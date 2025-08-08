Capacita INAH a Personal Municipal Rumbo al Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio mundial

Este miércoles bajo la visión del alcalde Miguel Varela, y en el marco de los preparativos del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, se llevó a cabo el primer día de capacitación impartido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dirigido al personal de la Dirección de Turismo Municipal, así como a practicantes y comisionados de distintas áreas del Ayuntamiento de Zacatecas.

La jornada tuvo lugar en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y la preparación del equipo de trabajo rumbo al Festival que estará reuniendo lo mejor de México durante los días 15, 16 y 17 de agosto en la capital.

El staff de atención turística constará de 15 guías capacitados quienes recibieron herramientas clave para brindar una atención de calidad y con enfoque patrimonial a visitantes y participantes del festival.

La Dirección de Turismo agradece el apoyo del INAH por su colaboración y compromiso con la formación del personal vinculado al turismo, reconociendo la importancia de mantener una capacitación constante y especializada para eventos de alto impacto cultural.