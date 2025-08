Mi Jardín de Flores

El mes que Entra, “El Holgazán” Cumple Cuatro Años

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Logramos un buen acuerdo. Nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número 1. No aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, en realidad, nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo. Se salvaguarda el T-MEC, eso es muy importante, porque recuerden que el 25 por ciento de las tarifas o de los aranceles así, hay que decirlo en español, de los aranceles son para todo aquello que no está dentro del T-MEC: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 1 de Agosto de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

No hay Mejor Negocio en Zacatecas, que ser Gobierno

LOS COMERCIANTES establecidos del Centro Histórico de Zacatecas, se quejan por la abundante plaga de comerciantes ambulantes que compiten ‘deslealmente’ al no pagar impuestos, renta, agua, luz y otras contribuciones.

PERO TAMBIÉN los comerciantes ambulantes se quejan porque el municipio les cobra hasta por respirar, nomás imagínense, don Miguel recibe cuotas de 2 mil 400 vendedores ambulantes, una millonada de pesos todos los días sólo por permitirles trabajar .

-ES CIERTO, el único ganón -dice doña Petra- es ‘papá gobierno’, pues él cobra al empresario y comerciante hasta por contratar gente: tantos empleados, tanto dinero, si el empleado es huevón y no quiere levantar ni un popote, no lo puedes obligar y si lo despides corre de inmediato a Conciliación y ‘Argüendaje’ y hasta tienes que gastar en abogado.

-PERO USTED no tiene ese problema, doña Petra.

-¡AH, CÓMO no!, la muchacha que me ayudaba me demandó quesque porque ella no estaba obligada a barrer y a trapear frente al puesto, vamos, ni siquiera a levantar un popote, ella nomás quería estar de estatua de sal en su celular y repetir los precios de los productos, sin ninguna necesidad, pues están marcados.

NO QUERÍA ni moverse de lugar, entonces le di las gracias y me demandó quesque por ‘despido injustifi cado’; más bien lo que quería era chantajearme y que le diera una lana, entonces ya contraté un abogado. Yo no entiendo a esa gente güevona y mala leche, si no quieren hacer nada y no está a gusto, pues que renuncie y san se acabó.

ESO LO haría cualquier persona decente, pero no esa gente güevona y mala leche lo único que quiere es fastidiar y aprovechar la situación para intentar chantajear al patrón.

-PERO conmigo pinchó en hueso, ahora yo la voy a demandar penalmente por intento de chantaje, pinche gente confl ictiva, si ya no estaba a gusto pues lo mejor es dar las gracias y tan, tan, a la goma.

PERO LA güey quiere aprovechar la situación que porque un empleado municipal le hace ‘ojitos’ y que por eso la va a apoyar: nomás falta que les dé las naylon y luego se la haga tablas, a ver si así se le quita lo abusiva.

Jajaja... que El Monris se Siente Acosado

-PUES CON la novedad de que hoy, ‘El Monris’ se victimiza, dice que ‘nunca había sentido tanto acoso’, por las críticas que ha recibido por el viaje de placer que lo llevó a España a él y a su esposa la Marychuy.

-SÍ, POBRECITO, jajaja, pero si Ricardo Tiene caparazón de caguama: impenetrable y todo se le resbala, entonces que no ande de mamón, diciéndose acosado.

-ES CÍNICO, como buen Monreal, si tuviera un poquito de vergüenza hubiera aceptado que la cajeteó: su viaje de aniversario de bodas bien pudo esperar un día para así asistir al Consejo Nacional de Morena, porque no olvidemos de que ‘El Monris’ pastorea todas esas ovejas.

ES AL partido al que se debe, por eso el señor está en la Cámara Federal de Diputados, al frente de sus correligionarios, entonces Morena debe ser prioritario, que no se haga la víctima y quiera sorprender a la gente, además hay que recordarle que sus días en la política están contados, ¿no él dijo que ya se iba a retirar del servicio público?

-¡JA!, es puro cuento, creyó que alguien iba a decir: ‘No, Monris, no te vayas’, ¡pinche dientón, ya se hubiera ido, le ha hecho mucho daño a Zacatecas, él y su estirpe!

Siguen Desapareciendo Jóvenes Zacatecanos

TODOS LOS malditos días siguen desapareciendo jóvenes y el desgobierno del David Monreal El Holgazán, no hace nada para impedirlo o buscarlos: hoy publicamos la Cédula de Búsqueda de JESÚS ALONSO CASTAÑEDA SOTO de 16 años, desaparecido en Río Grande, Zacatecas, desde el 14 de junio del presente año.

– LA VALE una pura y dos con sal.

-PURAS promesas incumplidas, ya se le olvidaron, en cuanto bebió el poder se le borraron de la mente, El Holgazán resultó peor que El RaTello, que suerte tan pinche hemos tenido los zacatecanos con los últimos dos gobiernos.

-OJALÁ Y el Ulises, no vaya a resultar igual.

-Y SI ES Verónica, a lo mejor nos va bien con ella y hace un buen gobierno como el de Amalita.

-Y SI ES el Saúl Monreal.

-NO, la gente está muy decepcionada de los Monreales, los detesta.

-PUEDE SER Miguel Varela.

-NO, el PAN nunca ha ganado una gubernatura, en todo caso, si no es Morena, ahi esta el Fito Bonilla y regresa el PRI al gobierno.

-PUES YA falta menos: el mes que entra don David cumple cuatro años y le quedarán sólo dos.

-A ROBE y robe, la gente dice que va a salir bien forrado.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.