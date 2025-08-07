Carreteras de Aguascalientes, de las más Seguras del País

Declara Antonio Martínez Romo:

Labor de la Policía de Carreteras permite que automovilistas transiten sin contratiempos por las vías estatales y federales.

Las y los policías que integran esta unidad especial realizan recorridos de vigilancia permanente las 24 horas del día.

El objetivo es prevenir accidentes viales y la comisión de delitos, así como brindar auxilio a los automovilistas que lo requieran.

Gracias a la labor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las carreteras de Aguascalientes se mantienen dentro de las más seguras del país, afirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo.

Dijo que, como parte de las estrategias para blindar al estado, a través de la Policía Estatal de Carreteras se mantienen labores de vigilancia permanente con el objetivo de prevenir accidentes viales y la comisión de delitos, así como de brindar apoyo a los automovilistas que transitan por las vías de comunicación.

Detalló que las y los policías que integran este grupo especial realizan recorridos de forma constante en las carreteras estatales y federales de la entidad para procurar la seguridad de las personas que circulan por esas zonas, además de que cuentan con puntos fijos en las cinco Puertas de Seguridad para brindar atención y orientación a la ciudadanía.

El secretario de Seguridad Pública del Estado dijo que este patrullaje fortalece también la prevención de accidentes con acciones de concientización entre los conductores y con la aplicación de sanciones a los automovilistas que pongan en riesgo a quienes transitan por esos lugares.

Martínez Romo invitó a la ciudadanía a instalar en sus teléfonos celulares la aplicación Emergencia Carretera, herramienta digital que se encuentra conectada al C5i, que permite solicitar auxilio en cualquier punto del país, incluso en zonas con baja señal, gracias a su sistema de operación en red 2G.