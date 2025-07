Mi Jardín de Flores

“El Holgazán” va a Sepultar el Festival

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Es innegable que Morena ha demostrado que sí se puede gobernar con ho- nestidad, que sí se puede reducir la pobreza, que sí se puede alcanzar la justicia social. Pero todo eso puede debilitarse si gana la desmemoria: Ricardo Monreal Ávila, diputado federal.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 28 de Julio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Terminó la Olimpiada Nacional CONADE 2025

EL 24 de julio terminó la Olimpiada Nacional CONADE 2025,su tierra, madre Teresa, se volvió a lucir: 475 medallas de oro, 298 de plata y 286 de bronce, para sumar 1,059 medallas y ocupar el primer lugar a nivel nacional.

-POR TRADICIÓN, Jalisco siempre se ha distinguido en Deportes, hemos tenido buenos gobernantes que han apoyado al deporte y a la juventud.

-MUCHOS chicharitos, canelos y chivas; charros, ni se diga; da envidia de la buena, aunque nosotros en tiempos idos tuvimos al Pajarito Moreno, el Ricardo puso en alto el nombre de Chalchihuites, todavía hay gente que lo recuerda. Pobre, no soportó la fama y el dinero lo echó a perder: acabó en la miseria.

-QUÉ DIFERENCIA con ‘El Canelo’ Álvarez, éste salió más inteligente y ha hecho una fortuna, ojalá y no pierda el piso; y regresando con la CONADE, ¿cuántas medallas ganó Zacatecas? -NI ME lo recuerde, a ‘El Holgazán’ primero le sacan un pedo antes de un pinchirriento apoyo para nuestros deportistas, fueron de los menos apoyados, es una vergüenza lo que el David hace con la juventud zacatecana, no hay apoyo para nuestros deportistas, quienes pasan las de Caín para asistir a eventos de cimpetencia.

-POR ESO, ¿cuántas medallas ganaron los chavos de Zacatecas? -OCHO DE oro, 17 de plata y 16 de cobre; 41 en total.

-PUES PAL pinchurriento apoyo que recibieron, sí se la rifaron con esos ocho oros.

-HACE FALTA más apoyo, todos esos millones de pesos que le dan al equipo de futbol de segunda división, lo deberían de meter a los llanos: nada ganamos viendo perder a un equipo mediocre, mejor que los chavos tengan sus espacios para jugar y no ser simples espectadores.

-OJALÁ Y ‘El Holgazán’ abra ya los ojos y los dirija al deporte, al estudio.

Hasta Aguascalientes nos Supera

-LO QUE si me da pena, es con Aguascalientes: un estado bien chiquito, pero muy pujante: mide casi lo que tiene Fresnillo, y ganó más medallas que todo el estado de Zacatecas.

-¿CÓMO VA a ser?

-LO ESTOY viendo, miren: ganó 28 medallas de oro, 39 de plata y 64 de bronce, para un total de 131 medallas.

-¿Y CUANTAS Zacatecas?

-¿CÓMO ASÍ? ¡Más de 3 por 1!, ¿tan mal andamos?

-PUES SÍ, este pinche gobierno no da pa’más, Zacatecas es mucho pueblo para ‘El Holgazán’, todo mundo lo dice, David no sabe gobernar, es un papanatas, que no sirve pa’nada.

Que Está muy pinchurriento el Festival del Folclor

-EL HOLGAZÁN va a sepultar el Festival Internacional del Folclor, ayer comenzó y el asesor turístico, Javier Torres, declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que hay muy poco turismo.

-SÍ, DICE que el elenco está muy pobre: apenas cinco países, cuando antes se dejaban venir más de 20, entonces pues va perdiendo en calidad y presencia: él mismo lo dice, ‘no hay turistas’.

-MÉNDIGO HOLGAZÁN, esos son ahorros mal entendidos, ¿por qué quitarle calidad y cantidad a los Festivales Internacionales del Folclor, si antes eran el orgullo de Zacatecas?, desde 1996 con el Arturo Romo Gutiérrez, continuó con ‘El Monris’, siguió con Amalita y después con Miguel, pero el declive lo inició ‘El RaTello’, y lo continuó ‘El Holgazán’; al paso que vamos, David va a terminar con el Festival Internacional del Folclor, son fregaderas, desde aquí responsabilizo al huevón.

-HASTA LA misa que el señor obispo ofreció a los participantes del Folclor Internacional, estuvo muy desairada, hubo muy poca gente.

-LÁSTIMA, 28 años tirados a la basura.

-DICE EL asesor turístico que Zacatecas no se publicita de forma adecuada, pero la verdad es que el Festival no tiene la calidad de antaño, con gobernadores que le metieron lana e inteligencia al proyecto: Arturo Romo, El Monris, Amalita y Miguel, desgraciadamente llegó un burro narizón y otro Holgazán y el Festival Internacional del Folclor, agoniza.

-¿QUÉ LE VAMOS a hacer?

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.