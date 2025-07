Soy Diputado Federal y Represento a Toda la Población: Ulises Mejía Haro

“Mi Partido no me Prohibe Dialogar con Otras Autoridades”

Por Miguel Alvarado Valle

En respuesta a los señalamientos del presidente del Consejo Estatal de Morena, Rubén Flores Márquez, quien criticó la foto donde aparece el diputado federal Ulises Mejía Haro con el alcalde capitalino Miguel Varela, Mejía Haro afirmó que no se enganchará en polémicas internas y que su labor como representante popular exige diálogo con todas las autoridades, sin distingo partidista.

Respecto a la fotografía que circuló en redes sociales, enfatizó que su cargo le obliga a trabajar con todas y todos, y que en un contexto institucional no puede negarse al diálogo con figuras de otras fuerzas políticas, “Como diputado federal, no solamente represento a quienes votaron por mí; tengo la obligación de representar a toda la población”, sostuvo.

El diputado, respaldó su visión con el ejemplo de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, quien ha promovido un trato institucional abierto con gobernadores de diferentes partidos.

“Vean a la presidenta: ¿cómo atiende sin distingo al gobernador de Nuevo León, a la gobernadora de Chihuahua, al de Coahuila?”, expresó . Para él, este tipo de actitudes reflejan una visión de unidad nacional por encima de las diferencias ideológicas. Sobre la posibilidad de que este tipo de reuniones le perjudiquen dentro de Morena o su trayectoria, Mejía Haro fue claro: “No hay en ninguna parte del partido donde esté prohibido reunirse con alguien”.

Y aunque admitió que respeta las opiniones dentro del movimiento, dejó claro que no comparte la postura de Rubén Flores, “no tiene caso entrar en un debate que no tiene sentido, no emana de ningún lineamiento o de ninguna disposición, No hay nada en el partido que te prohíba reunirte con otra autoridad”.

Finalmente dijo “es el actuar de toda autoridad, yo no sentí ningún jalón de orejas. No tiene sentido o tiene caso generar una narrativa donde no hay. No hay ningún tema que discutir”