terminan Quiénes Tuercen el Camino

NADIE ESCAPA, el que mal comienza mal termina.

Lástima, era un joven con mucho futuro, pero torció el camino y terminó mal; me refiero al exalcalde de Apulco, Zacatecas…

-¡AH, EL Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, de Movimiento Ciudadano, metidazo en el narco de tiempo completo! -SÍ, HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas, le da la primera plana, qué tonto, teniendo el poder político, ¿qué buscaba en las drogas? Ese ya echó a perder su vida, le esperan muchos años en prisión.

-SE NOTA que no es amigo del David, por eso lo agarraron, pero si hubiera sido su amigo, lo agarran pura fregada: por eso ‘El Holgazán’ tiene muchos amigos o cómplices, por eso no los aprehenden: les hace el paro, pero ya les falta menos, dos años un mes y días y se acaba el sexenio; habrá qué ver lo que nos depara el destino: ¿el Ulises, el Miguel o ‘El Fito’, quién será? -YA QUE nos toque uno bueno, los dos últimos salieron pa’la chin… (censurado) ¡ratas y huevonas!: ‘Si no cumplo me voy!’, dijo el narizón, mientras que ‘El Holgazán’, prometió acabar con la corrupción y la impunidad, lo que fue otra farsa, ¡par de defraudadores! Otro ya no lo aguantamos.

Que se Puso Grueso en Aguascalientes

-ESTABA OYENDO la radio de que en Aguascalientes el narco se puso muy grueso: hubo narcobloqueos de carreteras, incendiaron Oxxos y aterrorizaron varios municipios colindantes con Zacatecas, se armó gran escándalo.

EL NARCO está donde quiera, aunque Aguascalientes es de los estados más tranquilos del país: dejen hablo con mi amiga Benny, la Jefa de Información de Página 24, para que nos platique cómo está la bronca por allá…

-BENNY, ¿CÓMO está Aguascalientes… (y comienza a fluir la información de primera mano) Precisamente acabo de terminar mi nota al respecto.

‘EN AGUASCALIENTES no somos rehenes de nadie’, fue le mensaje que dijo la gobernadora Tere Jiménez Esquivel en conferencia de prensa el viernes pasado y un día después quedó demostrado porque se asestó un golpe al crimen organizado al desmantelar un narco campamento en donde, según dio a conocer en entrevista radiofónica, el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, “se producían sustancias ilícitas”.

LOS HOMBRES que se encontraban en ese lugar y que fueron detenidos, en total 18, tenían en su poder chalecos antibalas con las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación y del personaje conocido como “El Charro”, además de armas de grueso calibre y droga.

EL NARCOCAMPAMENTO se ubicaba en el municipio de Rincón de Romos, muy cerca de Pabellón de Hidalgo, en donde eran protegidos por árboles, nopales y maleza para no ser fácilmente identificados.

CON LA labor de inteligencia realizada por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano es que se encontró con el narcolaboratorio y al verse descubiertos recurrieron a la estrategia de crear un caos en diferentes puntos del estado para evitar su detención y distraer a las corporaciones policiacas.

HICIERON NARCOBLOQUEOS con incendio de camiones, tanto de empresas privadas como de pasajeros, combis de transporte público, cuyo servicio fue suspendido hasta que se logró volver a tener el control.

TAMBIÉN AVENTARON bombas molotov a varios comercios y todo con la intención de darse a la fuga. A pesar de eso, hubo trabajo coordinado y los 18 detenidos, uno de ellos herido, fueron trasladados desde el narcocampamento hasta las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en la entidad, para de ahí ser enviados de inmediato a la Ciudad de México en donde enfrentarán los cargos por los delitos cometidos.

EL CAOS creado por los narcos duró varias horas y fue cambiando el lugar donde realizaban siniestros según fueron avanzado para huir del estado.

EL SECRETARIO general de go bierno hizo un llamado a la calma a la ciudadanía e invitó a que se quedaran en casa para ayudar a que se realizaran los trabajos tanto de la policía, como de bomberos y Protección Civil para ir retomando el control.

LA GOBERNADORA Tere Jiménez Esquivel se reunió con el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Antonio Martínez Romo; la secretaria del C5i, Michelle Olmos Álvarez y el fiscal, Manuel Alonso García a quienes agradeció el trabajo realizado para mantener la paz y la tranquilidad en el estado.

EL MENSAJE de la mandataria estatal sigue siendo claro: “En Aguascalientes no vamos a proteger a nadie, y quien la hace, la paga”.

UN DELINCUENTE resultó herido, y esto bastó para que todos se rindieran, pero miren las poderosas armas que cargaban los infelices narcos, pero pues como dice don Roberto, los policías están mejor preparados que los delincuentes, pues qué bueno que desintegraron una célula del cartel de las cuatro letras, como que la policía de Aguascalientes es más ducha que la de Zacatecas, ¿verdad? Además de que la gobernadora se la rifa atendiendo el problema, no escondiéndose como el David.

-¡FÁCIL!

-¡SANTO DIOS, ya se me hizo bien tarde! Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.