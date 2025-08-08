Protestan Familias Fresnillenses por Suspensión de Pensiones

“Nos las Retiraron Hace más de dos Años”

Por Nallely de León Montellano

Un grupo de madres y padres de familia provenientes del municipio de Fresnillo y comunidades aledañas tomaron este jueves las instalaciones de la delegación de programas sociales en Zacatecas para exigir la reactivación de las pensiones por discapacidad que, según denuncian, les fueron suspendidas desde hace más de dos años sin justificación ni solución. La protesta responde al incumplimiento de acuerdos y al agotamiento de las vías institucionales para resolver su situación.

“Ya estamos cansados, hartos.No es justo que tengamos que venir a tomar las oficinas para que nos escuchen.Pedimos disculpas a la población por las molestias, pero no nos han dejado otra opción”, señaló una de las representantes del grupo.Entre los casos expuestos destaca el de una madre que lleva cinco años sin recibir la pensión para su hijo con discapacidad, debido a que su trámite nunca fue procesado correctamente.

Otros padres reportaron que, tras la transición del sistema de órdenes de pago a tarjetas bancarias, sus apoyos fueron suspendidos y su estatus quedó como “en revisión” sin avances concretos.Desde marzo de este año, han sostenido al menos seis reuniones con personal de la delegación en Fresnillo, sin que se resuelva su situación.Aunque se les han planteado opciones, ninguna ha derivado en la reactivación del beneficio.

“Nos dicen que van a revisar, que van a dar seguimiento, pero todo se queda en promesas”, denunciaron.

Uno de los puntos que detonó la toma de la delegación fue la cancelación, de último momento, de una reunión programada para el 28 de julio.Esta cita ya había sido pospuesta con el argumento de que la delegada viajaría a la Ciudad de México por temas relacionados con la entrega de tarjetas.

“Nos avisaron la noche anterior, a las 10, que la reunión se cancelaba.Ya es una falta de respeto”, expresaron.

Hasta el momento, los afectados no han presentado una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos, pero no descartan hacerlo si las autoridades no responden.El grupo hizo un llamado directo a la titular de la delegación en Zacatecas para que atienda su demanda y brinde una solución inmediata.

“Queremos que nos escuchen y que cumplan.Nuestros hijos no pueden esperar más.Esta pensión es su derecho y la necesitamos para poder darles una vida digna”, concluyeron.