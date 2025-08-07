Mi Jardín de Flores

“La Nueva Gobernanza” Sigue Perdiendo Empleos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La Corte va a realizar sus actividades con mucha fuerza, yo espero que sea desde el primer día.Tenemos muchas tareas, muchos expedientes, nos estamos preparando ahorita para que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos comencemos a tomar las decisiones que correspondan en el cambio que vamos a ver: Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 6 de Agosto de 2025.Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

La Nueva Gobernanza Sigue Perdiendo Empleos

ES POR DEMÁS: a don David Monreal Ávila le quedó muy grande el traje de gobernador de Zacatecas, pues su ‘nueva gobernanza’ sigue perdiendo empleos, según reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 5,062 trabajadores formales perdieron su trabajo.

-PERO ‘EL Holgazán’ no para de sonreír, pareciera se burla de la situación y de los zacatecanos.

-SÍ, NOS engañó con sus falsas promesas.

-PERO A él y a su familia les ha ido muy bien, por eso no deja de presumir la mazorca y anda a risa y risa, pero ya falta menos para que se le acabe: dos años, un mes y seis días, no más.

Y ENTONCES tendrá que rendir cuentas de todo lo que ha hecho mal, de seguro que le van a buscar hasta debajo de las piedras.

-POR LO pronto hoy vuelve a demostrar que no sabe gobernar, que si llegó a Palacio de Gobierno fue gracias al convenio que se hizo entre Ricardo Monreal y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas: impunidad, a cambio de la gubernatura de Zacatecas, para el David: el doctor Monreal, creó a su Frankenstein, su propio hermano, si no ha sido por ese acuerdo, David no fuera el gobernador, esa es la triste realidad.

-SON MUCHOS los empleos perdidos nuevamente, según el propio IMSS, a julio del presente año, pasamos de tener 194,588 en 2024, a sólo 189,526 empleos, o sea 2.6% menos trabajadores en el último corte.

-SON millones de pesos los que ha dejado de recibir el IMSS, ‘gracias’ a la ineptitud de David Monreal, que no sólo no ha podido atraer empleos, sino que los ha perdido.

-ESTOY viendo que David Monreal es el gobernador peor evaluado por las casas encuestadoras: apenas tiene 40.3%, y cerca de él están Américo Villarreal de Tamaulipas, 42.5% y Javier May de Tabasco, con 42.6%.

MIENTRAS que en estados vecinos, como Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, tiene una evaluación a favor de 53.5%, y San Luis Potosí con Ricardo Gallardo Cardona de 53.7%.

POR CIERTO, la población local sigue decreciendo: somos un millón 579 mil 209 zacatecanos, por lo que al paso que vamos, pronto vamos a ser el estado con menos habitantes, aunque per capita ya lo somos: un estado grandote con muy poca gente.

AGUASCALIENTES, que es un estado mucho muy chico, casi tiene los mismos habitantes que Zacatecas, según publica el Roy Campos Esquerra, con ‘datos del INEGI’.

Requiem Para el Festival del Folclor Internacional

-DON ÁLVARO Zaldívar Abreu, representante de la Asociación de Habitantes y Comerciantes del Centro Histórico, asegura que el pasado festival del Folclor Internacional fue un fracaso: ‘No cumplió con las expectativas debido a la baja participación internacional y la escasa promoción, lo que impactó directamente en la afl uencia turística’.

-PUES SÍ, ese festival ya valió sombrilla, por cierto, ¿alguien sabe dónde demonios se ha metido el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo? ¿Alguien sabe dónde carajos se ha metido la Ma.de Jesús Muñoz Reyes, titular del Instituto Zacatecano de Cultura ‘Ramón López Velarde’, que de dos no se hace uno, como quedó comprobado al fracasar esta edición del Festival Internacional del Folclor, ¿o no son ellos los corresponsables de este estruendoso fracaso, además del David Monreal?

-SI, Y no.Si no tuvieron presupuesto sufi ciente para invitar a grupos de otros países, cómo iban a invitar a más gente? Para sacarle hay que meterle, doña Petra, ¿acaso usted no le mete dinero a su puesto? -PUES SÍ, aunque sea fi ado y prestado, pero hay que conseguir dinerito para surtir el puesto, de lo contrario no hay negocio.

-LOS ARTISTAS también comen y duermen, necesitan alimentarse y descansar, no son robots, y eso le cuesta al anfi trión, pero como el David es muy marro y todo quiere gratis, pues fracasó nuevamente.

-ES LO que dice Álvaro Zaldívar, palabras más, palabras menos: ‘Antes llegaban hasta 16 países, ahora sólo fueron cuatro.Era un espectáculo ver danzas de todo el mundo y eso atraía mucho turismo; además fue muy escasa la promoción y eso impactó directamente en los visitantes.

TAMBIÉN sigue pegando la percepción de inseguridad, don Álvaro recuerda que ‘antes los paisanos venían en caravanas, era una maravilla verlos llegar.Ahora ya no vienen por miedo a la violencia o por el temor a no poder regresar a Estados Unidos, por culpa del loco delT rump’.

EL CONOCIDO comerciante se queja de que, además del poco turismo y las malas ventas, tiene que lidiar con otras calamidades: ‘muchos no pueden pagar la renta a tiempo, arrastran adeudos de hasta tres meses y dependen de la comprensión de sus arrendadores para seguir operando, además de pagar fuertes impuestos fi scales y laborales: el Seguro Social, el Infonavit, el Impuesto Sobre la Nómina, la luz, el agua…todo ha subido.Y con el nuevo salario mínimo es muy difícil sostener los negocios.Estamos -se queja- trabajando para pagar rentas y empleados; ya varios comerciantes están contemplando cerrar defi nitivamente si la situación no mejora en los próximos meses’.

-PUES YA bailó Bertha,no se ve cómo ‘El Holgazán’ vaya a sacar el estado adelante, si no sabe ni quiere aprender a gobernar, ya nos llevó la tía de las muchachas.

-NOS IREMOS a Canadá…

-NO, NI madres, yo de mi Chalchihuites no me muevo.

-BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.