Mi Jardín de Flores

¿Y los 3,650 Millones de Pesos del Segundo Piso?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Cuando la presidenta se sienta a hablar con cualquier otro presidente del mundo, incluido el presidente de los Estados Unidos, hay una fuerza que nos da el valor, la entrega y el reconocimiento, es una fuerza única, se llama: pueblo de México: Ariadna Montiel Reyes, Secretaria del Bienestar.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 4 de Agosto de 2025.Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

El Ocaso del Festival Internacional del Folclor

CON MÁS Pena que Gloria se llevó a cabo el Festival Zacatecas del Folclor Internacional 2025; lastima que un festival precedido de gran fama a través de sus 28 años, se lo hallan metido a causa de su ineptitud total.

TODO MUNDO lo dice: este gobierno chafeó, enterró el festival por su ineptitud, su visión ‘austera’ y falta de interés, ni siquiera han sabido publicitario, lo afi rman los propios promotores turísticos, como Mónica Isabel Ramírez y lo confirman hoteleros, restauranteros y comerciantes en general, como la lideresa Lourdes Velasco Gómez, quien lo dice sin tapujos: ‘el peor gobernador que hemos tenido en Zacatecas, es David Monreal’

-ES QUE al David primero le sacas un pedo que un peso, es muy marro, cree que los presupuestos de egresos son de su propiedad, su herencia, se está hinchando de dinero.

-¿QUÉ LES irá a hacer a los más de 3,650 millones de pesos que iba a invertir en la construcción del segundo piso del bulevar? ¿Alguien sabe el destino de esa fortuna? ¿Lo invirtió en la bolsa de valores?, ¿lo depositó a plazo fi jo en alguna banca comercial nacional o extranjera? El David debe de rendir cuentas, es dinero del pueblo y está obligado.Por eso le haga la siguiente pregunta:

SR.GOBERNADOR, ¿DÓNDE TIENE LOS 3,650 MILLONES DE PESOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN FALLIDA DEL SEGUNDO PISO DEL BULEVAR? TENEMOS DERECHO A SABER EL DESTINO DE NUESTROS IMPUESTOS QUE, COMO CIUDADANOS, PAGAMOS RELIGIOSAMENTE A LA HACIENDA PÚBLICA”.

LISTO, ya se lo escribí, doña Petra, ahora nomás falta que don David se digne a contestar, a él todo le informan, tiene un equipo especial para ello.

-PUES mi pregunta es de interés público y estoy segura que a la mayoría de las y los zacatecanos nos interesa y, él como gobernador, está obligado a informar el estado fi nanciero.

-ESO ERA antes, cuando los gobernadores -si no mal recuerdo- cada mes hacían corte de caja, o algo parecido y lo publicaban cuando menos en el periódico oficial.Creo que el último que así lo hizo fue el Miguel Alonso.

-YA FALTA un mes y ocho días para que ‘El Holgazán’ rinda su cuarto informe de gobierno.Vamos a ve qué tanto reporta, a ver si no sale con su bate de babas, como en su tercer informe en el que reportó 76 pinchurrientos apoyos económicos por un importe de 558 mil 294 pesos, en atención a igual número de personas de bajos recursos; mientras que por otra parte derrochaba ‘69 millones 722 mil 616 pesos 67 centavos, en publicidad en 54 medios locales’.

-NO, NO lo creo: son casi 70 millones de pesos, ¿no le criticaron a ‘El RaTello’ una cantidad similar?

-SÍ, PERO al final, ‘El Holgazán’ dio las nalguitas: casi 70 millones de pesos para la divulgación de 1,458 boletines de prensa, o sea: pagaron cada uno a 47 mil 820 pesos con 72 centavos en promedio, ¿qué les parece? Y aquí está escrito en el informe, ¿no que muy austero?

-¡DIOS DE mi Vida!, ¿No que ellos no derrochaban el dinero?

-CASI 70 millones de pesos en propaganda, mientras que en 76 apoyos económicos para gente pobre apenas fueron 558 mil 294 pesos, o sea: 7,346 mil pesos por persona, ¿ya vieron la enorme diferencia?

-¡QUÉ POCA abuela! Y todavía tienes la desfachatez de informar derrochar millones de pesos en propaganda, y en apoyo social 7 mil 346 pesos a 76 personas, ¡son hijeses! Por eso el pueblo ya está hasta la madre de los Monreal, son pura labia.

-SÍ, TANTO que criticaron al ‘RaTello’ y resultaron peor que él, ¿no que lo iban a meter a la cárcel por haber dejado en la ruina a Zacatecas y haber robado 2,900 millones de pesos en su último año como gobernador?

-¡PURO PINCHE cuento!, más bien lo extorsionaron para que le entregara la Gubernatura de Zacatecas a David, a cambio de impunidad al presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, hermano de El Monris.

-ESA fue la primera ocasión, hoy le tienen otra demanda penal por el robo de más de 83 millones de pesos, lo que será una prueba de fugo para Ricardo Monreal, cuya hermandadcon el Alito Moreno, es pública.

-AQUÍ VAMOS a saber que pitos toca El Monris: ¿sabe o no cumplir sus compromisos?

-ESTO ESTÁ de pelos, ya el Alitodice, no me abandones, hermano, recuerda que me deben a mí la gubernatura de Zacatecas.

-YO CREO que El Alitoya chupó de hoja.

-EL MONRIS tiene la última palabra, ¿ayudará o no a su hermano?

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.