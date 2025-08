Mi Jardín de Flores

Este Gobierno ya se Metió el Festival del Folclor

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Aquí nadie defiende al comercio formal. La ciudad se está cayendo en lo económico y lo turístico, y a nadie parece importarle, llevaremos las pruebas a instancias internacionales como la UNESCO’: Lourdes Velasco Gómez, representante de Comerciantes Unidos del Centro Histórico.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 31 de Julio de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Este Gobierno Está Matando el Festivales Internacionales del Folclor

LO DICHO, este gobierno monrealista está matando el Festival Internacional del Folclor, por pichicato: no quiere invertirle,- cree que con la fama de antaño tiene para revivir glorias y está equivocado. ¡Cuánta mezquindad, Dios de mi vida!

-’EL HOLGAZÁN’ está matando la gallina de los huevos de oro.

-TODO MUNDO se queja: los promotores de turismo, las agencias de viajes, los taxistas, los comerciantes del Centro Histórico y hasta los comerciantes ambulantes, pues el turismo escasea, la gente prefiere visitar otros estados que Zacatecas.

“LA VIOLENCIA y la Inseguridad persisten y las carreterasya están matando más gente que el propio narco, pues están para llorar: con mas cráteres que la propia luna.

“ME DICEN que el hotel Mesón de Jobito está más solo que el desierto del Sahara”.

“QUE EL municipio está cobrando menos de plaza y ni así la gente le entró al negocio, pues el turismo se alejó de Zacatecas.

-YA NO es como antes: ,los gobernadores aprovechaban los festivales para invitar a otros gobernantes, altos funcionarios y personalidades diversas; éramos la Atenas de México: Amalita hasta invitó al entonces presidente de México, el chapatín Felipe Calderón, esposa y una gran comitiva.

-NOMÁS recuerden, quién inauguró el Palacio de Convenciones de Zacatecas… ¡Plácido Domingo!, a quien hasta hicieron cantar con mariachi.

“BUENO, hasta el Felipe Calderón, se divirtió como enano y se puso happy con varios mezcales.

“IMAGÍNENSE, Plácido Domingo en Zacatecas y lo trajo Amalita; por eso, en su honor, ella inauguró el albergue Casa Cuna Plácido Domingo, que hoy persiste.

-NO, UNA gobernadora como.Amalita nunca la vamos a tener, además hizo mucha obra pública e internacionalizó el estado de Zacatecas, presumíamos rostro de cantera y corazón de plata como nunca antes.

“MIREN, hasta se me enchina la piel y eso que yo era priísta, pero aquí don Roberto me hizo perredista y luego morenista y aquí ya me planto.

-A VER si no la expulsa el dueño de Morena.

-MORENA NO tiene dueño, es de todos, es pueblo.

-¿Y LUEGO Rubén?

-ESE ES un pobre diablo huele pedos del David.

-¡DOÑA PETRA!

-ES LA verdad, madre Teresa, el güey ese es muy labioso pero dice muchas cosas sin sentido.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.