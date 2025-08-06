Mi Jardín de Flores

El Gobernador no Tiene Palabra

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente.De encuestas previas: La gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos; no hace falta.No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones; tampoco hace falta, para que haya elecciones democr áticas.A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 5 de Agosto de 2025.Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

David no Tiene Palabra, es un Gobernador Rajón

NUEVAMENTE los señores maestros están en paro; el plantón se había suspendido porque hubo promesa de pago del aumento retroactivo, pero llegado el día, el señor gobernador volvió a incumplir su promesa y los maestros regresaron al plantón.

-ES UN rajón el David, el gobernador no tiene palabra, está como la Chimoltriufa, pues conforme dice una cosa dice otra:: ¿cuándo nos imaginamos que el David iba a hacer un mal gobierno? -NUNCA, la verdad -tercia don Roberto-, de candidato era una cosa, pero ya como gobernador se volvió loco, se trastornó y quien la paga es el pueblo.

-POBRES maestros, otra vez a la calle a protestar y a escuchar el gruñir de tripas, pues el hambre es canija: ¿cuánto les debe ‘El Holgazán? -SEGÚN su líder, don Marcelino Rodarte Hernandez, el adeudo que tiene don David con ellos, que son más de 4 mil 800 trabajadores, asciende a 97 millones de pesos, por eso regresaron nuevamente al plantón frente a la Secretaría de Finanzas.

-BUENO, pero qué dice el gobernador al respecto…

-NADA, el hombre sigue encerrado en su burbuja, él es gobernador, dueño de Zacatecas hasta el 12 de septiembre de 2027 y lo demás le vale una pura y dos con sal, ya hasta se le olvidó que uno de sus hijos encabezó la golpiza a un estudiante universitario, que luego le causó la muerte.

-BUENO, ¿y ya declaró el hijo del gobernador y su pandilla? -DE ESO no se ha sabido nada, lo que sé es que los familiares del estudiante asesinado a golpes fueron amedrentados por policías y prefi rieron dejar las cosas por la paz: si no detienen a Julio César Chávez Padilla, ni a su esposa María de Jesús Solís Gamboa, exalcalde de Guadalupe y presidenta del DIF municipal, respectivamente, acusados de haber asesinado de un balazo al conocido abogado Raúl Calderón Samaniego, ¿van a detener al hijo de David Monreal y su pandilla de juniors borrachos?

-NO, PUES no, el David ni siquiera se anima a detener a su ‘amigo’ Benjamín Medrano Quezada, a quien acusó penalmente de robar 60 millones 100 mil pesos, al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), pero me dicen que no es que no quiera, sino que el Benjas le sabe muchas cosas no sólo al David, sino a ‘El Monris’, por eso mismo no lo detienen porque el Benjamín conoce muy bien ‘la vida secreta de los hermanos Monreal’, y daría material hasta para escribir un libro: Benjamín no tiene pelos en la lengua.

-ANTES de huir de Zacatecas, don Benjamín aseguró ser inocente de tal robo y dijo que él nunca fi rmó documento alguno, que no sabe por qué su amigo David lo quería perjudicar.

LLAMÓ mentirosa a la entonces secretaria de la Función Pública, Humbelina López Loera y que ‘sólo quieren generar controversia para confundir a la gente ensuciando mi nombre’, dijo para luego desaparecer.

-LO QUE se me hace raro es que no escribe nada en su Facebook desde 2022, son varios años de silencio total, esta es otra forma de ‘desaparición forzada’.

-SÍ, DE desaparición forzada.

Urge la Intervención de las Autoridades

-NO CABE la menor duda de que cuando el pobre tiene para comer carne es vigilia -dice don Roberto- , apenas se avisora una buena cosecha de frijol, cuando el diputado Martín Álvarez Casio, nos informa que en los campos de cultivo de Fresnillo los chapulines hicieron su aparición y amenazan con extenderse por todo el territorio..

¡CARAJO!, apenas que la temporada pintaba muy bien…

-AQUÍ LO QUE se necesita es que el David saque la chequera y apoye a los productores para combatir la plaga; el diputado dice que la gente ya está desesperada; que algunos ya compraron insecticida para combatir a los chapulines, pero que tal producto es muy costoso y no todos los productores tienen para comprarlo.

-SE NECESITA tecnificar el campo, preparar comaladas de ingenieros agrícolas, tenemos a la UAZ para ello.

-ESA SERÍA una buena inversión: ingenieros agrónomos, es lo que necesitamos en Zacatecas para diversifi car la alimentación y echar volar el campo, el estado es agrícola y ganadero, tenemos buenas tierras y buena mano de obra, no nos rajamos a trabajar bajo los rayos del sol, de la lluvia; nadie nos detiene, pero necesitamos que el gobierno nos dé las facilidades y las herramientas, como le hacen en Estados Unidos, lo malo que aquí es un robadero, yo les puedo asegurar que en los ranchos de los Monreal están libres de chapulines y de cualquier otra plaga.

-NO LO dudo ni tantito, ellos tienen billetes y equipo para combatir cualquier plaga, jodidos los jodidos, o sea la mayoría, pero ¿a poco no estaría bien que en lugar de tanto abogado trastupijes como los monreales, formáramos ingenieros agrónomos para echar volar el campo zacatecano?

-SERÍAMOS el granero de México.Regresar ían las huertas de durazno, chabacano, ciruela, pera, manzana, uva, guayaba, tuna: yo sueño con un Zacatecas rural, porque como bien decía Rius: .la panza es primero.

-LE DIGO, ya va a comenzar con sus ideas marxistas, usted no tiene remedio.

-NO PELEEN, lo que dice don Roberto es cierto, necesitamos producir nuestros propios alimentos y dejar de consumir comida chatarra, usted misma lo ha dicho, doña Petra.

-SÍ, SÓLO que don Roberto se va del lado comunista, como el tal Rius, que nunca creyó en la virgencita de Guadalupe.

-SI VAN a discutir necedades, yo me voy. Se quedan con Dios…

-Y CON la virgencita de Guadalupe. ¡Ateo!, ¿ya vio lo que provoca?