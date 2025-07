Se Agrava la Violencia Feminicida: Ma. Luisa Sosa

“Desaparición de Mujeres y Niñas, ya Superan las de 2024”

Por Nallely de León Montellano

La reciente detención de un joven de 19 años, acusado del feminicidio de su hija de apenas un mes de nacida en Villa de Cos, confirma el agravamiento de la violencia feminicida en Zacatecas.

Así lo denunció María Luisa Sosa de la Torre, activista feminista, quien advirtió que este caso no es aislado, sino parte de un fenómeno creciente que involucra niñas, adolescentes y ahora, incluso, bebés.

“El feminicidio representa la cúspide de la violencia contra las mujeres, pero lejos de disminuir, el fenómeno se transforma y se expande territorial y generacionalmente”, afirmó.

Recordó que, aunque oficialmente se reconocen tres feminicidios en lo que va del año, las desapariciones de mujeres y niñas ya superan las 140 en 2024.

Sosa de la Torre cuestionó las cifras oficiales que, dijo, presentan una aparente baja en feminicidios, pero ocultan el contexto real: “Muchos cuerpos no han sido encontrados. No se puede hablar de reducción si no hay claridad ni actualización en las estadísticas públicas. Esto parece una estrategia de maquillaje”.

Advirtió que la violencia feminicida ya no se limita al rango de mujeres jóvenes en edad reproductiva. En los últimos años, las víctimas han incluido niñas de ocho, cinco años y ahora una recién nacida. También hay un aumento de asesinatos de mujeres adultas mayores, como el caso de una madre asesinada por su hijo en 2024. La activista señaló que este fenómeno crece frente a la “ineficacia institucional” y la falta de voluntad política.

“No hay un modelo real de prevención, las autoridades solo reaccionan, y muchas veces lo hacen mal”, dijo.

Criticó que a pesar de contar con una Alerta de Violencia de Género desde 2018, el gobierno estatal ha incumplido recomendaciones correctivas emitidas por la CONAVIM. Aseguró que el sistema actual falla en los cuatro pilares fundamentales: prevención, atención, sanción y erradicación. Mientras no se avance en todos al mismo tiempo, dijo, no se detendrá la violencia.

Además, urgió a una reforma estructural en el aparato público, que incluya capacitación con perspectiva de género y procesos formativos profundos, no sólo cursos. Sosa de la Torre también señaló que la violencia estructural se reproduce desde los hogares, las escuelas y los medios, y que no bastan las leyes si no hay voluntad de aplicarlas.

“Las mujeres hemos ganado espacios, pero muchos son ocupados por funcionarias sin conciencia de género y por hombres que reproducen prácticas machistas desde el poder”, denunció.

Finalmente, la activista afirmó que la violencia contra las mujeres en México debe reconocerse como una guerra no declarada, cuyos efectos se viven a diario sin control.

“Zacatecas está sentado sobre un polvorín. Mientras el Estado no asuma esta guerra, no habrá transformación real ni justicia para las víctimas”.