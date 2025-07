Mi Jardín de Flores

Los Monreal, con Cuentas Bancarias en Panamá

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Para Zacatecas se invertirán 621 millones de pesos este año para equipamiento, además de mil 100 millones de pesos para la construcción de nuevos hospitales en la entidad, adicional a un nuevo Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para consolidar, junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), un sistema de salud universal en el país: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC– Domingo 27 de Julio de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Tiene Mucho Ángel, es Bien Querida

ES IMPRESIONANTE cómo la quiere la gente, no hay estado que no la reciba con mucho cariño, pero además ella corresponde y se abraza con toda la gente, es un cariño recíproco.

-SÍ, LA Dra. Sheinbaum me recuerda a mi cabecita de algodón, ella es una digna heredera, el país quedó en buenas manos.

-SIN embargo, en algunas tomas -tercia don Roberto- se le notó preocupada, sobre todo al escuchar a los familiares, compa- ñeros de trabajo y amigas de la enfermera Perla Yajaira Ortega Muñoz, desaparecida forzadamente desde el pasado 18 de julio: .

LE PEDIMOS A usted, presidenta, su ayuda Queremos que nos escuche y que nos ayude a encontrarla, le escribieron en una cartda, pero no sólo fueron ellas las que imploraron ayuda, sino otras personas más, pues las desapariciones, aunque tratan de minimizarlas, van en aumento.

-OJALÁ Y la Presidenta nos mande a Batman (Omar García Harfuch, secretariode Seguridad y Protección Ciudadana de México, ese sí está dando buenos resultados, en un hombre muy preparado y muy valiente, ese sí le echa huevitos e inteligencia a los asuntos, no es el farolón que se esconde tras un escritorio con lujosos uniformes llenos de corcholatas.

-COMO el Arturo Medina Mayoral, con sus lujosos y apantallantes traje, tapizado de corcholatas cromadas, pero que nomás no le sale al toro.

Las Desapariciones Forzadas

EL PROBLEMA de las desapariciones forzadas es alarmante, todos los malditos días secuestran gente para obligarla a engrosar sus fi las y la convierten en ‘carne de cañón, es una situación cruel y perversa.

HOY, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: MIGUEL ÁNGEL BERUMEN CALDER ÓN de 33 años, sin fecha ni lugar de la desaparición, secuestro o privación ilegal de la libertad.

LILIANA ESTEFANÍA IRACHETA MIRANDA de 15 años, desaparecida forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 24 de julio del presente año, y ELEAZAR GONZALEZ GUTIERREZ de 31 años, desaparecido forzadamente en Loreto, Zacatecas, el 23 de julio de 2025.

En el Pecado Llevaron la Penitencia

-POBRE gente de Apulco, con tanto problema con los malos organizados, ojalá y pronto encuentren la paz y prosperidad, después de tanto sufrimiento por culpa de esa gente mala.

-EL QUE la cajeteó fue Movimiento Ciudadano, ya se sabía de que el tal Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, tenía nexos con el narco y de todos modos lo apoyaron y hasta el partido se convirtió en cómplice al ayudarlo en sus transas con las que Mauro se robó la elección.

-PERO como bien lo dice mi cabecita de algodón, el pueblo es sabio y el nuevo alcalde renunció a Movimiento Ciudadano y se declaró perredista, así es que el partido naranja, se quedó sin esa alcaldía, como lo informó el expresidente local de Movimiento Ciudadano, el Marco Vinicio Flores Guerrero, quien por cierto informó que él ya no es el jerarca estatal del partido naranja, cuya dirección está ahora en poder de un tal Juan del Real, no obstante él sigue cobrando como diputado.

LOS ERRORES se pagan, ya ven que el PRI, con don Alejandro Tello, perdió la gubernatura, pues hizo un mal gobierno.

-PERO también infl uyó la transota que hicieron Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, cambiaron la gubernatura de Zacatecas, por la impunidad del presidente del PRI, quien ya tenía los dos pies en la cárcel.

-APROVECHARON la coyuntura, porque si El RaTello hubiera hecho un buen gobierno, el David no hubiera ganado ni con chochos, venía con dos derrotas consecutivas a cuestas, pero los reyes del mapachismo se dieron vuelo embarazando urnas, a favor de El Holgazán, como bien lo descubrió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en sus martes del jaguar.

-AHORA NOMÁS falta que Morena pierda la gubernatura, por el pésimo gobierno del David; por cierto, hoy me enteré de que el Pedro Ferriz de Con, dijo con el Alazraki que El Monris, El Holgazán y la Catalina, hija de ya saben quién, tienen cuentas bancarias millonarias secretas en Panamá, que están hinchados de billetes mal habidos, y hasta embarró a mi cabecita de algodón y otros más.

-YO NO le creo a ese señor, no es serio ni certero en sus comentarios, no le tengo confi anza.

-PUES eso es lo que dijo con el Carlos Alazraki.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.