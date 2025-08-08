Mi Jardín de Flores

El País, Avanza; Zacatecas, Retrocede

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Nos dicen que no hay dinero para pagar a los jubilados, pero sí hay recursos para conciertos con boletos de hasta 6 mil pesos.Esto representa no solo una injusticia, sino una forma de exclusión económica para la mayoría de los zacatecanos”: Jorge Rada Luévano, Abogado.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 7 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

El País, Avanza, Sólo Zacatecas Retrocede

“MÉXICO avanza con la Dra. Claudia Sheinbaum al frente: el IMSS reporta cifra histórica de afi liados: 23 millones 691 empleos formales”, abre los comentarios doña Petra, quien continúa: “PERO nuestro estado sigue en los últimos lugares en todo lo bueno, porque, desgraciadamente, en Zacatecas tenemos a un burro ‘Holgazán’ como gobernador, por eso todos los días perdemos empleos formales, como lo reporta el propio IMSS.

-CON DON David, Zacatecas todos los años ja perdido empleos, los últimos fueron 5,062, y el IMSS nos informa que con el bajón el estado cuenta con un total de 189,526 empleos formales.

-CON ‘EL Holgazán’ a la cabeza, Zacatecas camina como los cangrejos, ‘para atrás’, estaba viendo como avanza San Luis Potosí, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Aguascalientes, estados vecinos.

DE TODOS estos, Aguascalientes es el estado mas chico y aun así genera más empleos que Zacatecas.

-NO, PUEDE ser, Aguascalientes es casi seis veces más chico que Zacatecas.

-SÍ, PERO su fuerza laboral es muy superior: el IMSS de Aguascalientes reporta 365,719 trabajadores asegurados, con un incremento anual de 1.8%; sólo en Julio se crearon 1,279 nuevos puestos de trabajo, mientras que Zacatecas no deja de perderlos.

-ES QUE allá sí tienen gobierno que trabaja, yo veo que la gobernadora todos los días tiene eventos, anda por todos lados apoyando a sus gobernados, en cambio acá ‘El Holgazán’, se la pasa encerrado en Palacio sin recibir a nadie y viendo llover sin siquiera mojarse el pelo; y todavía tiene la desvergüenza de subir el video a sus redes para ‘presumirlo’, viejo huevón, ¡bolsón! -NI, me lo recuerde, David nos salió selo, chafeó bien gacho, yo jamás creí que él iba a salir peor que.‘El RaTello’, y me equivoqué, salió tres veces peor. Y Ojete Como él Sólo…

-SÍ, TRES veces peor que ‘El RaTello’, y ojete como él solo…

-¡DOÑA Petra!

-PERDÓN, madre Teresa, pero es la verdad, el David nos defraudó, prometió acabar con la corrupción y la impunidad y no ha cumplido, el güey nos engañó, es un farsante, además de ojete. Sí, madre Teresa, porque sólo un ojete como él, se resiste a pagarles a los más de 2 mil jubilados del ISSSTEZAC: toda su vida trabajaron para tener una pensión digna y el maldito ‘Holgazán’ que tenemos cómo gobernador se resiste a pagarles religiosamente, ¿no es eso ser ojete?, lo denunció el abogado Jorge Rada.

-PARA QUE bueno que en Zacatecas tenemos abogados honestos y valientes, como el licenciado Jorge Rada Luévano, el único que se ha enfrentado a gobiernos ojetes y se los ha chingado, porque tiene de su lado la razón y la verdad.

“YA DIJO que si el David no les paga a los más de 2 mil pensionados, va a buscar que no se haga la Feria de Zacatecas, porque su argumento es: ‘el gobierno dice no tener dinero para el pago de las pensiones, pero sí tiene dinero para la Feria Nacional de Zacatecas, entonces que cancele la Feria y que ese dinero se abone a los jubilados.

-PUES SÍ, yo prefi ero que los jubilados cobren su pensión, a ir a ver a ‘El Malilla’, a la Feria, porque otro más ‘Malilla’ que David, no lo hay.

-PUES OJALÁ y el Jorge Rada tenga éxito y los jubilados reciban su dinerito, ya trabajaron toda una vida y no se vale que abusen de su nobleza, merecen vivir si preocupaciones lo que les resta de vida.

¿CÓMO ven el Cartel de la Feria de Zacatecas?

-PUES ya huele a Feria, ¿qué les parece el elenco de artistas? -ESTÁ MUY pobre, lo mejor es el Miguel Bosé y el Julión, lo demás pa’lgato.Elencos chingones los de la Feria de Aguascalientes.

-MIGUEL BOSE me recuerda a los Tres Mosqueteros, no es el mismo de hace 20 años, cuando lo trajo el gobierno de Amalia García, hoy, a sus casi 70 años a lo mejor llega con bastón; no es por nada pero ‘El Benjamín’ Medrano Quezada, sí hubiera formado buenos elencos, le sabe a la farándula y está muy bien relacionado en ese medio.

-¿CREE QUE la cajeteó ‘El Holgazán’? -LA VERDAD, sí, es muy cagón y la zurra en todas partes, no da una ¿no hasta le echaron abajo su segundo piso al bulevar?, además de levantarse tarde, le hace mucho a la hueva, no es hiperactivo como ‘El Monris’, a él sí le gustaba gobernar y se levantaba temprano y se dormía tarde, pero siempre con ojo de chícharo para ver los problemas y darle solución, pero el David no es ni su sombra, la verdad, la verdad, ese hombre es un fracaso, es lo que es por Ricardo, no por él mismo.

-BUENO, eso está documentado, Ricardo y Alejandro Moreno se sentaron a pactar la sucesión de ‘El RaTello: si David no hubiera llegado a la Casa de los Perros, la gobernadora sería Claudia Edith Anaya Mota y el ‘Alito’ estuviera encerrado en Almoloya por peculado.

-PUES QUÉ de cosas.

-VOY RADA, es un descuido sí logra cancelar la Feria de Zacatecas, es muy vivo y ya le halló el modo a ‘El Holgazán’.

-PUES HABRÁ que verlo, cuando menos ya les dio una zarandeada.

-Y LAS que faltan.

BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.