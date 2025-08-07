AMANC ha Entregado Este año más de 28 mil Apoyos

La Asociación Invita a Seguir Donando

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Zacatecas ha entregado más de 28 mil apoyos durante este 2024, beneficiando a niñas, niños y adolescentes que enfrentan un diagnóstico de cáncer, así como a sus familias.

Susan Cabral Bujdud, presidenta de la asociación, informó que este año han acompañado a 73 pacientes en tratamiento activo y a 195 en etapa de vigilancia, atendiendo además a un total de 881 familias.A lo largo del año, la organización ha brindado atención médica, emocional, alimenticia y de transporte como parte de un modelo de acompañamiento integral.

Los apoyos han incluido hospedaje temporal en el centro AMANC, entrega de ropa y calzado, artículos de higiene personal y actividades recreativas.

También se han realizado campañas de detección oportuna del cáncer infantil en distintos puntos del estado y, paralelamente, se reforzó la difusión a través de redes sociales, donde la asociación mantiene una comunidad activa de más de 25 mil seguidores.

En el área médica, AMANC ha entregado medicamentos oncológicos y complementarios, estudios de diagnóstico y seguimiento, atención dental y rehabilitación física, así como insumos especializados como catéteres y agujas.Además, ha garantizado traslados desde las comunidades de origen hasta hospitales y al propio centro AMANC, lo que representa un apoyo vital para las familias.

El acompañamiento emocional se ha brindado tanto en el centro como en hospitales y domicilios, con atención directa de psicología y trabajo social.

La información sobre estos logros fue compartida también en redes sociales oficiales, donde se agradeció el respaldo solidario de empresas, instituciones y personas voluntarias que han hecho posible este trabajo.

Cabral Bujdud reiteró que el apoyo de la sociedad no solo ayuda en la recuperación física, sino que brinda esperanza, fuerza y dignidad a cada familia.

La asociación invita a seguir sumándose, recordando que con cada donativo se abren nuevas oportunidades de vida para las infancias que luchan contra el cáncer en Zacatecas.