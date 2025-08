Gobierno Federal Presenta “México Imparable-Serial Medio Maratón”

Arranca en Palenque, Chiapas, el Próximo 14 de Septiembre

También se realizará en Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar planteó una meta de 10 mil corredores para esta edición.

“Las culturas originarias de México no han desaparecido, están más vivas que nunca”, aseguró el titular de la Unidad de Culturas Vivas, Diego Prieto Hernández.

Palenque, Chiapas.- Desde la zona arqueológica de Palenque, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Chiapas, presentaron el medio maratón México Imparable, Raíces de Agua, que se realizará el próximo 14 de septiembre y es el inicio de un serial de cuatro carreras que se realizarán en caminos sagrados de la Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua, con el objetivo de enaltecer las culturas de los pueblos originarios.

La atleta mexicana y líder de México Imparable, Mirna de la Cruz Álvarez “Estrellita”, afirmó que este proyecto es más que una serie de carreras en diferentes puntos del país, pues busca impulsar al deporte al mismo tiempo que promueve la riqueza cultural de los pueblos originarios.

“México Imparable es mucho más que un serial de carreras. Es un Gran Movimiento que fusiona deporte, identidad cultural y turismo consciente con impacto social”, señaló.

Explicó que cada carrera va a rendir homenaje a una cultura originaria y a un elemento de la naturaleza: Chiapas, el agua de los mayas; Ciudad de México, el fuego de los mexicas; Oaxaca, la tierra de los mixtecos; y Chihuahua, el aire de rarámuri.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, precisó que este serial inicia en Palenque para mostrar esta entidad mexicana ante el mundo, al mismo tiempo que replanteó la meta inicial de 3 mil corredores y afirmó que alcanzarán los 10 mil participantes en la primera edición de una carrera que llegó para quedarse.

“De nuestra parte, yo creo que nos vamos a quedar cortos 3 mil maratonistas; vamos a prepararnos para rebasar la cifra de 10 mil corredores, me canso ganso si no lo hacemos así, para nosotros los chiapanecos no tenemos límites, nuestro límite es solamente nuestro pensamiento, siempre con el respeto a los demás, desde luego”, señaló.

El titular de la Unidad Estratégica de Culturas Vivas de la Secretaría de Cultura, Diego Prieto Hernández, destacó el reconocimiento que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los pueblos originarios. “Las culturas originarias de México no han desaparecido, no son cosa del pasado, están más vivas que nunca”, afirmó.

De parte del Gobierno de México estuvieron presentes, la subsecretaria de Turismo , Nathalie Desplas; el subdirector de Cultura Física de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Oscar Soto; la directora general de Diplomacia Cultural, Alejandra Barajas; el director general de Diplomacia Deportiva, Daniel Alcaraz Ceballos; el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez, el coordinador de Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Gustavo Torres Cisneros; en representación de la Dirección General de Promoción al Deporte y Bienestar (PRODEB), Gustavo Contreras Cárdenas; el director regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pavel Palacios Chávez y la atleta rarámuri y embajadora de México Imparable Lorena Ramírez Hernández.