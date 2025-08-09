Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Adiestramiento de Narcos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El PRI ha sido siempre un granero de polÌticos, por lo menos cuatro de los dirigentes de Movimiento Ciudadano ocuparon altos cargos en el tricolor, pero cuando no se les cumplieron caprichos o exigencias electorales, simplemente se fueron y ahora se dedican a hablar mal del PRI, que los dio cobijo, presencia y carrera política: Carlos Peña Badillo, presidenta local del PRI y diputado local.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 8 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad. Enrolan a Muchos Jovencitos y los Mandan al Matadero

¡CUÁNTA RAZÓN tiene usted don Roberto: los malos organizados reclutan con engaños o forzadamente a jovencitos, para engrosar sus fi las!

-¡COMO carne de cañón, Madre Teresa!

-HOY EN la mañana se me salieron las lágrimas al ver Pagina 24 Jalisco: dos jovencitos de mi tierra fueron enganchados por los malos organizados y los mataron en Sinaloa, esto es horrible, esos jovencitos estuvieran con vida y estudiando, no se vale lo que esa gente mala hace contra nuestra juventud.

-NO LLORE madre Teresa…

-¿CÓMO NO llorar si eran unos niños inocentes a los que con engaños engancharon y luego ya no pudieron liberarse? Y pensar que los mandaron para Zacatecas a adiestrarlos en el manejo de armas y luego los llevaron a Sinaloa en donde perdieron la vida en un enfrentamiento, contra otro grupo criminal.

“NO SE vale, esos señores deben ser castigados ejemplarmente, esos muchachitos deberían de estar vivos y estudiando, preparándose para servir a la patria.

-YA LEÍ la nota, nombran a Zacatecas, nombran al estado como adiestrador de narcos, escribe el compañero periodista Jorge Martínez: “EL fi scal del estado, Salvador González de los Santos, confi rmó que Paul Alexander “A” y Carlos Alejandro “E”, ambos de 16 años de edad, fueron localizados sin vida tras un enfrentamiento entre grupos delictivos en el estado de Sinaloa.

Ambos adolescentes habían sido reportados como desaparecidos en distintos municipios de Jalisco.

“PAUL ALEXANDER fue visto por última vez el 10 de mayo de 2025 en la colonia Huerta Vieja, en Ixtlahuacán de los Membrillos, mientras que Carlos Alejandro desapareció el 20 de mayo en la colonia Constitución, en Zapopan.

De acuerdo con la investigación, ambos fueron reclutados a través de redes sociales por una organización criminal.

“EL CASO de estos dos muchachos desaparecidos, bueno, lo que tenemos es que, efectivamente, por ahí alguien los contactó, se contactaron por vía de alguna red social. La ruta que tenemos nosotros conocida es que los envían a Zacatecas; en Zacatecas los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de Nayarit se los llevan a Sinaloa”, detalló el fiscal.

“MEDIOS LOCALES de Sinaloa reportaron que los cuerpos de ambos jóvenes fueron encontrados el pasado 14 de julio en el poblado El Pozo, sindicatura de Imala, en Culiacán.

“ESTABAN dentro de una camionneta con múltiples impactos de bala. En el lugar también se localizaron otros dos hombres sin vida, uno dentro del vehículo y otro junto a una cuatrimoto.

“EN LA escena se hallaron chalecos antibalas, equipo táctico y decenas de casquillos percutidos, evidencias que refuerzan la hipótesis de un enfrentamiento armado entre carteles rivales .

“EL FISCAL añadió que agunos jóvenes que lograron escapar de estos grupos criminales han identifi cado a otros desaparecidos que aún se encuentran en Sinaloa. “Ya hemos hablado con los familiares y les hemos dado la lamentable noticia de que siguen en Sinaloa.

Se los están llevando a la guerra con el otro cártel”, declaró.

“LAS AUTORIDADES continúan con las investigaciones y colaboran con otros estados para localizar a más jóvenes reclutados con fi nes delictivos”.

*****

-LEYENDO esta nota le vuelvo a dar la razón a don Roberto: hay contubernio entre los narcos y las autoridades, no es posible de que Zacatecas sea un campo de entrenamiento de narcos y que tanto el fi scal, el Cristian Paul Camacho Osnaya, y el secretario de Seguridad Estatal, el Arturo Medina Mayoral, lo ignoren y no hagan nada para frenarlos, no se vale, ¿tan enamorados están del billete verde manchado con sangre inocente, que le vale una chingada su procedencia maldita?

-TODO indica que sí.

-¡POBRE Zacatecas, pobre Jalisco, pobre Nayarit, pobre Sinaloa, pobre México con este narcogobierno!

-¿YA VEN POR qué lloro? Yo quiero a mi país libre y en paz, ¿es mucho pedir? -ESTO tiene que terminar, ya no podemos seguir así.

-SIEMPRE les he dicho que hay que organizar grupos de autodefensas: sólo el pueblo puede salvar al pueblo, decía López Obrador y es cierto, un “Holgazán” en el gobierno no es garantía.

-BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.