Cada vez Vienen Menos Turistas y Paisanos: Baltazar

“El Gobierno se Duerme en sus Laureles”

Por Miguel Alvarado Valle

Francisco Baltazar Jiménez, locatario del Mercado González Ortega, lamentó que la reciente temporada vacacional no cumpliera con las expectativas para los comerciantes del Centro Histórico de Zacatecas. A pesar de que se llevó acabo el Festival del Folclor, señaló que la afluencia de turistas y paisanos fue baja y las ventas quedaron muy por debajo de lo esperado.

Denunció que la calidad del evento ha disminuido de forma preocupante y que la falta de visitantes re􀃀eja una estrategia turística deficiente que está afectando directamente a la economía local.

El comerciante advirtió que, mientras otros estados vecinos como Aguascalientes fortalecen su oferta turística y captan más visitantes, Zacatecas parece “dormirse en sus laureles”.

Comparó la conectividad aérea, señalando que mientras en Zacatecas apenas llegan unos cuantos vuelos al día, Aguascalientes recibe una mayor cantidad y con destinos más atractivos, lo que incrementa su 􀃀ujo de visitantes, “Cada vez vemos menos turismo y menos paisanos, y eso es por falta de estrategia”, afirmó.

“Aquí celebran los de arriba, pero los que estamos al pie del cañón como los comerciantes o la gente que vive en Zacatecas, vemos otra realidad”, expresó, haciendo un llamado a las autoridades para que realmente trabajen por preservar y fortalecer la capital.

Además, destacó que el deterioro del Centro Histórico es cada vez más visible, no solo en la pérdida de negocios, sino también en el descuido de los espacios y la proliferación del ambulantaje.

Señaló que la presencia desmedida de vendedores informales afecta tanto la imagen de la ciudad como la competitividad de los comercios establecidos, “No se vale que traten así a Zacatecas; hay que cuidar desde el patrimonio arquitectónico hasta el aspecto visual de las calles”, insistió.

Indicó que en el Mercado González Ortega, aunque algunos locales han logrado mantenerse, los comerciantes enfrentan grandes dificultades para cubrir gastos básicos. En muchos casos, deben aportar recursos propios para sostener la operación de sus negocios, lo que re􀃀eja la gravedad de la situación, “A veces solo alcanzamos para la operación diaria, y creo que todos estamos igual”, relató Baltazar.

Finalmente, reiteró que el verdadero reto para Zacatecas no es únicamente organizar festivales, sino garantizar que estos realmente generen beneficios económicos y promuevan un turismo de calidad.