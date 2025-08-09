Reconocen a Antonio Martínez Romo, Secretario de Seguridad, por 40 Años de Servicio

Agradece a la Gobernador por su Confianza

También se reconoció a 460 servidores públicos del Gobierno del Estado por 15 y hasta 40 años de servicio.

Sigamos haciendo equipo por Aguascalientes, dando siempre lo mejor: Tere Jiménez.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó premios de antigüedad a más de 460 servidores públicos del Gobierno del Estado por su trayectoria de entre 15 y 40 años de trabajo.

“Ustedes, compañeras y compañeros, son un ejemplo de trabajo y de vida. Hay que servir con el corazón y transformar la vida de las personas que nos necesitan. Sigamos haciendo equipo por Aguascalientes, dando siempre lo mejor”, les dijo la gobernadora a las y los presentes.

Destacó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, quien fue reconocido por sus 40 años dedicados a fortalecer la seguridad de Aguascalientes.

“Ser policía no es sólo un trabajo, es una vocación, un compromiso con la justicia y con el servicio a los demás, a veces arriesgando hasta la vida. Lo he hecho con gusto y dedicación a lo largo de estas cuatro décadas. Gracias también a la gobernadora por confiar en mí”, indicó Martínez Romo.

La titular de la Secretaría de Administración del Estado (SAE), Raquel Soto Orozco, reconoció el trabajo de los servidores públicos por construir, día a día, soluciones para Aguascalientes.

“Han sido protagonistas de la evolución de la administración pública, adaptándose a los cambios, superando desafíos y, sobre todo, manteniendo viva la esencia del servicio público: la vocación por el bien común”, resaltó Soto Orozco.

En el evento que se realizó en la Sala de Conciertos del Complejo Tres Centurias, también estuvieron presentes Juan Antonio Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; la diputada Mirna Medina Ruvalcaba, presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal; Marisol Pareja Sena, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes (Sutema); Estefany Fabiola García Valadez, directora general de Capital Humano, y Rosa Arcelia Martínez Naranjo, servidora pública.