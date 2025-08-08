Con Cercanía y Calidez Entrega DIF Capital Aparatos Funcionales a Domicilio

Estos Apoyos se Darán de Manera Permanente y con la Finalidad de Escuchar de Primera voz las Necesidades de la Gente

Pensando en las necesidades de movilidad en personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria, la presidenta honorífica de DIF capital, Karla Estrada, hizo entrega de apoyos económicos, aparatos funcionales y programas sociales a favor de las familias en diferentes colonias de la capital.

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela, estos apoyos se entregarán de manera permanente y con la finalidad de escuchar de primera voz las necesidades de la gente. En este sentido, la presidenta Karla Estrada, entregó personalmente bastones, andadores, así como una silla de ruedas especial para adulto con parálisis cerebral PCA, en colonias de la capital.

De igual forma, extendió un afectuoso saludo por parte de su esposo, el alcalde Miguel Varela y refrendó el compromiso que se tiene con las familias de la capital, para continuar impulsando acciones en la construcción de un Zacatecas más limpio que nunca y con mejores oportunidades para todas y todos.

Asimismo, visitó el domicilio de cada una de las y los beneficiarios para hacerles entrega personalmente de sus apoyos, “gracias por abrirnos las puertas de su casa, gracias por su confianza, para mi es importante estar aquí, contribuir poquito con estos apoyos que les ayudará para que puedan trasladarse o a mejorar sus condiciones de vida”, expresó.

Cabe mencionar que las colonias Buenos Aires, Minera, Mirador y Francisco E García, son algunas de las colonias en donde se entregaron estos apoyos.

Finalmente, Karla Estrada aseguró que se continuará trabajando en beneficio de las familias capitalinas, “vamos a hacer entrega de más apoyos de todo tipo, alimentarios, aparatos funcionales, programas sociales, buscando acercar los servicios para ustedes, brindarles acompañamiento y una atención con calidad”, concluyó.