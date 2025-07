Mi Jardín de Flores

Se Metieron el Festival Internacional del Folclor

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El documento señala que quien aspire a representar a Morena debe practicar la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública, conducirse con sobriedad y sin ostentaciones, y ejercer el poder con honestidad, humildad, sencillez y vocación de servir; no se deben de realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados, sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Miércoles 30 de Julio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

¿Qué Sería de los Monreal sin Cargos Públicos?

-¿SE ENTERARON -abre los comentarios doña Petra- de que El Monris no está de acuerdo con la Presidenta Sheinbaum, de que desaparezcan las candidaturas plurinominales, como ella lo propone? -¡JA!, LE dio en su mera pata de palo: si no fuera por las plurinominales, los Monreales serían unos de tantos: por lo pronto Ricardo no sería diputado federal y, probablemente, estuviera en la banca.

MIENTRAS que Saúl seguiría robando vacas acompañado de su hermano Luis Enrique o encerrado en el Cereso por abigeo; la política fue la salvación de los Monreal, los encumbró.

-TAMBIÉN fue la perseverancia de El Monris, que ha sabido conducir con éxito a su familia en la política, no olvidemos cómo fue que David llegó a la casa de los perros: tras una negociación de él con Alito Moreno, presidente nacional del PRI,acusado de ratero, con un pie en la cárcel pero que la libró al entregar a David la gubernatura de Zacatecas a cambio de impunidad.

-SÍ, BENDITA política, no quiero ni imaginarme cómo sería la vida campirana de los hermanos Monreal, sin las mieles del poder político: cero.

Por Cierto...

-ACABO de recibir un correo de la señora Sandra Cuevas, en donde nos invita a su conferencia de prensa en la que anunciará su regreso a la política.

-ES QUE la política es el mejor negocio del mundo: la gente más rica es la que se dedicó a engañar al ciudadano y salen del servicio público bien ricardos: ahí está Carlos Salinas de Gortari ciudadano del mundo que se la pasa como judío errante volando por todo el mundo a cuerpo de rey y sin problema económico alguno.

-PUES ojalá y que la Dra. Sheinbaum desaparezca las candidaturas pluris, para que todos los candidatos se pongan a talonear el voto y así hacer realidad el Articulo 39 de nuestra Constitución Política:

LA SOBERANÍA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINALMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PÚBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ÉSTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

-SERÍA DE justicia, no cabe duda, pues normalmente las pluris van a parar en las manos de los dirigentes o consentidos del régimen en turno.

El Campo Está Cada vez más Tronado

-DON FAUSTINO Adame, integrante del aguerrido Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), en entrevista que hoy miércoles publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, advierte sobre la crisis de agua, migración y terrible abandono del campo.

¿DE QUÉ sirve tener un territorio tan extenso, si este gobierno no sabe administrarlo? .

ZACATECAS -dice el activista socialcuenta con una superfi cie agrícola de más de 1.4 millones de hectáreas, de las cuales sólo 14.3% son de riego y el resto temporal.

ASÍ LAS cosas, don Faustino recuerde que en 2023 se perdió 80% de la producción de frijol por la sequía; esto ha provocado que más de 148 mil hectáreas estén sin sembrar.

-LO QUE necesitamos es un buen gobierno, porque el del Holgazán nomás está planeando cómo cobrarnos más y más impuestos y, así no se puede: ¿cómo le hacen en Estados Unidos?

¿POR QUÉ SI los gringos pueden, nosotros no, si somos los que trabajamos? Necesitamos un gobierno que trabaje con nosotros, no que le haga al Holgazán o a la Abeja Reina, practicando la ley del azadón, ya basta de tanta voracidad: ¡roban a manos llenas!

-HAY QUE ver los trajes del David, puro tacuche fi fí de miles de pesos y corbatas de seda.

Ya Valió Bertha el Festival Internacional del Folclor

-POBRE vendedores ambulantes, con ansia esperaban elFestival Zacatecas del Folclor Internacional 2025, para agenciarse unos centavitos y resulta que están perdiendo hasta la camisa porque el turismo no respondió y mejor se están yendo.

-BUENO, por lo regular, los ambulantes siempre se quejan.

-SÍ, PERO ahora es el propio municipio, en voz de Alejandro Gómez Mariscal, director de Plazas y Mercados, que en entrevista con nuestro Diario declaró que el numero de comerciantes es notablemente más bajo que en festivales anteriores: el turismo sigue soslayando a Zacatecas por la inseguridad.

Y PONE de ejemplo a los vendedores de dulces típicos: en Semana Santa se instalaron más de 50, pero para este Festival sólo se pusieron 15, no hay turistas, insiste.

-ESTE pinchurriento gobierno es muy rijoso, con todo mundo pelea, ahí está el Rubén Flores Márquez de Monreal, dueño de Morena, quien arde en deseos de expulsar de ‘su partido’ al Ulises Mejía Haro, sólo porque salió fotografi ado.

con el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, cuando ambos fueron invitados por el Alfonso Ramírez Cuéllar a su primer informe legislativo.

-POBRE muchachito, con esa mentalidad rancia y fascista no va a llegar a ningún lado.

-DEBUT y despedida; por cierto. ¿de dónde salió ese güey?

-ES UNO de tantos rémoras de los Monreal, quien por cierto le dice ‘usurpador’ al Miguel Varela, quesque porque ganó la alcaldía de Zacatecas violando la ley.

-¡AY, no qué de cosas, con ese señor fascista.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.