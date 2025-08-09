Le Apanica al Gobierno la Posibilidad de que la Feria de Zacatecas se Suspenda

El Abogado Jorge Rada Luévano lo Puso a Temblar

Por Nallely de León Montellano

Ante la posibilidad de que se presente un juicio de amparo para cancelar la Feria Nacional de Zacatecas, la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado aseguró que está preparada para responder por la vía legal y defender las acciones de la administración monrealista.

Ángel Muñoz Muro, titular de la de Coordinación Jurídica del gobierno estatal, señaló que cualquier medio de impugnación que se interponga —ya sea juicio de amparo o de nulidad— será atendido conforme a derecho. En su opinión, el recur so tendr ía “poco sustento”, aunque reconoció que toda actuación del gobierno es revisable y fiscalizable por los órganos jurisdiccionales.

El funcionario rechazó que la organización de la feria implique destinar recursos que deberían ser usados para pagar más de 100 millones de pesos a jubilados, argumento central del connotado abogado Jorge Rada Luévano, quien promueve la suspens ión del evento.

Explicó que el presupuesto de ingresos y egresos es aprobado por el Congreso del Estado y debe garantizar distintos derechos, no solo pensiones, sino también acceso a la cultura, recreación, agua, seguridad y servicios públicos.

Muñoz Muro subrayó que la Feria de Zacatecas no es únicamente un espacio de entretenimiento, sino también de actividades culturales y exposiciones, y que la administración estatal ha avanzado en el saneamiento financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC).

Según dijo, los pagos a pensionados se realizan de forma gradual y ya se han resuelto diversas demandas en tribunales federales. Respecto a la versión que señala un 80 % de probabilidades de éxito para el amparo, el coordinador jurídico afirmó que no es responsable anticipar porcentajes en un procedimiento jurisdiccional, ya que la decisión final corresponde a los jueces.

“Me parece aventurado e irresponsable que alguien hable de un porcentaje de efectividad”, sostuvo.