Zacatecas Capital Será Sede del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2025

La capital zacatecana se prepara para recibir uno de los eventos culturales más importantes del año: el Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de agosto.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, anunció con entusiasmo que este festival reunirá a las 14 ciudades mexicanas que forman parte del listado de Ciudades Patrimonio Mundial, así como a una delegación proveniente de Rusia, al estado de Aguascalientes como invitado especial y a más de 30 municipios zacatecanos, que traerán consigo una muestra de su riqueza cultural, artística y gastronómica.

“Durante tres días, Zacatecas será el punto de encuentro de las culturas que representan lo mejor del patrimonio mexicano. Tendremos más de 250 actividades en diversos foros, más de 80 presentaciones artísticas y una afluencia estimada de más de 2,500 personas que disfrutarán de lo que la ciudad tiene para ofrecer en términos de cultura, arte y turismo”, señaló Varela Pinedo.

Entre las actividades destacadas, el alcalde mencionó la participación de la Orquesta Sinfónica del Estado de Aguascalientes, la orquesta sinfónica y mariachi de la Guardia Nacional, así como la presencia especial de la reconocida zacatecana Rebeca de Alba, quien participará en algunas actividades del festival. Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento garantizará un Zacatecas Más Limpio que Nunca al término de cada jornada.

Por su parte, el director general de Innovación y Desarrollo Económico y Sustentable, Manuel Castillo Romero, subrayó que este evento no solo celebra la historia y el arte, sino que también representa una plataforma para el impulso turístico y económico de la capital y sus municipios.

Castillo explicó que el festival contará con un programa artístico y cultural de alto nivel, además de un ciclo de cine, catas de vino y mezcal, y un programa académico que enriquecerá aún más la experiencia de visitantes y locales. Señaló que cada programa puede ser consultado a detalle en las redes sociales del municipio.

Las actividades se llevarán a cabo desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, y el programa completo puede consultarse a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Zacatecas.

“Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta gran fiesta cultural, que sin duda colocará a Zacatecas en el centro del mapa turístico nacional, y dejará una importante derrama económica y proyección para nuestra ciudad”, concluyó el funcionario.