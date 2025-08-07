Zacatecas Prepara Otro Festival: el de Ciudades Mexicanas: Pinedo

Del 15 al 17 de Agosto en Plaza de Armas

Por Miguel Alvarado Valle

La ciudad de Zacatecas se prepara para ser sede uno de los encuentros culturales más importantes del año: el Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, que se celebrará del 15 al 17 de agosto.

En una rueda de prensa encabezada por el alcalde Miguel Varela Pinedo, se dio a conocer que participarán las 14 ciudades mexicanas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial, una delegación rusa, el estado de Aguascalientes como invitado especial y más de 30 municipios zacatecanos.

Con ello, se busca mostrar la riqueza artística, gastronómica y cultural del país, además de fortalecer los lazos internacionales en temas de conservación del patrimonio.

El evento, que tendrá su sede principal en la Plaza de Armas, contará con más de 80 presentaciones artísticas, incluyendo la participación de la Orquesta Sinfónica del Estado de Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica y el mariachi de la Guardia Nacional, y la presencia de talentos locales como la actriz Rebecca de Alba.

Se espera la llegada de más de 2,500 visitantes previamente confirmados, aunque las autoridades proyectan una a􀃀uencia total de entre 5 mil y 10 mil personas durante los tres días. Varela Pinedo, indicó que la inversión municipal será de poco más de 3 millones de pesos, destinados a logística, hospedaje, alimentación y montaje de escenarios.

Además del programa artístico, el festival incluye un nutrido componente académico con cinco conferencias, seis foros y la presentación de libros, sumando 38 exponentes de diversos países como Japón, Irán, Portugal, Francia, España, Perú, Ecuador y Costa Rica.

También se ofrecerán 19 exposiciones fotográficas y culturales distribuidas en distintos recintos del Centro Histórico, como la Casa Municipal de Cultura, el vestíbulo del Congreso local, el Teatro Calderón, y el Mercado González Ortega.

Para los aficionados al cine, el festival proyectará 12 películas de Japón, Rusia, Ucrania e India, tanto en la Cineteca como en el parque Sierra de Álica.

Finalmente, el alcalde Varela subrayó que este festival no tiene un fin competitivo frente a otros eventos organizados por el gobierno estatal, sino que busca complementar la oferta cultural de Zacatecas.

Reconoció que algunos municipios zacatecanos no asistirán debido a restricciones impuestas por otras autoridades, pero reiteró que las invitaciones se enviaron a los 58 municipios del estado.