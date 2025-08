Mi Jardín de Flores

Ricardo Monreal vs su ‘Hermano’ Alito Moreno

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El poder es humildad. No olvidar que nuestra misión, porque es una misión, es: disminuir la pobreza, las desigualdades; el bienestar del pueblo. Y para eso no se necesita vivir con lujos; al contrario, la cercanía lo es todo. Pero a cada quien lo juzga el pueblo. Nosotros tenemos una responsabilidad de seguir insistiendo que los viajes lujosos y la vida lujosa no tiene que ver con el movimiento de transformación, independientemente de dónde vengas”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 2 de Agosto de 2025.

¿Por qué es tan ‘Marro’ David Monreal con el Presupuesto?

“A VER, doña Petra, usted que está al pendiente del Presupuesto de Egresos del Gobierno de Zacatecas -pregunta don Roberto-: de cuánto es para este 2025?

-A VER... Presupuesto de Egresos para Zacatecas en 2025 es de… ‘40,122,468.266.00, más 100 millones de pesos para el Fondo de Recuperación Financiera de los Municipios, cuya finalidad será fortalecer las haciendas municipales a través del saneamiento financiero y modernización institucional, recursos que serán directamente ejecutados bajo los criterios que determine el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría’.

-¡SANTÍSIMA TRINIDAD, es un mundo de dinero!: 40 mil 222 millones 466 mil 266 pesos, es para llenar cualquier bóveda de dinero, de esas que salen en los cuentos del tío rico McPato.

-Y NI ASÍ ‘El Holgazán’ se digna a liquidarles a los maestros de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el pago del aumento salarial retroactivo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir del 1 de julio, o sea que ya pasó un mes y ‘El Holgazán’ se resiste a pagar ese aumento a los maestros, ¡no tiene llenadero el David!, ¿qué le hace a tanto dinero?

“ES MUCHÍSIMO presupuesto y no se ve progreso alguno, la gente está muy jodida, antes me compraba un kilo de frijol, pero ahora compra un cuartito de kilo; hasta las papayas están comprando por mitad.

“¿QUÉ LE hace ‘El Holgazán’ a tanto dinero, si ni siquiera les paga el aumento retroactivo al salario ordenado por la presidenta Sheinbaum?

-SON, SEGÚN el Marcelino Rodarte Hernández, líder de los trabajadores, alrededor de 6,300 maestros que están esperando su pago, cuya cantidad 􀃀uctúa entre 61 y 97 millones de pesos, ¿que tanto es eso si el gobernador David Monreal recibirá tan sólo este año más de 40 mil 222 millones de pesos, ¡que no mame, se pasa de lanza!

-PUES LOS maestros están en plantón, yo, la verdad, no recuerdo tantos plantones como en este sexenio… uno tras otro y la cosa es siempre la misma, el retraso en los pagos y muchas de las veces hasta no les pagan argumentando tal o cual cosa, pero como es ‘papá gobierno’, no se le quitan esas mañas pues son juez y parte.

-LOS QUE pierden son los alumnos, días y días sin clases, no se vale, ojalá y la Presidenta Sheinbaum tome cartas en el asunto, porque, la verdad, en Zacatecas estamos para llorar. David sigue estando entre los cinco gobernadores más ojetes del país.

El Narco Sigue Ahuyentando al Turismo

–REGRESARON LOS cruentos asesinatos y con ellos la estampida de turistas que ven cómo Zacatecas se sigue desangrando.

“HOY NUESTRO compañero Margarito Juárez reporta el secuestro de dos personas, la tortura y el asesinato de ambas; esto sucedió en Villa González Ortega, ayer viernes por la mañana, sus cadáveres los envolvieron en bolsas de polietileno negras y no, no hay detenidos.

-EN ZACATECAS reina la impunidad, pareciera que hasta hay licencia para matar: nunca se ha sabido de la detención de algún sicario infraganti.

Y Siguen Ocultando Asesinatos al Gobierno de México

-LO QUE tampoco se les quita, es la insana costumbre de ‘monralear’…

-¡ACHIS!, ¿CÓMO está eso?

-DECIR MENTIRAS, ‘monralear’ es sinónimo de mentir, y el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya, miente al gobierno federal, es su Informe diario de homicidios dolosos, omite los dos que se cometieron ayer; miren, ‘Cero Asesinatos en Zacatecas’.

-NI ‘EL RaTello’ se atrevía a tanto, que yo recuerde, él no intentaba falsear la realidad violenta, aceptaba el problema y jalaba orejas, pero ‘El Holgazán’ miente como respira, por eso su gobierno hace agua, van a ver las broncas que le esperan al final de su mandato, ya falta menos.

Y Siguen las Desapariciones Forzadas

-PODRÁN OCULTAR asesinatos, no hay duda, pero lo que no podrán esconder son las desapariciones forzadas y todos los días ocurren; hoy, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: DANIEL GARCÍA MARTÍNEZ de 36 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, desde enero de 2022 y, ERIC VÁZQUEZ TREJO de 24 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 25 de julio del presente año.

CUATRO ZACATECANOS menos: dos asesinados y dos desaparecidos.

-¿EN QUÉ momento perdimos la tranquilidad en Zacatecas?

-¡DESDE QUE comenzó el gobierno de ‘El Chamuco’.

-¿CUÁL CHAMUCO?

-ASÍ LE decían a Ricardo Monreal, ‘El Chamuco’; en su gobierno inició la descomposición social en el estado.

-POR CIERTO: en manos de Ricardo está la suerte de su ‘hermano’ Alito Moreno Cárdena, le tocará a él y a su borregada desaforar o no al presidente del PRI, por fraude de más de 83 millones de pesos, cuando era gobernador de Campeche y se los clavó.

-¡JA, YA me acordé! A ver si no exige la devolución de Zacatecas.

-ES CAPAZ de eso y más, el pedo va a estar muy fuerte y apestoso.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.