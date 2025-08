Mi Jardín de Flores

¿Desaforará Ricardo a su “Hermano” Alito?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La beca es para todas y para todos porque pensamos que los niños, las ni- ñas, las y los adolescentes deben llegar parejos a la escuela, parejos, que las familias tengan lo mínimo indispensable que es necesario para que los hijos estén bien en la escuela, que tengan para más útiles, para uniformes, que tengan para la comida durante el recreo en la escuela, que tengan lo necesario. Si todos llegan parejas y parejos a la escuela, pues entonces van a llegar iguales y ya cuando llegan iguales ya es distinto pedirles un esfuerzo a cada uno de ellos: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 3 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

Reconocimiento a la Estudiante Andrea Mata Fajardo

ANTES de iniciar con los comentarios, quiero enviar una sincera felicitación a la futura profesionalista, Andrea Mata Fajardo, estudiante de Comunicación, por su loable labor titánica de limpieza en el Cerro de la Bufa.

-CIERTO, se ganó un 10, además se nota su liderazgo, no cualquiera puede reunir a tanta gente para hacer labor social.

-YO TAMBIÉN me uno a ese reconocimiento -tercia don Roberto-: bajo los rayos del sol estar trabajando y recibiendo los fétidos olores de mierda y orines hablan de su interés por el medio ambiente, el alcalde Miguel Varela Pineda debería de reconocer a esos jóvenes para que muchos sigan su ejemplo, porque hay mucha gente huevona que tira basura y es incapaz de recoger un popote, gente puerca.

-COMO SU empleada, doña Petra.

-¡ÁNDELE, gente nociva… pero como dice el dicho: la que obra mal, se le pudre el tamal. Al tiempo.

Como a Ricardo Monreal

-AL QUE ya se le está pudriendo es a El Monris, a quien Alito ha puesto entre la espalda y la pared, porque tocará a él desaforar o no al presidente nacional del PRI, acusado de haber robado más de 83 millones de pesos cuando fue gobernador de Campeche; la Layda Sansores le hizo larga lista de sus raterías y exige su desafuero para así poder meterlo a la cárcel.

Y ES aquí es donde la puerca torció el rabo, porque es vox populi el acuerdo que entre bambalinas hicieron Alito y Ricardo: la no acción penal en su contra, a cambio de la gubernatura de Zacatecas para David Monreal, haciendo perder a la mala a la candidata del PRIANRD Claudia Edith Anaya Mota, pues embarazaron urnas que fue un contento a favor del David.

-SÍ, ESA fue la primera carpeta de investigaci ón, pero esta es otra: El Alito está cargado de pillerías.

-PUES SÍ, pero lo caido, cáido, a David ya lo besó el diablo y así se va a quedar.

-PERO ME dicen que El Monris anda todo apanicado, porque la línea es quitarle el fuero a Alito y darle tambo, pero pues ahí está el acuerdo: impunidad por gubernatura , como lo demostró en su momento la gobernadora de Campeche.

Esto es lo que Dice El Monris:

CON RESPECTO al desafuero de Alito, El Monris me hizo llegar el siguiente boletín de prensa que dice:

AFIRMA RICARDO Monreal que en la Declaratoria de Procedencia contra Alejandro Moreno la Cámara de Diputados actuará con profesionalismo, respeto y siempre apegada a la legalidad y la Constitución EL PRESIDENTE de la Jucopo y coordinador del grupo parlamentario de Morena indica que los diputados y la diputada integrantes de la Sección Instructora son serios y profesionales; van a actuar con total imparcialidad.

EL DIPUTADO Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, aseguró que no cree que la solicitud de Declaratoria de Procedencia en contra del senador Alejandro Moreno Cárdenas, sea cacería de brujas.

ES UN intento de una Fiscalía Anticorrupci ón, de Campeche, que está planteando un proceso que la ley establece, la Declaratoria de Procedencia, contra un legislador, y simplemente la Cámara tendrá la última palabra, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y que yo adelanto que actuaremos con profesionalismo, con respeto y con una actitud siempre apegada a la legalidad y a la Constitución que rige nuestro país.

EN DECLARACIONES a representantes de medios de comunicación, Monreal Ávila indicó que, a petición de los tres diputados y la diputada integrantes de la Sección Instructora, le realizaron una visita de cortesía, en el ánimo de garantizarles, por parte de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que habrá imparcialidad, que habrá profesionalismo y que, de nuestra parte, no habrá ninguna presión o inconveniente; que dejaremos a la Comisión que trabaje.

TAMBIÉN he platicado con ellos, que sean profesionales, imparciales y que no haya sesgo político partidista que afecte el propio proceso. Entonces, ellos están de acuerdo en eso y va a haber plena libertad para la Comisión.

EL DIPUTADO indicó que en la reunión de este día de la Sección Instructora se daría por concluido el proceso que se inició en la Legislatura pasada contra, en ese momento, el diputado que ostentaba este cargo, Alejandro Moreno, y ahora con la nueva denuncia que se ha intentado por la Fiscalía de Campeche, se inicia un nuevo proceso.

ANOTÓ QUE los diputados y la diputada integrantes de esa instancia, que son serios y profesionales, van a actuar con total imparcialidad y que nadie, si el presidente de la Junta no interviene, menos otros legisladores o legisladoras de manera inconveniente. Hay que dejar que la ley sea la única que defina.

ENTONCES, no, ni ellos admitirían ninguna presión indebida, así es de que lo único que yo hice es aceptar su solicitud de reunirnos previamente, y yo lo único que he hecho es aprovechar para decirles: trabajen con imparcialidad, nadie habrá de ejercer sobre ustedes ninguna presión. Con base en las pruebas presentadas, analícenlas sin sesgo y sin odio o vendetta política alguna, con total profesionalismo y con total verticalidad.

LO PRIMERO que yo les he dicho es que estudien bien el expediente y que no se precipiten, que traten de estudiarlo bien, que no le otorguen ningún sesgo, que no actúen con parcialidad, ni en favor ni en contra de nadie.

SOSTUVO QUE la Cámara de Diputados es un Poder Legislativo autónomo y, por tanto, al respaldar las expresiones de la Presidenta, yo le he expresado desde ayer al senador Alejandro Moreno que actúe con moderación y con prudencia frente a situaciones que realmente existen y que ojalá y la Comisión les entregue copia de las denuncias.

ASEVERÓ QUE una persona en la política no puede negar, por razones temporales y efímeras, la relación que se tiene con los demás hombres públicos o políticos. Yo tengo respeto y ha sido un respeto recíproco por él, no ahora, de años, igual que con Rubén Moreira, igual que con Elías Lixa, o con el presidente del PAN, Romero.

CON TODOS tengo una relación de respeto, y como coordinador debo tenerla, porque tenemos acuerdos permanentes, en razón de la gobernabilidad de la Cámara.

HASTA AQUÍ la información: hagan sus apuestas y comentarios.

-DON RICARDO sabe su ofi cio y lo maneja muy bien: ya se lavó las manos, aquí lo importante va a ser cómo va a votar: a favor o en contra.

-A LO mejor ni fu ni fa y anuncia su retiro de la política en defi nitiva.

-TIENE UN paquetote muy grande con su hermano Alito.

-AQUÍ vamos a ver de qué está hecho don Ricardo.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.